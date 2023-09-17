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    AMD Radeon RX 7600 XT doğrulandı: RTX 4060'a rakip geliyor

    AMD'nin Radeon RX 7600 XT 10GB ve 12GB sürümleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Her iki sürüm, Nvidia GeForce RTX 4060 serisine rakip olacak. İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 7600 XT doğrulandı: RTX 4060'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 7600 XT hakkında günümüze kadar birçok söylenti duyduk. AMD ise, tüm bu söylentilerin aksine AMD sadece XT olmayan normal Radeon RX 7600 kartını piyasaya sürdü. Ancak bu bekleyiş çok yakında sona erebilir. RX 7600 XT, çeşitli sertifika kayıtlarında listelenmeye başladı. 

    Radeon RX 7600 XT yakında geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) kayıtlarında PowerColor'a ait çok sayıda RX 7000 serisi ekran kartı keşfedildi. Bunlardan en ilginç olanı ise uzun süredir beklenen RX 7600 XT oldu. EEC dosyalarında teknik bilgiler yer almıyor, ancak kartın 10GB ve 12GB VRAM kapasitesine sahip olacağı doğrulandı diyebiliriz. Bunun dışında mevcut raporlar, 192/160-bit bellek veri yolu ile desteklenen küçültülmüş bir Navi 32 GPU'ya işaret ediyor.

    AMD Radeon RX 7600 XT doğrulandı: RTX 4060'a rakip geliyor
    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4060 ve Radeon RX 7600 için en büyük eleştirilerinden biri 8GB'lık kısıtlı VRAM kapasitesi oldu. Niketim güncel ve gelecek nesil oyunların 10GB'a yakın bir VRAM ihtiyacı olacağını biliyoruz.

    Bu nedenle RX 7800 XT 10 GB ve 12GB, rekabette önemli bir başarıya ulaşabilir. Ancak kartın çıkış tarihi gibi bilgiler henüz netleşmedi. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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