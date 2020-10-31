RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir

GPU devinin Ampere tanıtımının ardından modeller genişlemeye devam ediyor. Üst segmentlerle giriş yapan firma orta segmente doğru seçeneklerini sunmaya devam ediyor.
RTX 3060 Ti ufukta görüldü
İddiya göre yeşil ekip GA104 GPU’su üzerinde yükselecek RTX 3060 Ti’ı satışa sunmak üzere. 17 Kasım’a işaret eden kaynağın iddiası şimdiye kadarki beklenen tarih penceresiyle de uyuşuyor.
Ayrıca Bkz. "AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor"
4864 CUDA çekirdeği barındıracak yonga RTX 3070’in 1024 çekirdek kırpılmış hali olacak. 8 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 14 Gbps’te görev yapacağı kartta bant genişliği 448 GB/s seviyesinde olması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-could-launch-on-november-17th Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
İlginç.
bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.
harika gözüküor
martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
Big naviler bol stokla gelirse nvidia’ın işi zor