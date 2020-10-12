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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor

    Türkiye Çevre Ajansı kurulması ile elektrikli scooter ve bisiklet kullanımına çeşitli düzenlemeler getirilmesini içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu bildirildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor
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    Özellikle pandemi döneminde kısa mesafe için toplu ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen kişilerin tercihi olan elektrikli scooter'larla ilgili yeni düzenleme yolda.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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    Bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeridi tanımlarının kanun kapsamına alınacağını ifade eden Muş, şöyle devam etti:

    "Karayolları Genel Müdürlüğüne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki ve görev verilmekte. Yine kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacak.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak"

    Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız.

    Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, il özel idarelerine bisiklet ve elektrikli scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevini bu düzenlemeyle getirmiş olacağız. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi ya da bisikletli ulaşım ana planı hazırlaması gibi zorunluluklar getiriyoruz. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma-işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi getirilmiş olacaktır."



    https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-grup-baskanvekili-mus-turkiye-cevre-ajansinin-kurulmasini-oneren-yasa-teklifini-tbmm-baskanligina-sunduk/2003489 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen lazer__
    Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma lütfen. :D
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    01001101 (- -) 1 hf.
    yılların bisiklet kullanıcısıyım. "Martı" denilen kiralık elektrikli scooter lar çıktıktan sonra yollar bize dar oldu. bu aletleri kiralayanlar akıl almaz acemi kişiler.



    şeritte bile duramıyolar. herif bisiklet yolunda benim şeridime geçmiş gözümün içine baka baka direk bana doğru sürüyor. bağırıyorum çekil diye, çekilmiyor.



    şunu çok sık yaşıyorum: herif kendi şeridinde yaklaşıyor, sorun yok gibi yani, ama, tam bana yaklaştığı anda çok ani bir manevra yapıp benim şeride geçiyor ve çarpma tehlikesi yaşıyoruz çok fena. bunu yapıyorlar çünkü ellerinin altındaki aleti kontrol edemiyorlar.



    kalabalık bisiklet ve yaya yollarında makas atıyolar. çok fena kaza tehlikeleri yaşadım, kendi şeridimde giderken ters yönden makas atan Martı kullanıcısı bi anda insanların arasından çıkıp benim şeridime tersten dalıyor. korkunç birşey.



    takip mesafeleri yok. arkana yapışıyolar, sollama yapacak alan yokken bile (en kalabalık ve trafik sıkışıklığı olan yerlerde) en ufak boşluk görseler o boşluğa girmeye çalışıyorlar.



    bu saydıklarımın tamamı belki 15 yaş üstüdür ancak bunlarda deneyim sıfır. daha önce hiç iki tekerlekli araç kullanmamış oldukları bir ortamda aynı scooter a iki kişi biniyorlar. bu iki kişi binme olayı bile derhal yasaklanmalı.
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf.
    insan adına yararlı tek şey parklarda şarj girişi olması milet parka gider telefonunu takar ama bedava olurmu hayırr rant daha cok para
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    Larry (Gokhan Ersoy) 1 hf.
    merhaba..
    benim canimi sıkan yüzlerce sorun varken TBMM tartisilan ve hemen gündeme alinip işlenen konuya bakarmisiniz..
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    bir motor kullanıcısı olarak şunu diyebilirmki bu martı skuterler büyük sıkıntı trafkte.Daha bugün bilinçsiz kullanan birisi taksiyle çarpıştı,aracın sol kapısı içeri gömüldü çocuk zor kurtuldu.

    2 tekerlekli araçları kullanmada ülkemiz çok bilinçsiz.Eğitim zaten yok birde "yolda öğrenen" tayfa caddelerde lastik yakıyor sürekli.motor kazalarına bir bakın youtubedan,hiç kimse kurallara uymadığı gibi birde üstüne ölümlü kazalar yaşanıyor ne yazıkki.Daha geçen gün apaçi tayfası dediğimiz racing motor kullanan bir grup kuralları hiçe sayarak ve polisin dur ihtarına uymayarak magandalık yaptılar,polis en sonunda silah zoruyla durdurmak zorunda kaldı.Bu tip olaylarda bilinçli kullanan ve kurallara uyan sürücülere yansıyor.Sürekli çevirmeler yaşanıyor.Üstüne birde bu martıcı tayfa çıktı.Hele 2 kişinin martı üzerinde andavallık etmelerine acayip ayar oluyorum..Bu kadar salaklıkta olmaz..

    Kesinlikle bu martı kullananlar içinde ehliyet verilmesi lazım.15 yaş sınırlamasını olumlu buluyorum ve denetlemelerin sıkılaştırılması lazım yoksa o martılar üzerinde çok ölen giden olur..
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    0ldskool (Old is Koool) 1 hf.
    Düzenleme geldiğine göre yarın öbür gün ÖTV, MTV, TüvTürk gibi olaylar yakındır.
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Yasa çıksa ne yazar uygulanmadıktan sonra?
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    Kütahyalı 77 1 hf.
    Bırakın 15 yaş üstünü iki kişi binenler var insanların kurallar çıksa bile uyacaklarını hiç sanmıyorum
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    antique (el turko ) 1 hf.
    arabalar daha yayalara yol vermezken scooter da kim oluyormuş..
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    Reaper87 1 hf.
    Haberde yazılan hiçbirşeye karşı değilim.Ama yarın birgün yok ehliyet yok sağlık sigortası yok vergi bunlar çıkarsa karşı çıkarım tabi...
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    lazer__ 1 hf. Reaper87
    o da olur knk...sırayla....şimdi birden gelse millet ooooooo tepki falan..

    yavaş yavaş yapınca kimse bişey demez..
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf.
    Yük taşıma olayı sıkıntı yaratacak, bir poşet alışveriş yapamayacak mıyız?
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf. MaximillianFoe
    Sırt çantası alıp aldığınız şeyleri sırtınızda taşıyabilirsiniz. Elde poşetlerle scooter kullanmak güvenli değil. O poşetler manevra kabiliyetinizi kısıtlar, kaza yapabilirsiniz.
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    2709 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    elektrikli scooter düzenlemes, Türkiye Haberleri ve
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