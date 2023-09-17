AMD Radeon RX 7600 XT doğrulandı: RTX 4060'a rakip geliyor

Radeon RX 7600 XT yakında geliyor
Aktarıldığı kadarıyla Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) kayıtlarında PowerColor'a ait çok sayıda RX 7000 serisi ekran kartı keşfedildi. Bunlardan en ilginç olanı ise uzun süredir beklenen RX 7600 XT oldu. EEC dosyalarında teknik bilgiler yer almıyor, ancak kartın 10GB ve 12GB VRAM kapasitesine sahip olacağı doğrulandı diyebiliriz. Bunun dışında mevcut raporlar, 192/160-bit bellek veri yolu ile desteklenen küçültülmüş bir Navi 32 GPU'ya işaret ediyor.
Bu nedenle RX 7800 XT 10 GB ve 12GB, rekabette önemli bir başarıya ulaşabilir. Ancak kartın çıkış tarihi gibi bilgiler henüz netleşmedi. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.