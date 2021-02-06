ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor

Son dönemde kamuoyunda sık sık gündem olan F-35 projesi kapsamındaki sorunlar, ABD Hava Kuvvetlerini farklı arayışlara itmiş görünüyor. Mevcut problemler karşısında çıkış yola arayan kurum, geçtiğimiz hafta envanterindeki F-16 Savaşan Şahin uçaklar için üretici Lockheed Martin ile 10 yıl süreli bakım sözleşmesi imzalamıştı. Görünüşe göre kurumun şirketle ilişkisi sadece bakım anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak.
İlk kez 1978 yılında ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde uçmaya başlayan ve en son tedariki, 18 Mart 2005 tarihinde yapılan F-16 bazı kaynaklara göre yeni sipariş kapsamında tekrar üretilecek. Bugüne kadar 2,231 F-16 Savaşan Şahini bünyesine katan Hava Kuvvetleri, yakın bir gelecekte Lockheed Martin’e yeni F-16 siparişi verecek.
2025'e planlanan emeklilik, ötelenecek
Business Insider’da yer alan habere göre Hava Kuvvetleri’nin Lockheed Martinle bakım sözleşmesi imzalamasının arkasındaki gerçek aslında kurumun yeni F-16 siparişleri verme niyetiyle alakalı. Kurumun envanterdeki F-16’ları 2025 yılı itibariyle emekliye ayırma kararı böylece bir süre daha ötelenecek. F-35’lerin geleceği ile ilgili durum belirsizliğini koruduğu için savaş uçağı ihtiyacının yakın gelecekte F-16 kaynağından karşılanma ihtimali bu anlamda önem kazanıyor.İlginizi Çekebilir F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor
Bütçe kısıtlamaları ve teknik aksaklıklar gibi engellerin gölgesinde devam eden F-35 projesinde işini şansa bırakmak istemeyen ABD’nin rüştünü ispat etmiş bir uçağa bel bağlaması bir anlamda makul görünüyor.
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Üretici Lockheed Martin ise F-16’nın Blok 70/72 sürüm üretimine 2019 yılında başlamış ve ABD envanterinde bulunan Block 70/72 sürümlere kıyasla birçok yeniliği uçağa kazandırmıştı. Bu özellikler arasında Müşterek Kaska Monteli Nişangah Sistemi II (JHCMS II-Joint Helmet-Mounted Cueing System II), Aktif Elektronik Yoğunlaştırılan Radar ve Otomatik Çakılma Engelleyici Sistem (Auto GCAS- Automatic Ground Collision Avoidance System) gibi yenilikler bulunuyordu.
Hatırlanacağı üzere Türkiye de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Blok 30 F-16’larda modernizasyon kararı almış ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.
https://interestingengineering.com/us-air-force-considers-f-16-order-16-years-after-last-delivery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğer o kafada olacaksak geliştirme aşamasında F16' nın daha ilk high-speed-taxi denemesinde yalnışlıkla havalandığını o zaman dijital sistemler de söz konusu olmamasına rağmen bunun elektro-mekanik sistemden kaynakladığını ve denemenin kırımla bittiğini de belirtmek isterim.
5inci nesil demek tamamen dijital demek. Haliyle problemler olacaktır. Bu uçağın tam oturmuş bir sistem olarak 10 yıldan önce kendine geleceğine inanmıyorum fakat! gidip Rus yapımı "ihracat versiyonu" (ne demek olduğunu çoğunun anlamayacağı aşikar ama...) uçakları övmek büyük akıl kıtlığı belirtisidir.
Bizim ilk ve yegane hedefimizin milli uçağı havalandırmak olması gerekiyor. Diğerleri yan çözümler olarak cepte bekletilmeli öncelikle F35' de dahil.
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