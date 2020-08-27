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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor

    Ampere serisi kartların sıradışı tasarımlı yapılı tasarımı bu kez bizzat Nvidia’nın yayınladığı videoda görüldü. Yeni tasarım yolda.
    2 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor
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    GPU devinin RTX 3000 serisi kartları getireceği hacimli performans artışı yerine farklı referans tasarımı ve 12-pinlik güç konnektörü ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

    Yeni referans tasarım kart

    Yeşil ekibin yayınladığı son videoda ekran kartı tasarlanırken ısı transferinin iyileştirilmesi için harcanan mühendis iş gücüne değinildi. İçeriğin sonunda ise son aylarda farklı açılardan görselleri paylaşılan yeni kart ortaya çıktı.

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    Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor
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    Diğer taraftan Nvidia 12-pinlik güç konnektörünü de bu video ile birlikte doğrularken mevcut 8 pin konnektörlerle uyumluluğunu da onaylamış oldu.

    Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi"

    Ek olarak konnektörün PCB’de alışılagelinmiş yerleşim konumu ve pozisyonunun çok dışında bir şekilde bulunması da dikkat çekti. Nihai detaylar önümüzdeki hafta paylaşılacak.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-showcases-geforce-rtx-30-series-in-a-teaser-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. en beğenilen
    konnektoru dik koyarak subliminal mesaj vermisler...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 9 dk. (düzenlendi)
    Yakında ekran kartı üzerine anakartı monte edeceğiz Nvidia bu şekilde giderse.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 11 dk.
    Kuş desen kuş diil böcük desem böcük diil..3 slot ve albildiğine uzanan bir karta dik konması nasıl bir avantaj getirmiştir merak ediyorum. bari sağlam birşey yapsalarda takarken oynamasa.
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 sa.
    Kartı yatay monte etsen işlemciye üfleyecek, dikey koysan anakartın çipsetine. Zaten FE alacak değilizde bunu mühendislik harikası olarak lanse etmeleride ne bileyim...Kartı 3 slot yapınca güç bağlantısını dikey koymaktada çok zorlanmamışlardır artık. Vramlarıda dikey monte edip alandan kazansaydın bari Nvidia...
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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. en beğenilen
    konnektoru dik koyarak subliminal mesaj vermisler...
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    ` quaD. (Barış ) 2 sa.
    Sonunda giris yeri degisti
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