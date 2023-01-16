RDR 2 kaç GB? İşte Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri (2023)

- RDR 2 sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Red Dead Redemption 2 kaç GB yer ve RAM ister 💿
- RDR 2 nasıl bir oyun 🎮
- Red Dead Redemption 2 Hakkında 🎯
- Yorumlar
Rockstar Games'in efsane oyunlarından Red Dead Redemption 2, günümüzün en çok oynanan açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Hikayesi ve gerçekçi oyun dinamikleriyle birçok oyunseverin beğenisini kazanan RDR 2, bilgisayarlara yüklenmek istenen oyunların başında geliyor. Ancak her PC, bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar RDR 2 kaldırır? Gelin Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
RDR 2 sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770
- RAM: 8 GB
- İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD FX-6300
- Depolama: 150 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit)
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060
- RAM: 12 GB
- İşlemci: Intel Core i7 4770K veya AMD Ryzen R5 1500X
- Depolama: 150 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)
Red Dead Redemption 2 kaç GB yer ve RAM ister 💿
Bilgisayarınıza RDR 2 yüklemek için diskinizde 150 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca Red Dead Redemption 2'nin ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu daha akıcı FPS ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 12 GB RAM önerilmektedir.
RDR 2 nasıl bir oyun 🎮
Oyunun önceki bölümünden devam eden hikayesi, günlük hayatta, suç, aşk, dostluk ve intikam gibi konuları içermektedir. RDR2; gerçekçi grafikler ve detaylı bir dünya sunmaktadır, ayrıca çeşitli aktiviteler, görevler ve mini oyunlar içermektedir.
|Tür
|Aksiyon-Macera
|Geliştirici
|Rockstar Games
|Çıkış Tarihi
|26 Ekim 2018
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|🚫
|Puan
|⭐⭐⭐⭐⭐ (4,9)
|Fiyat
|299 TL (Steam)
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