RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti

Netflix, dün yaptığı açıklamada Türkiye’ye ofis açma kararı aldığını resmen duyurmuştu. İstanbul’a açılacak 2021’in ikinci yatısında faaliyete başlayacağını ifade etti. Netflix’in Türkiye’ye ofis açma kararı hakkında RTÜK’ten ilk açıklama geldi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix’in kararının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti ve diğer içerik platformlarını da Türkiye’ye davet etti. Netflix’in kararının hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor"

İbrahim Uslu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren güçlü bir iletişim içerisinde olduğumuz yerli ve yabancı kuruluşlar ile önemli mesafeler kat ettik. Netflix'in Üst Kurulumuzdan lisansını almasından sonra İstanbul'da ofis açma düşüncesinin de çok yerinde bir karar olduğunu ifade etmek isterim. Netflix'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre ve coğrafyaya ev sahipliği yapan ülkemiz, barındırdığı zengin ve özgün hikayeleriyle yayıncılar için büyük bir kaynaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim. İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve Üst Kurulumuzdan lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum."

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