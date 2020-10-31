RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir

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GPU devinin Ampere tanıtımının ardından modeller genişlemeye devam ediyor. Üst segmentlerle giriş yapan firma orta segmente doğru seçeneklerini sunmaya devam ediyor.

RTX 3060 Ti ufukta görüldü

İddiya göre yeşil ekip GA104 GPU’su üzerinde yükselecek RTX 3060 Ti’ı satışa sunmak üzere. 17 Kasım’a işaret eden kaynağın iddiası şimdiye kadarki beklenen tarih penceresiyle de uyuşuyor.

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4864 CUDA çekirdeği barındıracak yonga RTX 3070’in 1024 çekirdek kırpılmış hali olacak. 8 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 14 Gbps’te görev yapacağı kartta bant genişliği 448 GB/s seviyesinde olması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-could-launch-on-november-17th

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