NAND Flash fiyatları %15 düşebilir

Donanım dünyası son aylarda işlemcilerde ve ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısını tartışadursun DRAM ve NAND Flash pazarında yaşanan stok fazlalığı durumu ciddileşerek devam ediyor.

Bir yanda kıtlık bir yanda bolluk

Henüz birkaç yıl önce RAM fiyatlarında katlanarak artmayla son bulan DRAM kıtlığı yerini uzun bir süredir bolluğa ve akabinde düşen fiyatlara bıraktı. NAND Flash pazarında yaşanan üretim fazlalığı ise artarak devam ediyor.

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Son rapora göre son kullanıcı SSD envanteri DRAM pazarındaki fazlalıktan da ileri düzeyde seyrediyor. OEM üreticilerin beklenen alımı gerçekleştirmemesi ve notebook üretiminde yılın ilk çeyreğinde yaşanacak düşüş nedeniyle stoklardaki fazlalık %6 artacak.

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Bunların üzerine üreticilerin 128 katmanlı NAND Flash’larını test için göndermeye başlaması ve ABD’deki 2. üreticinin QLC SSD üretimine başlamasıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde %10-15’lik fiyat düşüşü bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/oversupply-to-continue-affecting-nand-flash-prices-10-15-decline-expected-in-1q21.html

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