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    RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir

    Yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle ekran kartı fiyatlarında yükselme devam ediyor. Ortaya çıkan fiyatlar RTX 3060’ı bekleyenlerin heyecanını kursağında bırakma potansiyeli taşıyor.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir
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    Geçtiğimiz günlerde stok sıkıntısına çare olarak RTX 2060’ı ısıtıp kullanıcılara sunacağı iddia edilen Nvidia’nın merakla beklenen kartından kötü haber geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar MSI’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi

    Ağabeyinden yüksek fiyatlı RTX 3060

    Overclockers3D’nin ürün sayfalarında yer alan benzer ürünler ve ilginizi çekebilir başlıkları altında listelenen RTX 3060 modelleri fiyatıyla dikkat çekti. En düşük fiyatlısı 469.96 GBP’den listenen modeller genellikle 499.99 GBP’den yerini almış durumda.

    RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir
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    Eğer fiyatlar nihai rakamsa bu değerler RTX 3060 Ti’ın üzerinde bulunuyor. Dahası RTX 2060’ın fiyat etiketine göre 150 GBP daha yüksek bir değer söz konusu.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor"

    Yine de henüz satışa sunulmamış modellerde genellikle yer tutucu olarak girilen fiyatların son fiyattan biraz daha yüksek olduğunu hatırlamakta fayda var. Umarız RTX 3060’ta da diğer RTX 3000 modellerinde olduğu gibi anında biten stoklarla karşılaşmayız.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-listed-early-for-almost-as-much-as-rtx-3060ti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    4 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    5 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    9 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 22 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3060ti'den daha çok fps verirse neden olmasın , bizim derdimiz fps agoş fps
    1 Yanıt Yanıtla
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    Faithful Blood Day 10 dk. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    3060 ti daha üstün 3060 a göre.vramden dolayı galiba daha pahalı 3060
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    T tanser61 (eren taha) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    330 doları 400 dolardan fazla bulan türk matematiği
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eteryum 1000 dolar altına inmediği sürece kart fiyatları düşmez.



    Üretim de yetersiz üstüne talep çok fazla. Eline kart geçen fiyatı gazlıyor. Nvidia bu işi yazılımsal veya donanımsal olarak engelleyebilir ama ses çıkarmıyor, para basıyor. Sorsan kullanıcı dostu.



    Amd'nin yeni kartları miningde nvidia 3000 serisi kadar iyi değil ama bu seferde nvidia kart bulamayanlar amd kartlara saldırdı onlar da biraz uçtu.



    İki ucu...... değnek hesabı.



    Bakalım nereye varacak bu iş.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu gidişle oyunseverlere insanlık tarihinin ilk icad edilen joyistick koluyla oynamaktan başka çaresi kalmayacak... :)
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    DennisLars (Dennis ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne kadar kötü bir döneme denk geldik ya böyle, sistem kuralım / yenileyelim diyoruz, oyun için en kritik parça olan ekran kartları mining tayfası yüzünden fahiş fiyatlara satılıyor.
    Hayır avrupa'da amerika'da bile durum böyleyse zaten vergisi, satış kârı derken bizim ülkemizde orta halli kartları bile almak hayal oluyor.

    Hadi oyun için konsol alalım desek orada da oyunlar ateş pahası

    Oturup tetris oynamaktan başka çaremiz kalmayacak bu gidişle, emektar RX 470'in termal macununu yenileyeyim ben en iyisi bir süre daha benimle olacak görünüşe göre
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