RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine girmesinin ardından Netflix ve Amazon Prime Video gibi yayıncılar lisans için başvuru sürecini başlatırken bazı kuruluşlar başvuruda bulunmadı.
RTÜK, lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle aralarında Spotify ve FOXplay'in de bulunduğu bazı yayın kuruluşlarına ihtarname gönderdi. Bu kuruluşlar 72 saat içinde başvuruda bulunmazsa yayınları engellenebilir. RTÜK'ün açıklamasının tam metni şöyle:
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"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;İlginizi Çekebilir İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,
İhtar olunur."
Yönetmeliğin detayları
İnternetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlandı. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. RTÜK'ten yapılan açıklamada, internet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacağı belirtilmişti.
İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin TL olarak uygulanıyor. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda.
https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8405/internet-ortamindan-yayin-lisansi-almadan-yayin-hizmeti-yapildigi-tespit-edilen-url-adresleri.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şunu şuraya koyayım. Bloğumu da yapıştırayım gideyim. Cevap vermeye gerek yok sizin gibi tiplere. Kendimi yoruyorum sadece.
Şimdi, bizim yasaya göre bu platformun da Türkiye'de temsilcilik açması lazım. İyi de nasıl? Adamın 5000 üyesi yok Türkiye'de. Bu durumda bu yasa, "büyükler kalsın küçükler gitsin" demiş olmuyor mu?
Realite öyle değil tabi. Türkiye o küçüğü umursamıyor ve yasal olarak onun da temsilcilik açması gerekirken o açmadan varlığını sürdürüyor. Bu size mantıklı geliyor mu? Gene bir çeşit tuttuğunu yakalamak değil mi bu?
Taraflı yazmıyorum bakın. Sadece fikir yürütüyorum.
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Gelir vergisi konusunda da, ben ABD'ye taş satıyorum. Yarattığım gelirin vergisini Türkiye'ye ödüyorum. ABD'de bir son kullanıcıya doğrudan elektronik devre satsam, gene yarattığım gelirin vergisini Türkiye'ye ödüyorum.
Değeri Türkiye'de yarattım. Emeği Türkiye'de verdim. Müşteri yurtdışında. Vergisini gene Türkiye'ye öderim.
Şimdi, bu online hizmetlerde de değerin nerede yaratıldığına bakmak doğru olmaz mı? Spotify'da iş karışık mesela. Ama türk içerik de bol bol olduğu için, değerin hiç olmazsa bir kısmının Türkiye'de yaratıldığı açık.
Ama diyelim bir statik ip hizmeti alıyorum. Bu hizmeti veren emeği Romanya'da harcamış. Server Romanya'da. Şirket Rumen şirketi. Türkiye'ye sattığı hizmetin Vergisini Romanya'ya ödemesi doğal değil mi?
Çünkü tersten bakalım. Bir online database hizmeti veren Türk şirketiyim diyelim. Tüm çalışanlar Türkiye'de. İş Türkiye'de yapılıyor. Alman'a hizmet sattım diye alman'a sattığım hizmetin vergisini Almanya'ya ödemem Türkiye'ye haksızlık değil mi?
Hizmetin, emeğin nerede verildiği karışık olunca eyvallah. Müşteri neredeyse vergi oraya ödensin de, her mesele böyle değil ya?
Hiçbir Türk içerik üreticisinin içerik atmadığı bir platform düşünün. Türk müşteriler de var. Rusça öğretiyor platform. Bütün emek Rusya'da verilmiş. Herşey Rusya'da. Tek bir Türk'ten ortaya koyulmuş emek yok. Müşterilerin bir kısmı Türk diye, bu firma Türkiye'de elde ettiği gelirin vergisini niye Türkiye'ye versin?
Mal satarken veriyor mu? Yok. Fark ne? Bir fark yok. O zaman?
Bizim sistem sanki gene tuttuğumuzu öperiz sistemine benziyor gibi.
Ama bir yandan da çok karışık konu.
Bu arada, Spotify, YouTube gibi firmaların Türkiye'de temsilcilik açmasının zorunlu olmasını saçma bulmuyorum ha, yanlış anlamayın. Ancak, teorik olarak gumburtuye gidebilecek çok konsept var. Bunlardan kullanıcısı çok olup "göze batanı zorlarız" mantığı yasanın pek de bütünlükçü olmadığı izlenimini veriyor bana.
