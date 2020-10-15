Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Yunanistan'da faaliyet gösteren beyaz eşya firması Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldıklarını bildirdi.İlginizi Çekebilir Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı
Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi. Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu kararı nedeniyle yüzlerce kişinin işsiz kalacağı ifade edildi.
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POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulundu. BSH-Pitsos'un üretimi durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.
Yunanistan'da 1865 yılında kurulan Pitsos, 2015'te 3 milyar euro'ya BSH'a satılmıştı. Şirket 2018 yılında da üretimine son vereceğini açıklamış ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/beyaz-esya-firmasi-bsh-pitsos-uretimini-yunanistandan-turkiyeye-tasiyor/2006556 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ama benim beklediğim teknoloji firmalarının gelmesi.
Özellikle mobil ve bilgisayar üreticileri.
Böyle fiyatları görünce de imi iciz iş gici dipisi ilminin dinimsil fiydiliri vir diyerek hayal dünyanda mutlu olmaya devam et minik ekonomist