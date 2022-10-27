Asus ve Manli kırpılmış RTX 3060 ekran kartlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz haftalarda GeForce RTX 4000 serini tanıtarak dikkatleri yeni ürünlerine çekse de firma, RTX 3000 stoklarını eritmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda GDDR6X modeline kavuşan RTX 3060, bir yeni modele daha kavuşuyor. Yeni 3060, bellek kapasitesinde ve bant genişliğinde kırpmalara sahip.

Nvidia'dan şaşırtan karar: RTX 4080 12GB iptal edildi! 1 hf. önce eklendi

Veri yolu 128-bit’e indirilmiş

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın yeni bir RTX 3060 modeli tanıtacağı belirtilmişti ancak 12GB RTX 4080 modelinin iptal edilmesinin ardından yeni RTX 3060 modelinin de iptal edilebileceği düşünülmüştü ancak firma, bu ürünü iptal etmedi ve yeni RTX 3060 modeli Manli tarafından satışa çıktı. Yeni ürün, RTX 3060 12GB VRAM’li LHR modeli ile aynı özelliklere sahip ancak bellek kapasitesinde ve veri yolunda kırpmaya gidilmiş. 8GB GDDR6 video bellek ile gelen ürün, 192-bit veri yolu yerine 128-bit veri yoluna yer veriyor ve 360GB/s olan bant genişliği 240GB/s’ye düşüyor.

Manli’nin yeni RTX 3060 modelini duyurmasının ardından Asus da 8GB RTX 3060 modelini duyurdu.Yeni RTX 3060, 12GB bellekli 3060 modelinden daha düşük performans gösterecektir ancak fiyatlandırma uygun olursa, birçok oyuncu tarafından tercih edilebilir. Ne yazık ki her iki ürünün de fiyatı henüz belli değil ancak önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

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