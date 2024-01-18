RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı: RTX 4080 kadar hızlı

RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı
Hatırlayacak olursak RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş VRAM kapasitesine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip.
Ekran kartı, 8.448 CUDA çekirdeği, 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu ve 21Gbps 16GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 716.8 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 2.340 MHz temel, 2.610MHz arttırılmış saat hızı ve 285W TDP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 66 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 264 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.
Yani oyun performansı söz konusu olduğunda rakamlarda ufak değişimler yaşandığını görebiliriz. Ancak iyi olan şu ki, kullanıcılar RTX 4070 Ti ile benzer bir fiyatla, RTX 4080 performansına erişebilecek.
Kaçıranlar için RTX 4070 Ti SUPER'in 24 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.