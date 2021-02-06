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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor

    F-35 sürecinde istediği ivmeyi yakalayamayan ABD, çözümü güvenli limanda bulmuş görünüyor. Ülke Hava Kuvvetleri, yeniden F-16 siparişi vermeye hazırlanıyor.
    06 Şubat 2021, 02:30 (1 hf.)
    5,7b
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor
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    Son dönemde kamuoyunda sık sık gündem olan F-35 projesi kapsamındaki sorunlar, ABD Hava Kuvvetlerini farklı arayışlara itmiş görünüyor. Mevcut problemler karşısında çıkış yola arayan kurum, geçtiğimiz hafta envanterindeki F-16 Savaşan Şahin uçaklar için üretici Lockheed Martin ile 10 yıl süreli bakım sözleşmesi imzalamıştı. Görünüşe göre kurumun şirketle ilişkisi sadece bakım anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak.

    İlk kez 1978 yılında ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde uçmaya başlayan ve en son tedariki, 18 Mart 2005 tarihinde yapılan F-16 bazı kaynaklara göre yeni sipariş kapsamında tekrar üretilecek. Bugüne kadar 2,231 F-16 Savaşan Şahini bünyesine katan Hava Kuvvetleri, yakın bir gelecekte Lockheed Martin’e yeni F-16 siparişi verecek.

    2025'e planlanan emeklilik, ötelenecek

    Business Insider’da yer alan habere göre Hava Kuvvetleri’nin Lockheed Martinle bakım sözleşmesi imzalamasının arkasındaki gerçek aslında kurumun yeni F-16 siparişleri verme niyetiyle alakalı. Kurumun envanterdeki F-16’ları 2025 yılı itibariyle emekliye ayırma kararı böylece bir süre daha ötelenecek. F-35’lerin geleceği ile ilgili durum belirsizliğini koruduğu için savaş uçağı ihtiyacının yakın gelecekte F-16 kaynağından karşılanma ihtimali bu anlamda önem kazanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor

    ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor

    Bütçe kısıtlamaları ve teknik aksaklıklar gibi engellerin gölgesinde devam eden F-35 projesinde işini şansa bırakmak istemeyen ABD’nin rüştünü ispat etmiş bir uçağa bel bağlaması bir anlamda makul görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı"

    Üretici Lockheed Martin ise F-16’nın Blok 70/72 sürüm üretimine 2019 yılında başlamış ve ABD envanterinde bulunan Block 70/72 sürümlere kıyasla birçok yeniliği uçağa kazandırmıştı. Bu özellikler arasında Müşterek Kaska Monteli Nişangah Sistemi II (JHCMS II-Joint Helmet-Mounted Cueing System II), Aktif Elektronik Yoğunlaştırılan Radar ve Otomatik Çakılma Engelleyici Sistem (Auto GCAS- Automatic Ground Collision Avoidance System) gibi yenilikler bulunuyordu.

    Hatırlanacağı üzere Türkiye de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Blok 30 F-16’larda modernizasyon kararı almış ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu.

    Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.



    https://interestingengineering.com/us-air-force-considers-f-16-order-16-years-after-last-delivery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millete kitle F35'leri kendin F16 ya dön Puuauahuahuh huh öhö uh...
    Yanıtla +23
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlara bakınca sizi de “herkes pilot veya uçak mühendisi galiba” diye bir his kaplıyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uçağın sorunlarını tüm dünya kabullendi hükümet alamadı diye bizim muhalefet bir türlü kabullenemiyor. :))
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ödediğimiz paralar çöp oldu.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Askeri teknolojinin gelişiminden gram anlamayan adamlar burada gelmiş b.klama çekiyor F35 projesine.

    Eğer o kafada olacaksak geliştirme aşamasında F16' nın daha ilk high-speed-taxi denemesinde yalnışlıkla havalandığını o zaman dijital sistemler de söz konusu olmamasına rağmen bunun elektro-mekanik sistemden kaynakladığını ve denemenin kırımla bittiğini de belirtmek isterim.

    5inci nesil demek tamamen dijital demek. Haliyle problemler olacaktır. Bu uçağın tam oturmuş bir sistem olarak 10 yıldan önce kendine geleceğine inanmıyorum fakat! gidip Rus yapımı "ihracat versiyonu" (ne demek olduğunu çoğunun anlamayacağı aşikar ama...) uçakları övmek büyük akıl kıtlığı belirtisidir.

    Bizim ilk ve yegane hedefimizin milli uçağı havalandırmak olması gerekiyor. Diğerleri yan çözümler olarak cepte bekletilmeli öncelikle F35' de dahil.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F-35 için verdiğimiz paraların karşılığını yeni F-16'lar olarak versinler bari.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F35 'lerin parasını verip daha uçağını alamamış ülkelerin hava kuvvetleri ne yapacak ? ABD'nin havada uçacak uçağı olacak ama F35 için milyarlarca dolar veren ülkelerin savaş uçağı envanteri ne olacak ? Peki para iadesi yapmaları mümkün mü?
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F-35 büyük bir fiyasko ile sonuçlandı. Tek motorlu olması zaten büyük dezavantaj. Ayrıyeten hantal olması sebebiyle aerodinamik açıdan da oldukça kötü bir uçaktır.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F-35 daha çok yeni bir platform blok güncellemeler ile çoğu hata çözülüp gelişmiş bir platform olacaktır. Kurusıkı konuşmanın anlamı yok herifler arge yapıyorlar savunma sanayisine yıllık harcadıkları para ortada yapılan işlerde öyle.
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    K karakabus_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala İsveç gripen uçakları iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Bu uçağın çok hakkını yiyorlar. Pazarlama konusunu beceremiyorlar... bak Fransa verdi gazı Yunanistan’a sattı uçakları....
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uçağın sorunlarını tüm dünya kabullendi hükümet alamadı diye bizim muhalefet bir türlü kabullenemiyor. :))
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    F fatihmhizli (FATİH MEHMET HIZLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Herhangi bir Amerikalıdan daha çok Amerikancı var bu memlekette bu gaspçı, hırsız, IRK KIYIMCISI VAHŞİ leri birşey zannediyorlar..
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onu bunu boşver sam amca bize f15 ex versene
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    5716 kez okundu.
    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    f-16, f-35 ve Bilim ve Teknoloji
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