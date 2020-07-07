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    RTX 3070 Ti ortaya çıktı

    Ampere kartlar detaylanmaya devam ediyor. Son kart RTX 3070 Ti oldu.
    2 gün
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    7
    22
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3070 Ti ortaya çıktı
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    GPU devinin yeni kartlarının hazırlığına devam ettiği şu günlerde modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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    RTX 3070 Ti

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3070 Ti GA104-400 GPU’su üzerinde yükselecek. RTX 3070’le bu açıdan aynı yonga üzerinde şekillenen kart 2944 CUDA çekirdeğinin aksine 3072 birim barındıracak.400 son ekinden yola çıkarak RTX 3070 Ti/Super’in GA104 yongasının tamamı açık halinden güç alacağını söyleyebiliriz.

    8 GB GDDR6X bellekle gelmesi beklenen kartın 256 bit bellek veriyolu üzerinden 512 GB/s sularında bant genişliğini kullanacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir"

    CUDA çekirdeklerindeki %5.7’lik artışın neticesinde RTX 3070’in 220 watt’lık TDP değerinin üzerine 30 watt daha eklenmiş. Son olarak Ampere kartların eylül ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/alleged_rtx_3070_ti_and_rtx_3070_specifications_surface_-_more_cuda_cores/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 gün en beğenilen lofer_freud
    neden olacak, vram den darboğaz yapınca yenisini alıcan mecbur. amd den nvidia ya intel tokatı bekliyoruz.
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    paco_ct (cenk tez) 1 gün Musty3535123
    amd intel tarafına attığı tokatı nvidia tarafına atabilirse güzel olur fiyatlar daha iyi olur ama nvidianın en güçlü olduğu taraf donanım yanında yazılım desteği amd yazılım tarafını güçlendirirse bence şu anki kartları bile daha iyi performans verebilecek duruma gelebilir diye düşünüyorum yıllarca intel kullandım yeni sistem amd olacak ama ekran kartı için aynı şeyi düşünemiyorum şimdilik nvidia almaya devam mecvur
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    Torres1903 (Fernando Torres) 1 gün
    1080 ti 11gb iken ondan daha güçlü kartlar neden hala 8gb rtx 2070 ten itibaren 11gb olmalıydı zaten kartlar bide biraz daha kalınlaşırsa soba borusu niyetine takacağız kasaya
    1080 ti 11gb iken ondan daha güçlü kartlar neden hala 8gb rtx 2070 ten itibaren 11gb olmalıydı zaten kartlar bide biraz daha kalınlaşırsa soba borusu niyetine t...
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 2 gün
    8 GB Ramde niye hala ısrar ediyor ki acaba Nvidia?
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    Musty3535123 1 gün lofer_freud
    neden olacak, vram den darboğaz yapınca yenisini alıcan mecbur. amd den nvidia ya intel tokatı bekliyoruz.
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    Citizen&#39;in Pengueni 1 gün lofer_freud
    Genelde nvidia 2 seri sonrası Vramleri artırırdı ama bu sefer yapmayacak gibi. x70 ler için konuşursam 4 serisi 5 serisi 1gb ile geldi sonra 6 7 de 2gb vardı. 9 serisinde ki 3.5 gb vramden sonra 1000 serisin de direkt 8 gb a geçildi ve orada kaldı nvidia. 1070 , 2070 , 2070s şimdide 3070 ler 8 gb dan çıkacak gibi. Sebebi donanımlar eskisi kadar hızlı eskimiyor , ilerde kartların hızı değilde vramleri yetmediği için değiştirmek zorunda kalacağız.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 gün
    2080 super de 3072 cuda ve 250w.12nm 3072'yi 7nm'de yaparsan daha küçük boyutlu bir çip olur daha ucuza gelir ama daha çok ısınabilir voltajı daha yüksek olabilir.benim kart hamam ediyor kasayı bu 3000 serisine ciddi soğutma çözümleri gerekiyor bu da maliyeti arttırır.aynı cuda yapacaktınız ne anladım 7nm'den.geçen sefer gibi olacak o zaman 1080 ti en üstteyken 2080 çıktı benzeri oldu bunda da 2080 super çıktı 3070 benzeri olacak fiyatı da daha ucuz olmaz.
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 1 gün
    Bekliyoruz da PSU'lar yetmeyecek bu gidişle. Bir ton masraf.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 1 gün
    Hayla fiyat belirtilmedi Nvidia tarafından 15.000 geçer bence.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 gün
    Yok tdp'sidir yok cuda çekirdek sayısıdır yok soğutucusu şöyledir abiciğim çıkarın bir kartları bir testlerini görelim fiyatını görelim ona göre tercihimizi yapalım sızıntı vere vere bir hal oldunuz sizde yorulmayın bizde yorulmayalım sevgili Nvidia.
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    fotifoti (foti ) 1 gün
    Böyle kartlar +intel fatura şişer.oturup oynamak batacaktır.
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    napolyon94 1 gün
    220-250w tdp ne yahu? SFF kullanıcılarının takmaktan kaçınacağı kartlar olur böyle çıkarsa.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 gün
    Amd nin yazılım ve destek ayağını güçlendirip bi karşılık vermesi lazım.

    Amd kartları zaten segmentinde her türlü tercih edilecek kartlar. Yani tepe bir kart çıkarıp nvidia yı tokatlaması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası.

    Yazılım ve destek konusunda ilerlemesi, hatta sonrasında freesync, rtx , anti lag benzeri yeni ve daha fazla stabilite ve konfor sağlayan özellikler katmalı ve bunu sorunsuzca katmalı diye düşünüyorum.



    O zaman zaten kimsenin işi olmaz 2060mış 3070miş . Şu anda bile olmuyor zaten birçok kişinin. 2 tane model kalır xx70ti xx80ti.

    Kaldı ki zamanla bellek ihtiyacları değiştikçe ve kartlar hbm belleğe yöneldikçe amd nin daha tecrübeli kalacağını ve tepe modellere karşılık verme zamanının o vakit geleceği kanaatindeyim.
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 gün
    Bu seriyi pas geçeceğim. Zaten 1080p monitör kullanıyorum uzun süze 2070'le devam ederim en azından bir sonraki nesile kadar...
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    WmGMD (.. ..) 1 gün SakuraiTomoki
    Mantıklı hocam hatta iki nesil bile beklenir. Ben 1080 kullanıyorum şuan bu kartı zorlayan ne var ki, rdr oynuyorum 1080p 60 fps in yer yer altına düşse de gayet yetiyor. Kartlar hem cok pahalandi fiyatlandırma ve dolar kurunun artışı ile beraber hem de güç tuketimleri artmaya devam ediyor.
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    hdmaniac (ismail tüysüz) 1 gün
    artık model degilde fiyat görsek de ona göre hazır etsek
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 gün
    RTX 3060a 7000 lira, RTX 3070e 10000 lira verirsiniz artık.
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