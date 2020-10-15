Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması

    Bir süredir gündemde olan RTÜK ve Spotify gerginliğinin tatlıya bağlandığı ve Spotify'ın Türkiye'de lisans almayı kabul ettiği iddia edilmişti. RTÜK, konuyla ilgili beklenen resmi açıklamayı yaptı.
    1 hf.
    5,3b
    1
    47
    sosyal medya
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce RTÜK ve Spotify arasındaki gerginliğin sonlandığı ve Spotify'ın Türkiye'de lisans almayı kabul ettiği ifade edilmişti. RTÜK'ten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

    RTÜK'ten gelen resmi açıklamada Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığı ve lisanslama süreciyle ilgili hazırlıklara bağladığı duyuruldu. Açıklamanın tamamı şöyle:

    İlginizi Çekebilir Avatar Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı [Güncelleme]

    "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisnde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.

    Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.

    Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Ayrıca Bkz. "Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor"

    Neler yaşanmıştı?

    1 Eylül 2019'da yürürlüğe giren, internetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı almasını zorunlu hale getiren yönetmelik sonrası Spotify'ın lisans başvurusu gerçekleştirmediği gerekçesiyle şirkete ihtarname gönderilmiş ve 72 saat süre verilmişti. Eğer bu süre zarfında harekete geçilmezse erişim engeli talep edileceği ifade edilmişti. Gelen resmi açıklamayla RTÜK ve Spotify arasında anlaşma sağlandığı görülüyor.



    https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1316682988479021057 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. en beğenilen
    Spotify zam yapar yıl başında, alınacak vergileri kullanıcılara güzelce yansıtır nasıl olsa...
    1 Yanıt Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 hf. mokoko_TR
    28 yaşındayım ama o laf attığınız 7 milyon civarı genç sandığa gelince bence üzüleceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 hf. mokoko_TR
    üzüleceksiniz. bahanenizi şimdiden düşünün.
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kanunimurat (murat ser) 6 gün
    Bu ülkede faaliyet göstereceksen vergini vereceksin virgül ergen tayfası mala bağlamış yine
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Upisto2 5 gün Kanunimurat
    ülkeye girdiklerinden beri vergi ödüyorlar zaten akıl fukarası millete nutuk çekmeden önce bi kendine bak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 1 hf.
    Spotify yerinde olsam diğer seçimlere kadar Türkiye faliyetlerini durdururdum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SAY10 (Turker N.) 1 hf.
    reisin önderliğinde dünya devlerini dize getiriyoruz. önce netflix sonra spotify. bmw ve mercedes zaten bizim artık onları saymıyorum bile. helal olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. SAY10
    İşte tam bu kafadan istiyorum bende 😆😆
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    birsuygt (Birsu Yiğit) 1 hf.
    Youtube music, deezer, Tidal vs gibi diğer platformlar da aldı mı lisans?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 1 hf.
    Neyin kullanımı çoksa hemen ardından tuzlukla koşuyorlar vergi takmak için.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf.
    YouTube music kalite ve ses yükseldiği ile beni bayağı mest etti. Spotify a para vereceğime hem reklamsız YouTube hemde music alırım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 1 hf.
    Başlıkta "iddia edilmişti" yazarken neden haberde "ifade edilmiştir" yazıyor. İddia yazdığınız için farklı bir durum var zannettim ve girdim. Bu mu sizin habercilik anlayışınız?
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Death (Full Time Normie ) 1 hf.
    Another dış mihrak has been neutralized
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 1 hf.
    Spotify “rehber” parasını misliyle çıkartır ilk zamla
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    ilk başta vergiden kaçmak için kabul etmiyorum dedi belki kamu oyundan ciddi tepki gelirde vazgecerler umuduyla. baktilar kimse desteklemiyor kabul ettiler sessizce.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 hf. formgonder2055
    spotify zaten KDV ödüyordu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5302 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    spotify ve rtük, rtük açıklama ve
    2 etiket daha spotify kapanıyor mu? Internet
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması Sonraki Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı 1 hf. Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek 1 hf. Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S 1 hf. Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var 1 hf. Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası 1 hf. Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız