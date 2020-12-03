Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor

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Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye yatırımlarını sürdürüyor. ABD’li medya devi, Türkiye’de ofis açacağını resmen duyurdu. Bu adımla birlikte yerel içeriklerin artması planlanıyor.

Netflix, yeni ofisini İstanbul’a açacak. Ofisin 2021’in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Netflix’in hali hazırda şu şehirlerde ofisleri bulunuyor:

Amsterdam, Los Angels, Los Gatos, Tokyo, Alphaville, Singapur, Paris ve Londra

Türkiye’de Netflix'in abone sayısı 3 milyonu geçti

Netflix Kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings, Netflix’in Türkiye’deki güncel abone sayısını açıkladı ve yeni ofis hakkında şu ifadelerde bulundu:

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“Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke. Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Netflix’in Türkiye’de ofis açma kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim."

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, gelecek yatırımlar için kendilerine güç verdiğini bildirdi.

Diştaş, "Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Netflix yakın zamanda 10 yeni orijinal yapım üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu içeriklerden 9 Kere Leyla filmi yarın (4 Aralık 2020 tarihinde) yayınlanacak. Ocak ayında ise 2 adet Türk yapımı orijinal Netflix içeriği izleyeceğiz. 8 Ocak 2021’de Azizler filmi, 27 Ocak’ta 50m2 dizisi yayınlacak.

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