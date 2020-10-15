RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması

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Kısa süre önce RTÜK ve Spotify arasındaki gerginliğin sonlandığı ve Spotify'ın Türkiye'de lisans almayı kabul ettiği ifade edilmişti. RTÜK'ten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

RTÜK'ten gelen resmi açıklamada Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığı ve lisanslama süreciyle ilgili hazırlıklara bağladığı duyuruldu. Açıklamanın tamamı şöyle:

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"Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisnde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.

Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıca Bkz. "Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor"

Neler yaşanmıştı?

1 Eylül 2019'da yürürlüğe giren, internetten yayın yapan platformların RTÜK'ten yayın lisansı almasını zorunlu hale getiren yönetmelik sonrası Spotify'ın lisans başvurusu gerçekleştirmediği gerekçesiyle şirkete ihtarname gönderilmiş ve 72 saat süre verilmişti. Eğer bu süre zarfında harekete geçilmezse erişim engeli talep edileceği ifade edilmişti. Gelen resmi açıklamayla RTÜK ve Spotify arasında anlaşma sağlandığı görülüyor.

https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1316682988479021057

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