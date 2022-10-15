Nvidia'dan şaşırtan karar: RTX 4080 12GB iptal edildi!

RTX 4070 Ti veya RTX 4070 olarak karşımıza çıkabilir
Bilindiği üzere Ada Lovelace mimarisinden güç alan RTX 4080 12GB ve 16 GB sürümleri, birbirleri arasında büyük bir performans farkı ile tanıtıldı. Hatırlayacak olursak, RTX 4080 12 GB modeli 7680 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellek, 192-bit veri yolu ve 285W TGP değeri ile gelirken, RTX 4080 16 GB, 9728 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR6X bellek, 256-bit veri yolu ve 340 TGP değerine sahip.
İki kart arasında oluşturulan performans ve isimsel kafa karışıklığı sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan Nvidia, kararından geri adım atarak “RTX 4080 12 GB harika bir ekran kartı, ancak isimlendirmesi doğru değil. RTX 4080 serisinde iki GPU olması kafa karıştırıcı. Bu yüzden RTX 4080 12 GB için iptal düğmesine basıyoruz. RTX 4080 16 GB harika ve 16 Kasım’da geliyor.” açıklamasında bulundu.
Böylece yeni ekran kartının piyasaya sürülmeden fişinin çekildiğini söyleyebiliriz. RTX 4080 12GB, RTX 4070 Ti veya RTX 4070 olarak tekrar karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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