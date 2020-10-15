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    Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

    2015 yılında BSH tarafından satın alınan Yunan beyaz eşya firması Pitsos, üretim faaliyetlerini yıl sonundan itibaren Türkiye'ye taşıma kararı aldıklarını bildirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor
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    Yunanistan'da faaliyet gösteren beyaz eşya firması Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldıklarını bildirdi.

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    Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi. Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu kararı nedeniyle yüzlerce kişinin işsiz kalacağı ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor"

    POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulundu. BSH-Pitsos'un üretimi durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

    Yunanistan'da 1865 yılında kurulan Pitsos, 2015'te 3 milyar euro'ya BSH'a satılmıştı. Şirket 2018 yılında da üretimine son vereceğini açıklamış ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/beyaz-esya-firmasi-bsh-pitsos-uretimini-yunanistandan-turkiyeye-tasiyor/2006556 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İl teber (Tolga ) 1 hf. en beğenilen
    Ucuz iş gücü deposu olmanın dönemsel faydaları.

    Ama benim beklediğim teknoloji firmalarının gelmesi.

    Özellikle mobil ve bilgisayar üreticileri.
    Ucuz iş gücü deposu olmanın dönemsel faydaları. Ama benim beklediğim teknoloji firmalarının gelmesi. Özellikle mobil ve bilgisayar üreticileri....
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    3 Yanıt Yanıtla +33
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    lazer__ 1 hf. (düzenlendi) İl teber
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Böyle fiyatları görünce de imi iciz iş gici dipisi ilminin dinimsil fiydiliri vir diyerek hayal dünyanda mutlu olmaya devam et minik ekonomist
    ...
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    Yanıtla +32
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    Yunanistan bu firmayı kaybettiğine çok üzülmez ama Türkiye ye gelmesine acayip üzülür, firmaya yaptırım kararı çıkarmaya bile çalışır :)
    Yanıtla +16
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    alperepla (alper alper) 6 gün (düzenlendi)
    Yakında herkes buraya taşıyacak 5 yılı geçmez. Çin deki gücün alınması lazım oradan. Avrupa'da hayvan gibi maaş verecek. Fazla calistiriyim dese saat saat dk dk hesaplanıp ek para verilecek muhtemelen normalden fazla. Tr de olsa fazlayı bırak ek saat ücreti 0 TL. Çalışanın birine bir şey olsa hayvan gibi tazminat ödeyecek. Çalışanlar desen ekmeğini suyunu ver çalışır ses etmez. Yetişmiş eleman dersen en iyi okullardan adam al 1000 Euro ver tamamdır.
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf.
    Yunanistan'dan bir fabrikanın taşınmasını hazmedemeyen yunanlar kulp takma peşinde
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    çerkezköy'ün yarısı bsh fabrikası zaten.binlerce kişi çalışıyor.birkaç yüz kişilik operasyon eklemek çok ufak gelir mevcut fabrikaya
    Yanıtla +1
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf.
    Muhalif bakış açısı: Yabancı firma ülkemize gelmezse 'özgürlük, adalet yok', yabancı firma ülkemize gelirse 'ucuz iş gücü'. Bi karar verin hangisi doğru:) tam komedisiniz ya ahahaha..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hopeyoung 1 hf. formgonder2055
    Problem şu ki: Okumuyorsunuz veya anlamıyorsunuz. Yabancı yatırımcının gelmesini yani bize güvenerek, bizim yönettiğimiz işlere para yatırmasını istiyoruz. Ama firmalar da organizasyonlarını buraya taşısınlar elbet. Bu gün ucuz iş gücü diye girer, yarın taşıma maliyetinden kaçmak için kalır.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. (düzenlendi)
    yunanistan'da asgari ücret 750 euro, türkiye'de 250 euro.

    avrupa'nın en ucuz iş gücü olduğumuz için, paralı köle niyetine iş gücümüzden yararlanabilirler.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Paetzold 6 gün emre1393
    Hem ucuz işcilik hem daha fazla üretim. Denemek isteyen girsin bir otomotiv fabrikasina görsün. Nasıl insanın canını çıkarıyorlar.
    Yanıtla +1
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    alperepla (alper alper) 6 gün emre1393
    750 ise çok azmış o bir de brüt maaş muhtemelen, Türkiye'nin de 400 kusur Euro görünüyor brüt. Adamlar batmış, ab de bunları kurtaracağız diye batacak.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. (düzenlendi)
    Yatırım olmaz: "Ekonomi ve siyasi istikrar yok, niye gelsinler" Yatırım olur: "Adamlar akılı, köle gibi çalıştıracaklar bizi"







    Bu kafayı değiştirmedikçe bi halt olmaz bizden.
    Yanıtla +5
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 1 hf.
    Paranın bu kadar değersiz olmasının tek olumlu yanı var yabancı yatırımcı gelmesi



    En son Volkswagen'de Türkiye'deki fabrika olayını tekrar gündeme aldı, normal.Adam Almanya'daki, Çekya'daki fabrikada çalışan en kötü işçiye 1400-1600 euro veriyor yinede inanılmaz bir kâr elde ediyor.



    Gelip burda 350euro verse en kötü bir işçiye (ki güncel kurla 3.200 falan yapıyor asgari ücretin üstünde ve ekstra olarak Tofaş'ta işçilere 3100-3200 veriyor) orada bir kişiye verdiği maaşla 3-4 kişi çalıştıracak.



    Bu da hem kârı arttıracak hemde üretim kapasitesini.Sendika hakları da yok nasıl olsa, SGK primleri de euro karşısında çerez.Jeopolitik konum limanlar vs derken şu an Mısır'daki piramitleri yapan köleler seviyesi.



    Ve bizde buna seviniyoruz, sevinelim bakalım
    Yanıtla +5
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    joven 1 hf.
    Haber doğruysa nedeyelim hayırlı olsun.
    Yanıtla
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    WB 1 hf.
    Cehhabi tayfasi simdi buna da kulp takar :))
    Yanıtla +4
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    Alqu 1 hf.
    adamlar mantıklı köle gibi insan sürüsü var diyip ben olsam bende buraya gelirdim.

    gerçi hukuk ve adalet yetersiz başın sıkışsa yandaş için sana tekme basarlar. kaçan yabancı yatırımcılar bu yüzden kaçtı sanırsam.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. Alqu
    Hep Yunanistan'mı köle olacak, birazda biz köle olalım
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    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    bsh-pitsos, Türkiye Haberleri ve
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