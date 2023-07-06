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    RTX 4090 rekor kırdı: 4 GHz'i aşan ilk ekran kartı

    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. RTX 4090 ROG MATRIX, 4 GHz bariyerini aşan ilk GPU oldu
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    RTX 4090 rekor kırdı: 4 GHz'i aşan ilk ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılan RTX 4090, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Niketim daha önce kartın başarılı bir şekilde 3,9 GHz hızlara ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak ABD'li hız aşırtma uzmanı SPLAVE, RTX 4090 ile 4 GHz bariyerini aşmayı başardı. 

    RTX 4090 4 GHz'i aşan ilk GPU oldu

    Bilmeyenler için günümüzde Nvidia’nın üretim ortakları tarafından piyasaya sürülen özel tasarımlı RTX 4090 modelleri, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bu noktada SPLAVE, CENS ve TecLab gibi hız aşırtma uzmanları tarafından 3,9GHz hızlara ulaşıldığını gördük. Bunun hemen ardından çalışmalar 4 GHz dünya rekoruna çevrildi.

    RTX 4090 rekor kırdı: 4 GHz'i aşan ilk ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Bugün ABD'li hız aşırtma uzmanı SPLAVE ise, bu rekora ulaşan ilk isim oldu. LN2 soğutma (sıvı azot) ve bazı PCB ince ayarlarıyla ASUS Matrix RTX 4090, 4005/4020 MHz hızlara ulaşmayı başardı. Bu rakamın, kartın stok frekansına kıyasla yüzde 59'luk bir artışa işaret ettiğini belirtelim. Hız aşırtma aşamasında kaydedilen sıcaklıık değerlerinin ise -34.6 (GPU) ve -40.0C (Hotspot) civarında olduğu bildiriliyor.

    Ayrıca RTX 4090, 45 saniye / 402 milisaniye puanla GPUPI kıyaslamasında da dünya rekorunu elde etmeyi başardı. Bu denemelerde kaydedilen güç değerleri ise paylaşılmadı. Ancak kartın güç sınırlarını aşmak için özel bir BIOS kullanıldığını düşünürsek, 1000W'ın üzerinde güç tüketiyor olması kuvvetle muhtemel.

    GeForce RTX 4090 ile kırılan daha önceki rekorlar ile şu şekilde:

    • ASUS RTX 4090 ROG MATRIX - 4.020 GHz (SPLAVE)
    • Colorful RTX 4090 iGame LAB - 3,975 GHz (CENS)
    • ASUS RTX 4090 ROG MATRIX - 3,945 GHz (SPLAVE)
    • Colorful RTX 4090 iGame LAB - 3,93 GHz (CENS)
    • GALAX RTX 4090 iGame HOF - 3,825 GHz (OGS)
    • GALAX RTX 4090 iGame HOF - 3,70 GHz (OGS)
    • GALAX RTX 4090 SG - 3,45 GHz (TecLAB)
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    mk148a 8 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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