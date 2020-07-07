RTX 3070 Ti ortaya çıktı

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GPU devinin yeni kartlarının hazırlığına devam ettiği şu günlerde modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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RTX 3070 Ti

Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3070 Ti GA104-400 GPU’su üzerinde yükselecek. RTX 3070’le bu açıdan aynı yonga üzerinde şekillenen kart 2944 CUDA çekirdeğinin aksine 3072 birim barındıracak.400 son ekinden yola çıkarak RTX 3070 Ti/Super’in GA104 yongasının tamamı açık halinden güç alacağını söyleyebiliriz.

8 GB GDDR6X bellekle gelmesi beklenen kartın 256 bit bellek veriyolu üzerinden 512 GB/s sularında bant genişliğini kullanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir"

CUDA çekirdeklerindeki %5.7’lik artışın neticesinde RTX 3070’in 220 watt’lık TDP değerinin üzerine 30 watt daha eklenmiş. Son olarak Ampere kartların eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/alleged_rtx_3070_ti_and_rtx_3070_specifications_surface_-_more_cuda_cores/1

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