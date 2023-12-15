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    Anlık Bildirim

    RTX 40 SUPER serisi için tarih ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 40 Super serisi ekran kartları için yeni bir tarih paylaşıldı. RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4080 Super, önümüzdeki Ocak ayında geliyor.
    RTX 40 SUPER serisi için tarih ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bir süredir daha güçlü GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarının yolda olduğu söyleniyor. Hatta bu modellerin SUPER serisi olarak tanıtılacağı aktarılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Çinli donanım mağazası IT HomeRTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4080 Super'in çıkış tarihine açıklık getirdi. Yeni GPU'lar beklenenden erken geliyor.

    RTX 40 Super serisi Ocak ayında geliyor

    Yakın tarihli paylaşımında IT Home, GeForce RTX 4070 Super ve 4070 Ti Super'in 17 Ocak, RTX 4080 Super'in ise 31 Ocak'ta satışa çıkacağını bildirdi. Dolayısıyla üç kartın da CES 2024 ile eş zamanlı olarak tanıtıldığını görebiliriz. Kaçıranlar için CES 2024 9 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve Nvidia'nın bir gün öncesinden özel bir etkinlik planladığını hatırlatalım.

    RTX 40 Super serisi neler sunacak?

    Ayrıca IT Home ekran kartlarının bazı özelliklerini de doğruladı. Buna göre RTX 4080 SUPER, 10.240 çekirdek, 320 TMU, 112 ROP ve 64 MB L2 önbellek ile AD103-400 GPU'yu temel alacak. Bu noktada 320W TGP (Total Graphics Power) 256 bit bellek veri yolu ve 16GB GDDR6X belleğin korunacağı belirtiliyor. Ancak ufak yükseltmeler ile selefinden yüzde 3 ila 5 oranında daha hızlı olacak. Özel tasarımlı modeller de ise bu fark yüzde 10'a kadar ulaşabilir.

    RTX 4070 Ti SUPER ise, 285W TGP, 8.448 çekirdek ve 48 MB L2 önbelleğe sahip AD103-275 / AD102-175 GPU varyantları ile geliyor. Ekran kartı selefine kıyasla 4GB daha yüksek 16GB GDDR6 belleğe sahip olacak. Ayrıca temel modelde yer alan 285W TGP'nin korunacağı söyleniyor.. Tüm bunlar ise ortalama yüzde 15 daha yüksek performansa işaret ediyor.

    Son olarak, RTX 4070 SUPER, 7.168 çekirdekle AD104-350 veya AD103-175 GPU, 48 MB L2 önbellek 192 bit veri yolu arayüzünde 12 GB GDDR6X belleğe sadık kalacak. Güç gereksiniminde ise 20W artış söz konusu. Bu konfigürasyonun, temel modelden yüzde 14 daha hızlı olacağını söylemek doğru olur. Ek olarak kartın Gen5 güç konnektörüne geçiş yapacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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