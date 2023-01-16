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    RDR 2 kaç GB? İşte Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım RDR 2 kaldırır mı diyenler için Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta RDR2 oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Rockstar Games'in efsane oyunlarından Red Dead Redemption 2, günümüzün en çok oynanan açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Hikayesi ve gerçekçi oyun dinamikleriyle birçok oyunseverin beğenisini kazanan RDR 2, bilgisayarlara yüklenmek istenen oyunların başında geliyor. Ancak her PC, bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar RDR 2 kaldırır? Gelin Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    RDR 2 sistem gereksinimleri (PC) 📋

    Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption 2 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için RDR 2 sistem gereksinimleri 🔽

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD FX-6300
    • Depolama: 150 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit)

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060
    • RAM: 12 GB
    • İşlemci: Intel Core i7 4770K veya AMD Ryzen R5 1500X
    • Depolama: 150 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

    Red Dead Redemption 2 kaç GB yer ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza RDR 2 yüklemek için diskinizde 150 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca Red Dead Redemption 2'nin ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu daha akıcı FPS ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 12 GB RAM önerilmektedir.

    RDR 2 nasıl bir oyun 🎮

    rdr 2 oynanışı Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption 2, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir açık dünya, aksiyon-macera video oyunudur. Oyunda, karakteriniz olan Arthur Morgan adlı bir suçlu rolünü oynarsınız ve oyunun hikayesi, 1890'ların Amerika'sında geçer.

    Oyunun önceki bölümünden devam eden hikayesi, günlük hayatta, suç, aşk, dostluk ve intikam gibi konuları içermektedir. RDR2; gerçekçi grafikler ve detaylı bir dünya sunmaktadır, ayrıca çeşitli aktiviteler, görevler ve mini oyunlar içermektedir.

    Red Dead Redemption 2 Hakkında 🎯
    Tür Aksiyon-Macera
    Geliştirici Rockstar Games
    Çıkış Tarihi 26 Ekim 2018
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği 🚫
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,9)
    Fiyat 299 TL (Steam)

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