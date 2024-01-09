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    GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve ilk kıyaslamalar

    GeForce RTX 40 SUPER ekran kartlarının tanıtım görüntüleri sızdı. Peki SUPER serisi neler sunuyor? İşte RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER fiyatı ve özellikleri
    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte oyuncuların uzun zamandır beklediği yeni GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 40 SUPER, RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER GPU'ları içeren GeForce RTX 40 SUPER serisi, ufak yükseltmeler ve kayda değer performans artışı ile geliyor. İşte ekran kartlarının fiyatları ve özellikleri

    RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı

    Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşuyor. Bu bağlamda yeni GPU'lar selefine kıyasla 2,5 kata kadar performans artışı ve 12VHPWR güç bağlantısı ile kullanıcılara sunulacak. Gelin serinin tepe modeli RTX 4080 SUPER'den başlayalım.

    Daha düşük fiyat, daha fazla çekirdek RTX 4080 SUPER 

    RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor.

    Bir diğer büyük yükseltme ise AI tarafında. 21 RT çekirdeği (3.nesil), 836 Tensor Çekirdeği ve 52 TFLOPS FP16 performansı söz konusu. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Stable Diffusion XL veya Stable Video Diffusion gibi yapay zeka iş yüklerinde ise, 1,5 kat daha hızlı video ve 1,7 kat daha hızlı görüntü oluşturabiliyor.

    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    RTX 4080 SUPER, 31 Ocak itibariyle 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yani selefinden 200 dolar daha ucuz. Ayrıca yeni GPU'nun 4K oyunculuğu hedeflediğini belirtelim. Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. 
    • CUDA: 10.240
    • Taban saat hızı: 2,295 MHz
    • Boost saat hızı: 2,559 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6X 23Gbps
    • Bellek arayüzü: 256 bit
    • Bant genişliği: 736 Gb/sn
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 320W (246W Ort. Oyun)
    • Performans: 52 TFLOPS FP16
    • Fiyatı: 999 Dolar

    RTX 4070 Ti SUPER

    RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, serinin orta seviye modeli 2K ve 4K oyunculuğu hedefliyor.  RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında RTX 4070 Ti SUPER, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş bir çerçeve arabelleğine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip. Üstelik selefinden 1,6 kat, DLSS 3.0 ile 2,5 kat daha hızlı. 

    Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.

    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 24 Ocak'ta 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 
    • CUDA: 8.448
    • Taban saat hızı: 2,340 MHz
    • Boost saat hızı: 2,610 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6X 21Gbps
    • Bellek arayüzü: 256 bit
    • Bant genişliği: 672 Gb/sn
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 285W (226W Ort. Oyun)
    • Performans: 44 TFLOPS FP16
    • Fiyatı: 799 Dolar

    RTX 4070 SUPER 

    RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip. 

    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. Fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Açıklanan çıkış tarihi 17 Ocak.

    • CUDA: 4325
    • Taban saat hızı: 2.29GHz
    • Boost saat hızı: 2,55 Ghz
    • Bellek: 8 GB ve 16 GB
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 140W
    • Fiyatı: 599 Dolar
    Özellikler RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti SUPER RTX 4080 RTX 4080 SUPER
    CUDA Çekirdeği 5.888 7.168 7.680 8.448 9.728 10.240
    Taban / artırılmış saat hızı 1.92GHz 2.48GHz 1.98GHz  2.48GHz 2.31GHz 2.61GHz

    2.34GHz 2.61GHz

    		 2.21GHz 2.51GHz 2.29GHz 2.55GHz
    Bellek 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 22.4Gbps 16GB GDDR6X 23Gbps
    Bellek arayüzü 192-Bit 192-Bit 192-Bit 256-Bit 256-Bit 256-Bit
    Bant genişliği 504 Gb/sn 504 Gb/sn 504 Gb/sn 672 Gb/sn 716 Gb/sn 736 Gb/sn
    DLSS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    TGP 200W 220W 285W 285W 320W 320W
    Tensor Çekirdeği 184 568 240 706 304 836
    RT Çekirdeği 46 82 60 102 76 121
    Fiyat 599 Dolar 599 Dolar 799 Dolar 799 Dolar 1.199 Dolar 999 Dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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