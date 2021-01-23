RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir

Geçtiğimiz günlerde stok sıkıntısına çare olarak RTX 2060’ı ısıtıp kullanıcılara sunacağı iddia edilen Nvidia’nın merakla beklenen kartından kötü haber geldi.İlginizi Çekebilir MSI’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi
Ağabeyinden yüksek fiyatlı RTX 3060
Overclockers3D’nin ürün sayfalarında yer alan benzer ürünler ve ilginizi çekebilir başlıkları altında listelenen RTX 3060 modelleri fiyatıyla dikkat çekti. En düşük fiyatlısı 469.96 GBP’den listenen modeller genellikle 499.99 GBP’den yerini almış durumda.
Eğer fiyatlar nihai rakamsa bu değerler RTX 3060 Ti’ın üzerinde bulunuyor. Dahası RTX 2060’ın fiyat etiketine göre 150 GBP daha yüksek bir değer söz konusu.
Ayrıca Bkz. "8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor"
Yine de henüz satışa sunulmamış modellerde genellikle yer tutucu olarak girilen fiyatların son fiyattan biraz daha yüksek olduğunu hatırlamakta fayda var. Umarız RTX 3060’ta da diğer RTX 3000 modellerinde olduğu gibi anında biten stoklarla karşılaşmayız.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-listed-early-for-almost-as-much-as-rtx-3060ti Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.
internette şikayetler peş peşe uçuyor
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Üretim de yetersiz üstüne talep çok fazla. Eline kart geçen fiyatı gazlıyor. Nvidia bu işi yazılımsal veya donanımsal olarak engelleyebilir ama ses çıkarmıyor, para basıyor. Sorsan kullanıcı dostu.
Amd'nin yeni kartları miningde nvidia 3000 serisi kadar iyi değil ama bu seferde nvidia kart bulamayanlar amd kartlara saldırdı onlar da biraz uçtu.
İki ucu...... değnek hesabı.
Bakalım nereye varacak bu iş.
Hayır avrupa'da amerika'da bile durum böyleyse zaten vergisi, satış kârı derken bizim ülkemizde orta halli kartları bile almak hayal oluyor.
Hadi oyun için konsol alalım desek orada da oyunlar ateş pahası
Oturup tetris oynamaktan başka çaremiz kalmayacak bu gidişle, emektar RX 470'in termal macununu yenileyeyim ben en iyisi bir süre daha benimle olacak görünüşe göre