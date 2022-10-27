Asus ve Manli kırpılmış RTX 3060 ekran kartlarını tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın yeni bir RTX 3060 modeli tanıtacağı belirtilmişti ancak 12GB RTX 4080 modelinin iptal edilmesinin ardından yeni RTX 3060 modelinin de iptal edilebileceği düşünülmüştü ancak firma, bu ürünü iptal etmedi ve yeni RTX 3060 modeli Manli tarafından satışa çıktı. Yeni ürün, RTX 3060 12GB VRAM’li LHR modeli ile aynı özelliklere sahip ancak bellek kapasitesinde ve veri yolunda kırpmaya gidilmiş. 8GB GDDR6 video bellek ile gelen ürün, 192-bit veri yolu yerine 128-bit veri yoluna yer veriyor ve 360GB/s olan bant genişliği 240GB/s’ye düşüyor.