RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı: RTX 4080 kadar hızlı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 ile eş zamanlı olarak yeni GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarını tanıttı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu modeller arasından RTX 4070 SUPER, bağımsız kıyaslama testlerinde görünmeyebaşladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070 Ti'a karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı

Hatırlayacak olursak RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş VRAM kapasitesine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip.

Ekran kartı, 8.448 CUDA çekirdeği, 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu ve 21Gbps 16GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 716.8 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 2.340 MHz temel, 2.610MHz arttırılmış saat hızı ve 285W TDP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 66 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 264 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama sonuçlarına gelirsek RTX 4070 Ti SUPER, OpenCL testlerinde 229.043 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4070 Ti modelinden yüzde 10 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Standart RTX 4080'den ise yüzde 6 oranında daha yavaş. Diğer tarafta bu sentetik testlerin ham performansa işaret ettiğini belirtelim.​​​​​​

Yani oyun performansı söz konusu olduğunda rakamlarda ufak değişimler yaşandığını görebiliriz. Ancak iyi olan şu ki, kullanıcılar RTX 4070 Ti ile benzer bir fiyatla, RTX 4080 performansına erişebilecek.

İşte GeForce RTX 40 SUPER Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi 1 hf. önce eklendi

Kaçıranlar için RTX 4070 Ti SUPER'in 24 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var.

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RTX 4070 Ti SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı! RTX 4080 gücünde