Bireysel hayatımda ise öyle de, böyle de bir şey değişmez bana. Bir yurtdışı adresi, bir VPN, bir yurtdışı kredi kartı. Herşey açık, herşey kullanılabilir benim için. Bu bağlamda paypal ve booking.com da dahil, bana giren çıkan yok da, anlamaya çalışıyorum. Niyetim kötü değil.
Sizi de detaylı düşünmeye davet ediyorum. Bu yasa dizisinde çok fazla delik, eksik var gibi. Bunun acısını gelecekte yaşamamak için, eksikleri tespit edip gidermek lazım. Bu konuda hükümete fikir de verilebilir. Adamların aklına gelmemiştir, hay aklınla çok yaşa DonanımHaber derler yani. Yani, normal bir hükümette böyle olur. Bizim hükümetimizin de, vatansever bir yurttaş olarak böyle olduğuna inanmak istiyorum. O yüzden detaylıca düşünün ve bol bol sorun derim.
şuan facebook ve tweter zorluyor şartları kabul etmemeyi.ocağa kadarda vakitleri var.Bana göre bu 2 firma abd seçim sonuçlarını bekliyor,trump tekrar seçilirse şartları kabul edecekler ama biden gelirse politik argümanlarla işi zora sokacaklar.
benzer yasaklar sırayla twitch ve youtube'a da gelecektir.
sonuçta 2000 lerin başındaki gibi ses kayıtlarını bluetooth ile birbirimize aktarmaya kadar düşeceğiz
o yıllarda komik ses kayıtlarını paylaşırdık. muhalif görüşleri paylaşmaya başlarız.
bekçileri de irandaki gibi ahlak polisi olarak peşimize takarlarsa tam olur.
meşrutiyetten bu yana kurulmak için çaba harcanan demokrasiyi yok etmeye çalışıyorlar
Ama bu ölçekte olmayan dijital radyo platformları var. İsim vermeyeceğim. Spotify gibi 320kbit dengi yayın yapmıyor. Çok daha kaliteli yayın yapıyor. Benim gibi hi-fi meraklıları çok kullanıyor. Spotify'dan fersah fersah daha kaliteli ses veriyor. İyi bir hi-fi'da çok farketmez; ama süper bir hi-fi'da fark ediyor. Bizim devlet onlara da salça olursa bu küçük firmalar gelmez. Çünkü Türkiye'de kullanıcıları az. Gerçi VPN var. Sıkıntı olmaz da, gene de saçma bir durum. Raspberry merkezli transponder'ıma bir de VPN kurmaya uğraşacağım falan.
Neyse, dur bakalım, hayırlısı.
Spotify gelmese iş karışıktı yani. Git sahte bir Malta adresine yeni üyelik al. Vpn'den Malta bağlantısı yap, Spotify'a gir falan. Bir kamyon uğraş olacaktı yani.
Spotify'ın Türkiye yıllık cirosunu bilmediğim için, burada ofis açmaya değer mi falan bilmiyordum. Değiyormuş.
Bu yabancı hayranlığından ve aşağılık kompleksinden süratle kurtarmamız lazım ülke gençliğini. Gidişat iyi değil bu konuda.
Yarın öbür gün bu kompleks ve hayranlık ülkenin anahtarını direnmeden teslim etmeye varır.
Haberleri okumanizi tavsiye ederim ; sorun ofis acmak degil insanlarin korkusu yarin herhangi bir durumda bu temsilcilere ceza kesilirse (cezadan kastim hapis) ; spotify gibi firmalarin bunun altindan kalkma sansi yok. Bak Almanya da aynisini isteyince adamlar tek kelime etmeden ofis aciyorlar cunku biliyorlarki ulkede bir sistem var / ulke de bir hukuk altyapisi var.
Kendimizi kucuk gormeyelim ; ama bence onemli olan bizim kendimizi nasil gordugumuz degil bu durumda ; yabanci yatirimcinin bizi nasil gordugu?
Duzgun yazdiginiz ve hakli buldugum icin soruyorum...sizce yabanci yatirimcinin bize yaklasimi nasil suanda? Guven veriyormuyuz?
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