RTX 3070 Ti ortaya çıktı

GPU devinin yeni kartlarının hazırlığına devam ettiği şu günlerde modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!
RTX 3070 Ti
Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3070 Ti GA104-400 GPU’su üzerinde yükselecek. RTX 3070’le bu açıdan aynı yonga üzerinde şekillenen kart 2944 CUDA çekirdeğinin aksine 3072 birim barındıracak.400 son ekinden yola çıkarak RTX 3070 Ti/Super’in GA104 yongasının tamamı açık halinden güç alacağını söyleyebiliriz.
8 GB GDDR6X bellekle gelmesi beklenen kartın 256 bit bellek veriyolu üzerinden 512 GB/s sularında bant genişliğini kullanacağı tahmin ediliyor.
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CUDA çekirdeklerindeki %5.7’lik artışın neticesinde RTX 3070’in 220 watt’lık TDP değerinin üzerine 30 watt daha eklenmiş. Son olarak Ampere kartların eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/alleged_rtx_3070_ti_and_rtx_3070_specifications_surface_-_more_cuda_cores/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amd kartları zaten segmentinde her türlü tercih edilecek kartlar. Yani tepe bir kart çıkarıp nvidia yı tokatlaması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası.
Yazılım ve destek konusunda ilerlemesi, hatta sonrasında freesync, rtx , anti lag benzeri yeni ve daha fazla stabilite ve konfor sağlayan özellikler katmalı ve bunu sorunsuzca katmalı diye düşünüyorum.
O zaman zaten kimsenin işi olmaz 2060mış 3070miş . Şu anda bile olmuyor zaten birçok kişinin. 2 tane model kalır xx70ti xx80ti.
Kaldı ki zamanla bellek ihtiyacları değiştikçe ve kartlar hbm belleğe yöneldikçe amd nin daha tecrübeli kalacağını ve tepe modellere karşılık verme zamanının o vakit geleceği kanaatindeyim.
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