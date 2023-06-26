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    RTX 4060 test edildi: Çift haneli performans artışı sunacak

    GeForce RTX 4060 modelinin 3DMark sonuçları paylaşıldı. Peki RTX 4000 ailesinin orta seviye kartı, selefi RTX 3060 12GB ve 8GB'a karşı neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar...
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    RTX 4060 test edildi: Çift haneli performans artışı sunacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi GeForce RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu bağlamda ailenin orta seviye kartı hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak RTX 4060, 3DMark kıyaslama platformunda selefi RTX 3060 12GB ve 8GB ile karşılaştırıldı. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

    RTX 4060, RTX 3060 12GB ve 8GB ile karşılaştırıldı

    Hatırlayacak olursak GeForce RTX 4060, 3072 CUDA çekirdeği, 1,83GHz saat hızı, 2,46GHz boost hızı, 8GB bellek, 128-bit bellek veriyolu ve 110W TDP ile tanıtıldı. Lansman sırasında Nvidia, kartın RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı olduğunu ve DLSS aktif hale geldiğinde bu farkın sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat olacağını belirtti.

    Paylaşılan sonuçlara göz atmadan önce, RTX 3060 8GB ve 12GB arasında önemli bir fark bulunduğunu hatırlatalım. Her iki GPU aynı CUDA çekirdek sayısına sahip olsa da, 12GB'lık sürüm 192-bit 8GB'lık sürümse 128-bit bellek veri yolu ile geliyor. Dolayısıyla iki kart arasında gözle görülür bir fark mevcut. 

    Paylaşılan sonuçlara baktığımızda 3DMark testlerinde RTX 4060, ortalama olarak RTX 3060 12GB'tan yüzde 22,8 ve 8GB modelden ise yüzde 47,9 daha hızlı. Bu noktada RTX 4060'ı yalnızca 8GB'lık model ile karşılaştırmak adil olsa da, Nvidia'nın karşılaştırma sonuçlarında RTX 3060 12GB'ı temel aldığını belirtelim. İşte RTX 4060'ın selefi karşısında sergilediği tüm performans farkları.

    GeForce RTX 4060 performans sonuçları

    • Speed Way: RTX 3060 12GB +16.6% / 3060 8GB +58.4%
    • Port Royal: RTX 3060 12GB +17.2% / 3060 8GB +30.7%
    • TimeSpy:
      • Performance: RTX 3060 12GB +30.3% / 3060 8GB +55.3%
      • Extreme: RTX 3060 12GB +32.7% / 3060 8GB +61.1%
    • FireStrike
      • Performance: RTX 3060 12GB +19.8% / 3060 8GB +38.0%
      • Extreme: RTX 3060 12GB +23.4% / 3060 8GB +41.8%
      • Ultra: RTX 3060 12GB +19.4% / 3060 8GB +50.0%
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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