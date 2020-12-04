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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti

    RTÜK Başkan Yardımcısı, Netflix'in Türkiye'ye ofis açma kararını tebrik etti ve Amazon Prime Video, Mubi, Spotify, Deezer vb. platformları da Türkiye'de ofis açmaya davet etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti

    Netflix, dün yaptığı açıklamada Türkiye’ye ofis açma kararı aldığını resmen duyurmuştu. İstanbul’a açılacak 2021’in ikinci yatısında faaliyete başlayacağını ifade etti. Netflix’in Türkiye’ye ofis açma kararı hakkında RTÜK’ten ilk açıklama geldi.

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix’in kararının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti ve diğer içerik platformlarını da Türkiye’ye davet etti. Netflix’in kararının hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor"

    İbrahim Uslu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

    “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren güçlü bir iletişim içerisinde olduğumuz yerli ve yabancı kuruluşlar ile önemli mesafeler kat ettik. Netflix'in Üst Kurulumuzdan lisansını almasından sonra İstanbul'da ofis açma düşüncesinin de çok yerinde bir karar olduğunu ifade etmek isterim. Netflix'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre ve coğrafyaya ev sahipliği yapan ülkemiz, barındırdığı zengin ve özgün hikayeleriyle yayıncılar için büyük bir kaynaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim. İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve Üst Kurulumuzdan lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum."



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben de RTÜK'ü gereksiz ve yersiz sansürlerini gözden geçirmesi için davet ediyorum. Güzelim çizgi filmlerin hiçbirini sansürsüz izlemek imkansız. 10 dakikalık çizgi film 5 dakikaya düşüyor.
    Ben de RTÜK'ü gereksiz ve yersiz sansürlerini gözden geçirmesi için davet ediyorum. Güzelim çizgi filmlerin hiçbirini sansürsüz izlemek imkansız. 10 dakikalık ç...
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    Yanıtla +63
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelinde sansürleyelim içeriklerinizi ha birde aylık 100k para ödersiniz.
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    phoenixae 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen gün bir kadın programında bebek bakımıyla ilgili konuşulurken popo kelimesinin biplendiğini gördüm. Programı yapanlar bu kadar korkar olmuş rtükten.
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geç kalınmış kararlar geç atılmış adımlar. Devletin o kadar denetim ve değerlendirme mekanizmaları var ama gel gelelim şirketler istediği gibi at koşturuyor hatta devlete kafa tutabiliyor.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    niv sansürs iz kaming
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    shikaruzu (laimu ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 dakikalik sabit bolumleri olan regular show un bazi bolumleri 9 hatta 8.5 dakikaya kadar dusmus. kasadamin anneeem lafi bile sansurlu. bu kadar da olmaz. siz aptallar diyen bensonun aptallari bile kesik.
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelin de görün ebenizi diyorlar yani :)
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    alemburda34 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    HBO Max gelmesini çok isterim.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    adamlarda yayında 2000 film dizi var bunları hepsini izle sansürle olur mu canım...burası müslüman ülke, öyle erkek erkek sevişmeler, kadın kadına öpüşmeler falan olmaz. ama çocuk tecavüzleri ve kadına şiddet serbesttir. sansürünü ona göre yap.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Berat Albayrak gitti ama etkileri sürüyor.
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    berk768 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de ofis açacaklar vergilerini verecekler.Sosyal medya kanunlarına uyacaklar.

    Olmazsa cezayı yer.

    Twitter,Facebook,Youtube hepsi için geçerli.
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    vamp (b .) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Hangi vergiden bahsediyorsunuz? Bu adamlar zaten vergilerini ödüyorlar. Ceplerindeki bütün kazancı bize verecek değiller ya. Ofis açılmasının amacı ülkede hizmet verebilmek. Vergi değil. Hükümet ne derse onu yapmak.

    Edit: netflix faturası aşağıda


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    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Dalette (hasan yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reklam kokan hareketler...
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    ozanbey86 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kurumları tartışırız tartışılmaya açıklar onda şüphe yok burda dışarıya giden paraların içerde tutulması gibi bir amaç olduğunu düşünüyorum hem çoğu uygulamanın yerlisi varken niye yabancı ürün kullanayım ki lüksün sonu yok kardeşim karanlık çağa giriyormuşuz gibi bir algı oluşturmayalım yanlış oluyor çoğu platformunda yerli benzerleri var zaten başlıkta görüldüğü üzere davet te ediliyorlar kimseye git denmiyor kurallara ve vergi sistemine uymaları isteniyor
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ozanbey86
    kurallar:WERGİ WER
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