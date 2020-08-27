Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor

Tam Boyutta Gör

GPU devinin RTX 3000 serisi kartları getireceği hacimli performans artışı yerine farklı referans tasarımı ve 12-pinlik güç konnektörü ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yeni referans tasarım kart

Yeşil ekibin yayınladığı son videoda ekran kartı tasarlanırken ısı transferinin iyileştirilmesi için harcanan mühendis iş gücüne değinildi. İçeriğin sonunda ise son aylarda farklı açılardan görselleri paylaşılan yeni kart ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Nvidia 12-pinlik güç konnektörünü de bu video ile birlikte doğrularken mevcut 8 pin konnektörlerle uyumluluğunu da onaylamış oldu.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi"

Ek olarak konnektörün PCB’de alışılagelinmiş yerleşim konumu ve pozisyonunun çok dışında bir şekilde bulunması da dikkat çekti. Nihai detaylar önümüzdeki hafta paylaşılacak.

https://videocardz.com/newz/nvidia-showcases-geforce-rtx-30-series-in-a-teaser-video

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.