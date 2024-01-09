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    GeForce RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi açıklandı

    Nvidia, kısa bir süre önce RTX 40 SUPER serisini tanıttı: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER. Firma aynı zamanda RTX 40 SUPER Türkiye fiyatlarını da açıkladı.
    İşte GeForce RTX 40 SUPER Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, çok kısa bir süre önce CES 2024 kapsamında RTX 40 SUPER serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER modellerini içeriyor. Yeni kartlar bazı değişiklikler geçirerek performans noktasında önemli yükseltmeler elde ediyor. Bununla birlikte Nvidia, RTX 40 SUPER serisinin Türkiye fiyatını ve çıkış tarihlerini de paylaştı.

    RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları

    Nvidia, yaptığı açıklamada RTX 40 SUPER serisinin Türkiye’de Ocak ayı içerisinde satışa çıkacağını duyurdu. Satışa çıkacak olan ilk model RTX 4070 SUPER olacak. 17 Ocak tarihinde piyasaya girecek olan bu kartı 24 Ocak tarihinde RTX 4070 Ti SUPER ve son olarak ise 31 Ocak tarihinde çıkacak olan RTX 4080 SUPER izleyecek. Kartların fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • GeForce RTX 4080 SUPER: 37.499 TL
    • GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 29.999 TL
    • GeForce RTX 4070 SUPER: 22.499 TL

    Bu kartlar hakkında ayrıntılı bilgi ve performans detaylarına hemen alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz:

    İşte GeForce RTX 40 SUPER Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, SUPER serisiyle birlikte orijinal kartların üretimini de yavaşlatacak ve sonlandıracak. Bununla birlikte RTX 40 SUPER kartları orijinal versiyonlarına göre 2,5 kata kadar performans artışı sağlayacak. En büyük performans farkının RTX 4070 Ti SUPER tarafında olduğunu da belirtelim. Ek olarak yukarıdaki fiyatlandırmalar Nvidia’nın resmi olarak tavsiye ettiği fiyatlardır. Üreticilerin özelleştirilmiş modelleri daha farklı fiyatlara sahip olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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