GeForce RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Nvidia, çok kısa bir süre önce CES 2024 kapsamında RTX 40 SUPER serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER modellerini içeriyor. Yeni kartlar bazı değişiklikler geçirerek performans noktasında önemli yükseltmeler elde ediyor. Bununla birlikte Nvidia, RTX 40 SUPER serisinin Türkiye fiyatını ve çıkış tarihlerini de paylaştı.

RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları

Nvidia, yaptığı açıklamada RTX 40 SUPER serisinin Türkiye’de Ocak ayı içerisinde satışa çıkacağını duyurdu. Satışa çıkacak olan ilk model RTX 4070 SUPER olacak. 17 Ocak tarihinde piyasaya girecek olan bu kartı 24 Ocak tarihinde RTX 4070 Ti SUPER ve son olarak ise 31 Ocak tarihinde çıkacak olan RTX 4080 SUPER izleyecek. Kartların fiyatlandırması ise şu şekilde:

GeForce RTX 4080 SUPER: 37.499 TL

GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 29.999 TL

GeForce RTX 4070 SUPER: 22.499 TL

Bu kartlar hakkında ayrıntılı bilgi ve performans detaylarına hemen alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz:

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Tam Boyutta Gör Nvidia, SUPER serisiyle birlikte orijinal kartların üretimini de yavaşlatacak ve sonlandıracak. Bununla birlikte RTX 40 SUPER kartları orijinal versiyonlarına göre 2,5 kata kadar performans artışı sağlayacak. En büyük performans farkının RTX 4070 Ti SUPER tarafında olduğunu da belirtelim. Ek olarak yukarıdaki fiyatlandırmalar Nvidia’nın resmi olarak tavsiye ettiği fiyatlardır. Üreticilerin özelleştirilmiş modelleri daha farklı fiyatlara sahip olacaktır.

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İşte GeForce RTX 40 SUPER Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi