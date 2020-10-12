Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor

Özellikle pandemi döneminde kısa mesafe için toplu ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen kişilerin tercihi olan elektrikli scooter'larla ilgili yeni düzenleme yolda.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.İlginizi Çekebilir Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
Bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeridi tanımlarının kanun kapsamına alınacağını ifade eden Muş, şöyle devam etti:
"Karayolları Genel Müdürlüğüne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki ve görev verilmekte. Yine kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacak.
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Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, il özel idarelerine bisiklet ve elektrikli scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevini bu düzenlemeyle getirmiş olacağız. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi ya da bisikletli ulaşım ana planı hazırlaması gibi zorunluluklar getiriyoruz. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma-işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi getirilmiş olacaktır."
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-grup-baskanvekili-mus-turkiye-cevre-ajansinin-kurulmasini-oneren-yasa-teklifini-tbmm-baskanligina-sunduk/2003489 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
şeritte bile duramıyolar. herif bisiklet yolunda benim şeridime geçmiş gözümün içine baka baka direk bana doğru sürüyor. bağırıyorum çekil diye, çekilmiyor.
şunu çok sık yaşıyorum: herif kendi şeridinde yaklaşıyor, sorun yok gibi yani, ama, tam bana yaklaştığı anda çok ani bir manevra yapıp benim şeride geçiyor ve çarpma tehlikesi yaşıyoruz çok fena. bunu yapıyorlar çünkü ellerinin altındaki aleti kontrol edemiyorlar.
kalabalık bisiklet ve yaya yollarında makas atıyolar. çok fena kaza tehlikeleri yaşadım, kendi şeridimde giderken ters yönden makas atan Martı kullanıcısı bi anda insanların arasından çıkıp benim şeridime tersten dalıyor. korkunç birşey.
takip mesafeleri yok. arkana yapışıyolar, sollama yapacak alan yokken bile (en kalabalık ve trafik sıkışıklığı olan yerlerde) en ufak boşluk görseler o boşluğa girmeye çalışıyorlar.
bu saydıklarımın tamamı belki 15 yaş üstüdür ancak bunlarda deneyim sıfır. daha önce hiç iki tekerlekli araç kullanmamış oldukları bir ortamda aynı scooter a iki kişi biniyorlar. bu iki kişi binme olayı bile derhal yasaklanmalı.
benim canimi sıkan yüzlerce sorun varken TBMM tartisilan ve hemen gündeme alinip işlenen konuya bakarmisiniz..
2 tekerlekli araçları kullanmada ülkemiz çok bilinçsiz.Eğitim zaten yok birde "yolda öğrenen" tayfa caddelerde lastik yakıyor sürekli.motor kazalarına bir bakın youtubedan,hiç kimse kurallara uymadığı gibi birde üstüne ölümlü kazalar yaşanıyor ne yazıkki.Daha geçen gün apaçi tayfası dediğimiz racing motor kullanan bir grup kuralları hiçe sayarak ve polisin dur ihtarına uymayarak magandalık yaptılar,polis en sonunda silah zoruyla durdurmak zorunda kaldı.Bu tip olaylarda bilinçli kullanan ve kurallara uyan sürücülere yansıyor.Sürekli çevirmeler yaşanıyor.Üstüne birde bu martıcı tayfa çıktı.Hele 2 kişinin martı üzerinde andavallık etmelerine acayip ayar oluyorum..Bu kadar salaklıkta olmaz..
Kesinlikle bu martı kullananlar içinde ehliyet verilmesi lazım.15 yaş sınırlamasını olumlu buluyorum ve denetlemelerin sıkılaştırılması lazım yoksa o martılar üzerinde çok ölen giden olur..
yavaş yavaş yapınca kimse bişey demez..
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