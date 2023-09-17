Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 7600 XT hakkında günümüze kadar birçok söylenti duyduk. AMD ise, tüm bu söylentilerin aksine AMD sadece XT olmayan normal Radeon RX 7600 kartını piyasaya sürdü. Ancak bu bekleyiş çok yakında sona erebilir. RX 7600 XT, çeşitli sertifika kayıtlarında listelenmeye başladı.

Radeon RX 7600 XT yakında geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) kayıtlarında PowerColor'a ait çok sayıda RX 7000 serisi ekran kartı keşfedildi. Bunlardan en ilginç olanı ise uzun süredir beklenen RX 7600 XT oldu. EEC dosyalarında teknik bilgiler yer almıyor, ancak kartın 10GB ve 12GB VRAM kapasitesine sahip olacağı doğrulandı diyebiliriz. Bunun dışında mevcut raporlar, 192/160-bit bellek veri yolu ile desteklenen küçültülmüş bir Navi 32 GPU'ya işaret ediyor.

Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4060 ve Radeon RX 7600 için en büyük eleştirilerinden biri 8GB'lık kısıtlı VRAM kapasitesi oldu. Niketim güncel ve gelecek nesil oyunların 10GB'a yakın bir VRAM ihtiyacı olacağını biliyoruz.

AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor 4 gün önce eklendi

Bu nedenle RX 7800 XT 10 GB ve 12GB, rekabette önemli bir başarıya ulaşabilir. Ancak kartın çıkış tarihi gibi bilgiler henüz netleşmedi. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 7600 XT doğrulandı: RTX 4060'a rakip geliyor