Apple Müzik uygulaması rootlu Android cihazlarda çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Android için Apple Müzik uygulamasının en son beta sürümü, cihazı rootlu olup olmadığını kontrol ediyor. Cihaz rootluysa uygulama açılmıyor ve “Apple Music artık rootlu cihazlarda kullanılamıyor.” mesajı gösteriliyor.

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Bu, birçok Android tutkununun hoşuna gitmeyecek bir sınırlama. Cihazını rootlu olarak kullananların önerdiği geçici çözüm; MagiskHide aracını kullanmak. Bu araç, rootlu cihazın tespit edilmesini önlüyor.

Apple Music 4.7 beta sürümünde rootlu Android cihazlar için engelleme söz konusu. Bu kısıtlama yüksek ihtimalle uygulamanın kararlı sürümünde de olacak.

Apple, rootlu Android cihazlara kısıtlama getiren ilk şirket değil. Bankacılık ve mobil ödeme uygulamaları rootlu Android telefonlarda sorun çıkartıyor, hatta bazıları hiç çalışmıyor. Google da rootlu telefonlarda Google Mesajlar RCS’yi engelliyor.

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