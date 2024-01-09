GeForce RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi açıklandı

RTX 40 SUPER serisi Türkiye fiyatları
Nvidia, yaptığı açıklamada RTX 40 SUPER serisinin Türkiye’de Ocak ayı içerisinde satışa çıkacağını duyurdu. Satışa çıkacak olan ilk model RTX 4070 SUPER olacak. 17 Ocak tarihinde piyasaya girecek olan bu kartı 24 Ocak tarihinde RTX 4070 Ti SUPER ve son olarak ise 31 Ocak tarihinde çıkacak olan RTX 4080 SUPER izleyecek. Kartların fiyatlandırması ise şu şekilde:
- GeForce RTX 4080 SUPER: 37.499 TL
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 29.999 TL
- GeForce RTX 4070 SUPER: 22.499 TL
Bu kartlar hakkında ayrıntılı bilgi ve performans detaylarına hemen alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.