RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir

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Geçtiğimiz günlerde stok sıkıntısına çare olarak RTX 2060’ı ısıtıp kullanıcılara sunacağı iddia edilen Nvidia’nın merakla beklenen kartından kötü haber geldi.

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Ağabeyinden yüksek fiyatlı RTX 3060

Overclockers3D’nin ürün sayfalarında yer alan benzer ürünler ve ilginizi çekebilir başlıkları altında listelenen RTX 3060 modelleri fiyatıyla dikkat çekti. En düşük fiyatlısı 469.96 GBP’den listenen modeller genellikle 499.99 GBP’den yerini almış durumda.

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Eğer fiyatlar nihai rakamsa bu değerler RTX 3060 Ti’ın üzerinde bulunuyor. Dahası RTX 2060’ın fiyat etiketine göre 150 GBP daha yüksek bir değer söz konusu.

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Yine de henüz satışa sunulmamış modellerde genellikle yer tutucu olarak girilen fiyatların son fiyattan biraz daha yüksek olduğunu hatırlamakta fayda var. Umarız RTX 3060’ta da diğer RTX 3000 modellerinde olduğu gibi anında biten stoklarla karşılaşmayız.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-listed-early-for-almost-as-much-as-rtx-3060ti

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