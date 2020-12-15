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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NAND Flash fiyatları %15 düşebilir

    Katı hal sürücülerinin kalbinde yer alan yongalarda stok fazlalığı devam ediyor. Durumun artarak devam etmesi sonucunda ortalama fiyatlarda düşüş bekleniyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    3,4b
    1
    17
    HDD / SSD
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    NAND Flash fiyatları %15 düşebilir

    Donanım dünyası son aylarda işlemcilerde ve ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısını tartışadursun DRAM ve NAND Flash pazarında yaşanan stok fazlalığı durumu ciddileşerek devam ediyor.

    Bir yanda kıtlık bir yanda bolluk

    Henüz birkaç yıl önce RAM fiyatlarında katlanarak artmayla son bulan DRAM kıtlığı yerini uzun bir süredir bolluğa ve akabinde düşen fiyatlara bıraktı. NAND Flash pazarında yaşanan üretim fazlalığı ise artarak devam ediyor.

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    Son rapora göre son kullanıcı SSD envanteri DRAM pazarındaki fazlalıktan da ileri düzeyde seyrediyor. OEM üreticilerin beklenen alımı gerçekleştirmemesi ve notebook üretiminde yılın ilk çeyreğinde yaşanacak düşüş nedeniyle stoklardaki fazlalık %6 artacak.

    Ayrıca Bkz. "Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu"

    Bunların üzerine üreticilerin 128 katmanlı NAND Flash’larını test için göndermeye başlaması ve ABD’deki 2. üreticinin QLC SSD üretimine başlamasıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde %10-15’lik fiyat düşüşü bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/oversupply-to-continue-affecting-nand-flash-prices-10-15-decline-expected-in-1q21.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TheJudgé 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde dolar yükselir yine aynı fiyatta kalır
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    JerryDrake 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl Türkçe? "NAND fiyatları %15 kadar düşebilir." denir. %15'e kadar dediğinde mevcut fiyatının %15'ine düşeceği anlamı çıkar ki ona da %85 düşme denir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Inşallah düşer, ssd ihtiyacım var
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    Huan8 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne fiyat düşmesi ya, dolar 8'den 7'ye düştü. Ürün fiyatları düşmeyi bırak, arttı. Dolar tekrar yükseldi, ürün fiyatına bir zam daha geldi. Ülkede normal bir fiyattan bahsetmek imkansız.
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Huan8
    bizim ülkede fiyatlar tek yönlüdür.. gidiş dönüş için komşulara bakılmalı..
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    128GB SD kartı 45 TL nin altında alabildiğım gün kral benim dir :)
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    JerryDrake 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl Türkçe? "NAND fiyatları %15 kadar düşebilir." denir. %15'e kadar dediğinde mevcut fiyatının %15'ine düşeceği anlamı çıkar ki ona da %85 düşme denir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) JerryDrake
    İstanbul Türkçesi :)
    Mevcut başlıktan söylediğiniz gibi fiyatlar %15'ine düşecek manası çıkarmak da mümkün ancak ilk okunduğunda çoğunluğun zihninde fiyatların mevcut rakamdan %15'e kadar düşeceği canlanacağı için bu şekilde bırakmanın daha ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl kastedilen düşme oranı.
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    yc#1 (Yavuz Can) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi yangına bakar o düşüş
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamların fabrikasına kedi girer %30 zam yer... olmadı bizde dolar olur 13 tl o yaptığınız indirime girer bize bindirim 😪😪😪
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    Virinom (Süleyman Kenar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen hafta da elektrik kesildi fiyatlar artacak denmişti.
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    sething (sething ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Virinom
    Bu sektorun demirbas mazereti sel dir..
    Elektrik mesekesine tuketici yabanci..
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    merak etmeyin kış geldi bir fırtına bişey olur sel mel olur o fiyatlar yükselir.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde değişmez
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    TheJudgé 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde dolar yükselir yine aynı fiyatta kalır
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    tobepeople 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Dolar yükselmese bile ya aynı kalır ya da artar ki , vergilerle devleti ve ektralarla da aracıları doyurmamız lazım!
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    Winston_2010 (yilmaz eray) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    hocam şimdi alıcak paran varsa kart 100 dolarsa 100 dolar olarak ayır dolar olarak düştüğünde cebinde 10 dolar kalır misal. tr de beklersen bu devirde pc alınmaz efsanesi sonsuza kadar sürer gider:), ha bu devirde pc alınmaz o ayrı para yok zaten
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    3352 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    ssd fiyatları, ssd ve
    5 etiket daha nand flash dram Ram ram fiyatları Donanım
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