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    Rolls-Royce, uzay yolculuğu ve Ay üsleri için küçük nükleer reaktörünü gösterdi

    Sanılanın aksine Rolls-Royce sadece lüks otomobiller üretmiyor. Aynı zamanda önemli bir motor üreticisi olan Rolls-Royce, uzay görevlerinde kullanılacak olan nükleer enerji reaktörünü gösterdi.
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    rolls royce nuclear reactor Tam Boyutta Gör
    Çoğu insan Rolls-Royce’un sadece lüks otomobiller ürettiğini sanıyor olsa da firma aynı zamanda motor üretiminde ciddi bir bilgi birikimine sahip. Firma bu bilgi birikimini küçük bir nükleer reaktör inşa etmek için kullanıyor. Rolls-Royce’un geliştirdiği nükleer reaktör uzay araçlarında ve Ay üslerinde kullanılacak.

    Rolls-Royce, uzay araçlarında ve üsleri için nükleer reaktör geliştiriyor

    Rolls-Royce, kısa bir süre önce uzay gemilerine ve Ay tesislerine güç sağlamak için nükleer enerjiyi kullanabilen "Micro Reaktör"ünün yeni bir görüntüsünü tweetledi. Rolls-Royce, reaktörünün güvenliğini ön plana çıkarıyor gibi görünüyor. Zira firma, reaktördeki her bir uranyum parçacığının aşırı koşullara dayanmasını sağlayan özel bir muhafaza sistemi görevi gören çok sayıda koruyucu katmanla kaplandığını belirtiyor.

    rolls royce
    NASA daha önce Voyager sondaları gibi insansız uzay görevleri için nükleer enerji kullandı, ancak mürettebatlı uzay yolculuğu için şimdiye kadar -bariz sebeplerden dolayı- nükleer enerji kullanılmadı. Nükleer fisyon, şu anda insanları uzaya gönderen kimyasal roketlerden daha tasarruflu bir yöntem olarak görülüyor. Bu tasarrufun sadece maliyet tarafında değil görev sürelerinde de geçerli.

    Uzay için yeni trend nükleer motorlar

    rolls royce nükleer reaktör Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı, 2021'de uzay araçları için nükleer tahrik sistemleri geliştiren özel şirketlerden gelen teklifleri kabul etmeye başladı. Ancak Rolls-Royce, sadece uzay araçları için değil Ay üsleri için de nükleer reaktörler kullanmak istiyor. ABD Savunma Bakanlığı ve NASA , geçen yıl Lockheed Martin, Westinghouse, X-Energy ve Intuitive Machines'ten Ay tesisleri için nükleer enerji santralleri tasarlamalarını istedi ve milyonlarca dolar kaynak sağladı.

    İngiliz ve Amerikan kuruluşlarının neredeyse tümü, fisyon gücüyle çalışan motor ve Ay reaktörlerini Mars'a ulaşmak ve onu keşfetmek için bir basamak taşı olarak görüyor. NASA, 2027'de sisteminin prototipini yapmak isterken Rolls-Royce, Micro Reaktörünü 2028'de üretip 2030'da piyasaya sürmek istiyor. Daha önceki haberlimizde NASA ve DARPA’nın da birden fazla nükleer roket motoru projeleri üzerinde çalıştığını aktarmıştık.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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