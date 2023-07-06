RTX 4090 rekor kırdı: 4 GHz'i aşan ilk ekran kartı

RTX 4090 4 GHz'i aşan ilk GPU oldu
Bilmeyenler için günümüzde Nvidia’nın üretim ortakları tarafından piyasaya sürülen özel tasarımlı RTX 4090 modelleri, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bu noktada SPLAVE, CENS ve TecLab gibi hız aşırtma uzmanları tarafından 3,9GHz hızlara ulaşıldığını gördük. Bunun hemen ardından çalışmalar 4 GHz dünya rekoruna çevrildi.
Ayrıca RTX 4090, 45 saniye / 402 milisaniye puanla GPUPI kıyaslamasında da dünya rekorunu elde etmeyi başardı. Bu denemelerde kaydedilen güç değerleri ise paylaşılmadı. Ancak kartın güç sınırlarını aşmak için özel bir BIOS kullanıldığını düşünürsek, 1000W'ın üzerinde güç tüketiyor olması kuvvetle muhtemel.
GeForce RTX 4090 ile kırılan daha önceki rekorlar ile şu şekilde:
- ASUS RTX 4090 ROG MATRIX - 4.020 GHz (SPLAVE)
- Colorful RTX 4090 iGame LAB - 3,975 GHz (CENS)
- ASUS RTX 4090 ROG MATRIX - 3,945 GHz (SPLAVE)
- Colorful RTX 4090 iGame LAB - 3,93 GHz (CENS)
- GALAX RTX 4090 iGame HOF - 3,825 GHz (OGS)
- GALAX RTX 4090 iGame HOF - 3,70 GHz (OGS)
- GALAX RTX 4090 SG - 3,45 GHz (TecLAB)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)