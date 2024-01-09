GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve ilk kıyaslamalar

Tam Boyutta Gör Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte oyuncuların uzun zamandır beklediği yeni GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 40 SUPER, RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER GPU'ları içeren GeForce RTX 40 SUPER serisi, ufak yükseltmeler ve kayda değer performans artışı ile geliyor. İşte ekran kartlarının fiyatları ve özellikleri

RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı

Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşuyor. Bu bağlamda yeni GPU'lar selefine kıyasla 2,5 kata kadar performans artışı ve 12VHPWR güç bağlantısı ile kullanıcılara sunulacak. Gelin serinin tepe modeli RTX 4080 SUPER'den başlayalım.

Daha düşük fiyat, daha fazla çekirdek RTX 4080 SUPER

RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor.

Bir diğer büyük yükseltme ise AI tarafında. 21 RT çekirdeği (3.nesil), 836 Tensor Çekirdeği ve 52 TFLOPS FP16 performansı söz konusu. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Stable Diffusion XL veya Stable Video Diffusion gibi yapay zeka iş yüklerinde ise, 1,5 kat daha hızlı video ve 1,7 kat daha hızlı görüntü oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör RTX 4080 SUPER, 31 Ocak itibariyle 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yani selefinden 200 dolar daha ucuz. Ayrıca yeni GPU'nun 4K oyunculuğu hedeflediğini belirtelim. Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz.

CUDA : 10.240

: 10.240 Taban saat hızı: 2,295 MHz

2,295 MHz Boost saat hız ı: 2,559 MHz

ı: 2,559 MHz Bellek : 16 GB GDDR6X 23Gbps

: 16 GB GDDR6X 23Gbps Bellek arayüzü : 256 bit

: 256 bit Bant genişliği: 736 Gb/sn

736 Gb/sn DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 320W (246W Ort. Oyun)

: 320W (246W Ort. Oyun) Performans: 52 TFLOPS FP16

52 TFLOPS FP16 Fiyatı: 999 Dolar

RTX 4070 Ti SUPER

RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, serinin orta seviye modeli 2K ve 4K oyunculuğu hedefliyor. RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında RTX 4070 Ti SUPER, daha fazla çekirdeğe, 16 GB'a yükseltilmiş bir çerçeve arabelleğine ve 256 bit bellek veriyoluna sahip. Üstelik selefinden 1,6 kat, DLSS 3.0 ile 2,5 kat daha hızlı.

Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip. Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 24 Ocak'ta 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

CUDA : 8.448

: 8.448 Taban saat hızı: 2,340 MHz

2,340 MHz Boost saat hız ı: 2,610 MHz

ı: 2,610 MHz Bellek : 16 GB GDDR6X 21Gbps

: 16 GB GDDR6X 21Gbps Bellek arayüzü : 256 bit

: 256 bit Bant genişliği: 672 Gb/sn

672 Gb/sn DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 285W (226W Ort. Oyun)

: 285W (226W Ort. Oyun) Performans: 44 TFLOPS FP16

44 TFLOPS FP16 Fiyatı: 799 Dolar

RTX 4070 SUPER

RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.

Tam Boyutta Gör Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. Fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Açıklanan çıkış tarihi 17 Ocak.

CUDA : 4325

: 4325 Taban saat hızı: 2.29GHz

2.29GHz Boost saat hız ı: 2,55 Ghz

ı: 2,55 Ghz Bellek : 8 GB ve 16 GB

: 8 GB ve 16 GB Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 140W

: 140W Fiyatı: 599 Dolar

Özellikler RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti SUPER RTX 4080 RTX 4080 SUPER CUDA Çekirdeği 5.888 7.168 7.680 8.448 9.728 10.240 Taban / artırılmış saat hızı 1.92GHz 2.48GHz 1.98GHz 2.48GHz 2.31GHz 2.61GHz 2.34GHz 2.61GHz 2.21GHz 2.51GHz 2.29GHz 2.55GHz Bellek 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 22.4Gbps 16GB GDDR6X 23Gbps Bellek arayüzü 192-Bit 192-Bit 192-Bit 256-Bit 256-Bit 256-Bit Bant genişliği 504 Gb/sn 504 Gb/sn 504 Gb/sn 672 Gb/sn 716 Gb/sn 736 Gb/sn DLSS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 TGP 200W 220W 285W 285W 320W 320W Tensor Çekirdeği 184 568 240 706 304 836 RT Çekirdeği 46 82 60 102 76 121 Fiyat 599 Dolar 599 Dolar 799 Dolar 799 Dolar 1.199 Dolar 999 Dolar

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Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi tanıtıldı! İşte özellikleri