Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor

Tam Boyutta Gör Havacılık sektörünün karbon salınımını düşürmek adına öne çıkan en önemli kalemlerin başında uçaklarda kullanılan yakıtlar geliyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan ve 2050 yılı itibariyle net sıfır olma hedefine ulaşmak isteyen İngiliz Rolls-Royce, %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtı’nın (Sustainable Aviation Fuel-SAF) uygulanabilirliğini küçük iş jetlerinde test etmeye başladı. Şirket, söz konusu testleri yeni geliştirdiği Pearl 700 iş jeti motorlarıyla yapacak.

Havacılık sektörünce kullanılan Sürdürülebilir Uçak Yakıtları, kentsel katı atık, ormancılık sektörünün oluşturduğu selüloz atığı, kullanılmış yemeklik yağ gibi kaynaklardan elde ediliyor. Halihazırda kullanılmakta olan yakıtlara kolaylıkla karıştırılabilen SAF’lar bu işlemler için ise altyapıda ciddi değişimlere ihtiyaç duymuyor. CO2 emisyonlarını düşürmek konusunda anlık etki yapma potansiyeli bulunan SAF’lar bu nedenle sektörün fazlasıyla ilgisini çekmekte.

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Rolls-Royce’un testlerinde kullandığı SAF ise Shell Havacılık için World Energy adlı ABD merkezli bir şirket tarafından üretilmiş. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yakıt, CO2 emisyonlarının yaşam döngüsünü %75 oranında düşürme potansiyeli barındırıyor. Bu değerin ileri seviye arıtma yöntemleriyle daha da yükselme ihtimali var.

Sivil havacılık otoritelerinin kerosen temelli yakıtlara sadece %50 oranında SAF karıştırma izni verdiği bir dönemde Rolls-Royce testleri, geleneksel uçak motorlarında SAF’ın %100 oranında kullanılıp kullanılamayacağını gösterecek.

https://newatlas.com/aircraft/rolls-royce-pure-sustainable-aviation-fuel-blend-business-jets/

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