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    RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir

    Geçtiğimiz günlerde satışa sunulmasıyla tükenen RTX 3070’in ardından donanım dünyasının gözü RTX 3060 Ti’ın üzerinde. Model görünüşe göre yakında raflardaki yerini alacak.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir
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    GPU devinin Ampere tanıtımının ardından modeller genişlemeye devam ediyor. Üst segmentlerle giriş yapan firma orta  segmente doğru seçeneklerini sunmaya devam ediyor.

    RTX 3060 Ti ufukta görüldü

    İddiya göre yeşil ekip GA104 GPU’su üzerinde yükselecek RTX 3060 Ti’ı satışa sunmak üzere. 17 Kasım’a işaret eden kaynağın iddiası şimdiye kadarki beklenen tarih penceresiyle de uyuşuyor.

    RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor"

    4864 CUDA çekirdeği barındıracak yonga RTX 3070’in 1024 çekirdek kırpılmış hali olacak. 8 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 14 Gbps’te görev yapacağı kartta bant genişliği 448 GB/s seviyesinde olması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-could-launch-on-november-17th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ZillaKami

    İlginç.

    2 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    Jon_Kar 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 (Ridvan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birileri çıktığına iman etmiş olabilir ancak ben Nvidia'nın 3000 serisini çıkarttığına inanmıyorum zira görmedim.
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    Ectilase (Serhat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia tutuşmuş mu bana mı öyle geldi yoksa?
    Yanıtla +2
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 bin adet stok olur karaborsada 600 dolardan satılır.



    Big naviler bol stokla gelirse nvidia’ın işi zor
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Jon_Kar 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    takami59 (takami ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunu da TR'de 6-7K'ya satarlar.
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    WmGMD (.. ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3070 3080 bulabiliyoruz da sanki , gelsin bakalım gel hele gel .
    1 Yanıt Yanıtla
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) WmGMD
    Sende gtx 1080 yada 1070ti olmasi lazim bence Rx 7000 serisine kadar idare et.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    MSRP $399'dan fazla olursa pek bir anlamı olmayacaktır.
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