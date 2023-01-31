Rolls-Royce, uzay yolculuğu ve Ay üsleri için küçük nükleer reaktörünü gösterdi

- Rolls-Royce, uzay araçlarında ve üsleri için nükleer reaktör geliştiriyor
- Uzay için yeni trend nükleer motorlar
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Rolls-Royce, uzay araçlarında ve üsleri için nükleer reaktör geliştiriyor
Rolls-Royce, kısa bir süre önce uzay gemilerine ve Ay tesislerine güç sağlamak için nükleer enerjiyi kullanabilen "Micro Reaktör"ünün yeni bir görüntüsünü tweetledi. Rolls-Royce, reaktörünün güvenliğini ön plana çıkarıyor gibi görünüyor. Zira firma, reaktördeki her bir uranyum parçacığının aşırı koşullara dayanmasını sağlayan özel bir muhafaza sistemi görevi gören çok sayıda koruyucu katmanla kaplandığını belirtiyor.
Uzay için yeni trend nükleer motorlar
İngiliz ve Amerikan kuruluşlarının neredeyse tümü, fisyon gücüyle çalışan motor ve Ay reaktörlerini Mars'a ulaşmak ve onu keşfetmek için bir basamak taşı olarak görüyor. NASA, 2027'de sisteminin prototipini yapmak isterken Rolls-Royce, Micro Reaktörünü 2028'de üretip 2030'da piyasaya sürmek istiyor. Daha önceki haberlimizde NASA ve DARPA’nın da birden fazla nükleer roket motoru projeleri üzerinde çalıştığını aktarmıştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?