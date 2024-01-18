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    RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı: RTX 4080 kadar hızlı

    RTX 4070 Ti modelinin yerini alacak RTX 4070 Ti SUPER'den ilk kıyaslamalar paylaşılmaya başladı. Karşılaştırma testlerinde neredeyse RTX 4080 kadar hızlı. İşte sonuçlar...
    RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı! RTX 4080 gücünde Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 ile eş zamanlı olarak yeni GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarını tanıttı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu modeller arasından RTX 4070 SUPER, bağımsız kıyaslama testlerinde görünmeyebaşladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070 Ti'a karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Hatırlayacak olursak RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş VRAM kapasitesine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip.

    Ekran kartı, 8.448 CUDA çekirdeği, 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu ve 21Gbps 16GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 716.8 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 2.340 MHz temel, 2.610MHz arttırılmış saat hızı ve 285W TDP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 66 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 264 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.

    RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı! RTX 4080 gücünde Tam Boyutta Gör
    Kıyaslama sonuçlarına gelirsek RTX 4070 Ti SUPER, OpenCL testlerinde 229.043 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4070 Ti modelinden yüzde 10 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Standart RTX 4080'den ise yüzde 6 oranında daha yavaş. Diğer tarafta bu sentetik testlerin ham performansa işaret ettiğini belirtelim.​​​​​​

    Yani oyun performansı söz konusu olduğunda rakamlarda ufak değişimler yaşandığını görebiliriz. Ancak iyi olan şu ki, kullanıcılar RTX 4070 Ti ile benzer bir fiyatla, RTX 4080 performansına erişebilecek.

    Kaçıranlar için RTX 4070 Ti SUPER'in 24 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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