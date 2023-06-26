Nvidia GeForce RTX 4090 Ti dev yapısıyla ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Grafik teknolojileri geliştikçe ve gücü arttıkça bilgisayar dünyasında da bazı şeyler kökten değişmeye başladı. Artık 600W maksimum seviyeler ve 4 slotlu tasarımlar için kasa yapıları da uyum sağlamaya çalışıyor. Hatta dikey ekran kartları bile gündeme geldi.

Dev gibi Nvidia GeForce RTX 4090 Ti

Özellikle yapay zekâ tarafında coşan Nvidia, oyuncu tarafını da boş bırakmıyor. Henüz herhangi bir ses çıkmasa da GeForce RTX 4090 Ti ya da Titan Ada ekran kartı bir süredir bazı kaynakların eline geçmiş durumda.

GeForce RTX 4090 Ti ya da Titan Ada ile ilgili daha önce de farklı sızıntılar gündeme gelmişti. Ekran kartında 900W soğutma ve dikey kullanım gibi bazı ilginç bilgiler de göze çarpmıştı. Son paylaşılan görseller ise daha farklı bir modele işaret ediyor.

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600W seviyesine kadar soğutma kapasitesi olan bu kart 48GB belleğe sahip ve 384-bit veri yolu kullanıyor. İşin garip tarafı görselleri sızdıran kaynak da kartın hangi model olduğunu bilmiyor. Kenar kısımlarda GeForce 4090 ismi olsa da mevcut tasarıma pek benzemiyor. Ayrıca PCB kartı olmadığı için ilk mühendislik örneklerinden birisi olması ihtimali kuvvetli.

Nvidia’nın GeForce RTX 4090 Ti ekran kartı ile ilgili herhangi bir açıklaması olmadığı için net bir cevap verebilmek mümkün değil. Nvidia’nın ilk etapta hazırladığı ancak nihai aşamalarda vazgeçtiği GeForce RTX 4090 Ti tasarımı bu olabilir. Sonuç ne olursa olsun GeForce 5000 serisi ile birlikte artık çok daha büyük tasarımlar görecek gibiyiz.

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