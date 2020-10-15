Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

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Yunanistan'da faaliyet gösteren beyaz eşya firması Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldıklarını bildirdi.

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Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi. Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu kararı nedeniyle yüzlerce kişinin işsiz kalacağı ifade edildi.

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POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulundu. BSH-Pitsos'un üretimi durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Yunanistan'da 1865 yılında kurulan Pitsos, 2015'te 3 milyar euro'ya BSH'a satılmıştı. Şirket 2018 yılında da üretimine son vereceğini açıklamış ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/beyaz-esya-firmasi-bsh-pitsos-uretimini-yunanistandan-turkiyeye-tasiyor/2006556

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