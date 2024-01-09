GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve ilk kıyaslamalar

- RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı
- Daha düşük fiyat, daha fazla çekirdek RTX 4080 SUPER
- RTX 4070 Ti SUPER
- RTX 4070 SUPER
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RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı
Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşuyor. Bu bağlamda yeni GPU'lar selefine kıyasla 2,5 kata kadar performans artışı ve 12VHPWR güç bağlantısı ile kullanıcılara sunulacak. Gelin serinin tepe modeli RTX 4080 SUPER'den başlayalım.
Daha düşük fiyat, daha fazla çekirdek RTX 4080 SUPER
RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor.
Bir diğer büyük yükseltme ise AI tarafında. 21 RT çekirdeği (3.nesil), 836 Tensor Çekirdeği ve 52 TFLOPS FP16 performansı söz konusu. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Stable Diffusion XL veya Stable Video Diffusion gibi yapay zeka iş yüklerinde ise, 1,5 kat daha hızlı video ve 1,7 kat daha hızlı görüntü oluşturabiliyor.
- CUDA: 10.240
- Taban saat hızı: 2,295 MHz
- Boost saat hızı: 2,559 MHz
- Bellek: 16 GB GDDR6X 23Gbps
- Bellek arayüzü: 256 bit
- Bant genişliği: 736 Gb/sn
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 320W (246W Ort. Oyun)
- Performans: 52 TFLOPS FP16
- Fiyatı: 999 Dolar
RTX 4070 Ti SUPER
RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, serinin orta seviye modeli 2K ve 4K oyunculuğu hedefliyor. RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında RTX 4070 Ti SUPER, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş bir çerçeve arabelleğine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip. Üstelik selefinden 1,6 kat, DLSS 3.0 ile 2,5 kat daha hızlı.
Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.
- CUDA: 8.448
- Taban saat hızı: 2,340 MHz
- Boost saat hızı: 2,610 MHz
- Bellek: 16 GB GDDR6X 21Gbps
- Bellek arayüzü: 256 bit
- Bant genişliği: 672 Gb/sn
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 285W (226W Ort. Oyun)
- Performans: 44 TFLOPS FP16
- Fiyatı: 799 Dolar
RTX 4070 SUPER
RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.
- CUDA: 4325
- Taban saat hızı: 2.29GHz
- Boost saat hızı: 2,55 Ghz
- Bellek: 8 GB ve 16 GB
- Bellek arayüzü: 128 bit
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 140W
- Fiyatı: 599 Dolar
|Özellikler
|RTX 4070
|RTX 4070 SUPER
|RTX 4070 Ti
|RTX 4070 Ti SUPER
|RTX 4080
|RTX 4080 SUPER
|CUDA Çekirdeği
|5.888
|7.168
|7.680
|8.448
|9.728
|10.240
|Taban / artırılmış saat hızı
|1.92GHz 2.48GHz
|1.98GHz 2.48GHz
|2.31GHz 2.61GHz
|
2.34GHz 2.61GHz
|2.21GHz 2.51GHz
|2.29GHz 2.55GHz
|Bellek
|12GB GDDR6X 21Gbps
|12GB GDDR6X 21Gbps
|12GB GDDR6X 21Gbps
|16GB GDDR6X 21Gbps
|16GB GDDR6X 22.4Gbps
|16GB GDDR6X 23Gbps
|Bellek arayüzü
|192-Bit
|192-Bit
|192-Bit
|256-Bit
|256-Bit
|256-Bit
|Bant genişliği
|504 Gb/sn
|504 Gb/sn
|504 Gb/sn
|672 Gb/sn
|716 Gb/sn
|736 Gb/sn
|DLSS
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|TGP
|200W
|220W
|285W
|285W
|320W
|320W
|Tensor Çekirdeği
|184
|568
|240
|706
|304
|836
|RT Çekirdeği
|46
|82
|60
|102
|76
|121
|Fiyat
|599 Dolar
|599 Dolar
|799 Dolar
|799 Dolar
|1.199 Dolar
|999 Dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.