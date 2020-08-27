Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor

GPU devinin RTX 3000 serisi kartları getireceği hacimli performans artışı yerine farklı referans tasarımı ve 12-pinlik güç konnektörü ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Yeni referans tasarım kart
Yeşil ekibin yayınladığı son videoda ekran kartı tasarlanırken ısı transferinin iyileştirilmesi için harcanan mühendis iş gücüne değinildi. İçeriğin sonunda ise son aylarda farklı açılardan görselleri paylaşılan yeni kart ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi
Diğer taraftan Nvidia 12-pinlik güç konnektörünü de bu video ile birlikte doğrularken mevcut 8 pin konnektörlerle uyumluluğunu da onaylamış oldu.
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Ek olarak konnektörün PCB’de alışılagelinmiş yerleşim konumu ve pozisyonunun çok dışında bir şekilde bulunması da dikkat çekti. Nihai detaylar önümüzdeki hafta paylaşılacak.
https://videocardz.com/newz/nvidia-showcases-geforce-rtx-30-series-in-a-teaser-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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