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    Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rus hacker grubu Chrome ve Firefox tarayıcılarını modifiye ederek tüm şifreli trafiği izleyebiliyor

    Rus hükümeti tarafından desteklendiği tahmin edilen hacker grubu Turla, hedef bilgisayardaki tarayıcıları modifiye ederek yeniden kurulmadıkça tüm şifreli trafiği izleyebiliyor.
    3 gün
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    11
    Anti Virus
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Rus hacker grubu Chrome ve Firefox tarayıcılarını modifiye ederek tüm şifreli trafiği izleyebiliyor
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    Web tarayıcılarının açıklarından faydalanmak dışında pek fazla kullanılmadığı hacker dünyasında Kaspersky’nin raporuna göre bir Rus grup işleri ilerletmiş durumda. Turla adlı grup, tespit edildiği üzere Chrome ya da Firefox tarayıcıları modifiye ederek TLS şifreli web trafiğini izleyebiliyor.

    Hedef sistemi ilk olarak bir uzaktan erişimli truva atı ile eline geçiren grup, tarayıcının dosyalarını modifiye ediyor ve kendi sertifikalarını yüklemeye başlıyor. Ardından pseudo rastgele sayı üreticisini de yamalayan virüs, tüm TLS hareketine kendi imzasını atabiliyor ve pasif olarak, şifrelenmiş trafiği izleyebiliyor.

    Uzmanlar tarafından tam olarak anlaşılamayan bir taraf ise grubun bunu neden yaptığı. Uzaktan erişim truva atı (remote access trojan) bulaştırılmış bir sistemin tüm trafiğini zaten izleyebilen hackerlar, ZDNet’in raporuna göre bu virüsü bilgisayarlarından atan kullanıcıların trafiğini hâlâ görebilmek için böyle bir modifikasyona gidiyor. Bu durumdan kurtulmak için ise önce truva atını temizlemek, ardından tarayıcıları kaldırıp yeniden kurmak gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "macOS Catalina indirmeye sunuldu"

    Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre Turla ekibi, Rus hükümetinin koruması altında çalışıyor ve ana hedefleri Rusya ve Belarus içerisinde yer alıyor. Grup teknik açıdan Doğu Avrupa ülkelerinin internet servis sağlayıcı ağlarına sızabilecek ve kendi yazılımlarını kurabilecek kadar gelişmiş bir yapıya sahip. İddiaya göre grubun bu çabaları, bölgedeki politik hedefler üzerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.



    securelist.com/compfun-successor-reductor/93633/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 3 gün en beğenilen
    Ne kullanalım arkadaş, browserların çoğu chromium tabanlı, geriye kaldı firefox ve tor, tor'da firefox tabanlı zaten.
    İnternet explorer kullanılmaz zaten bu devirde, kaldıki bunları hackleyen adamlar ie'yi dünden hacklemiştir.
    Ne kullanalım arkadaş, browserların çoğu chromium tabanlı, geriye kaldı firefox ve tor, tor'da firefox tabanlı zaten. İnternet explorer kullanılmaz zaten bu...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    YOURMOVE 2 gün
    Bunu bilmeyen var mı? :) Chrome da kayıtlı şifrelerimiz hiçbir zaman güvende olmamıştı zaten.
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    cntzlm 2 gün
    asıl soru hadi trafiği izleyebiliyorlar ama çözebiliyorlar mı sorusu.Yani atıyorum bir siteye gittiğinizde tüm url i veya içeriği görebiliyorlar mı ? benim bildiğim ellerinde ssl key olmadan göremeyecekleri.Yani paketin x bir siteye gittiğini görebilir ancak tam hangi sayfaya gidiyor hangi url e gidiyor bilemez veya içeriği ne göremez görebilmek için elinde ssl sertifikasının olması ve mesajı çözebilmesi gerekir.
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    DH Misafiri 2 gün
    Rus. Hacer seni beni niye izlesin normal vatandaşsan obsesyona ne gerek var Chrome da diğer browseri de kullan. Ha diplomatik bağlantın vardır. Mit bit bişey siblndir ozaman opera
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    DH Misafiri 3 gün
    megadosya browser kullanın arkadaşlar hem gizli hem güclü olursunuz...begeneler artılasın...
    megadosya resmi sitesinden indiriniz...
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    Start Again 3 gün yeni yorumcu
    Bu açık haber olduysa Google önlem alır.
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    MANGUTAY 3 gün
    Şimdi tam olarak bu olaydan etkilenen kullanıcılar kimler onu anlamış değilim. Türkleri bağlayan bir şey var mı?
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    SEO19 3 gün
    eklenti trafiği artık hoşuma gitmiyor.
    noscript dışındakilere fazla sempatik gelmiyor.
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    Sentilyon 3 gün
    Mobilde: webview beta, Chrome beta ve opera beta kullanıyorum mozilla ve Samsung browser maxthon tor mint vs tavsiye etmem özellikle samsung beta berbat guvenlik riskleri olarak edge icin birşey diyemem bilgim yok çünkü en iyisi abi saka demiyorum mikrofon ve hoparlörü sökülmüş 3210 kullanmak kulaklıkla :))
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    CoreXXX 3 gün
    edge kullanın . yeni chronium tabanlı çok hızlı ve güzel
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    DH Misafiri 3 gün en beğenilen
    Ne kullanalım arkadaş, browserların çoğu chromium tabanlı, geriye kaldı firefox ve tor, tor'da firefox tabanlı zaten.
    İnternet explorer kullanılmaz zaten bu devirde, kaldıki bunları hackleyen adamlar ie'yi dünden hacklemiştir.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Elsa 2 gün DH Misafiri
    Edge kullanacaksın sayın misafirim.
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    2006 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    chrome, Firefox ve
    6 etiket daha turla virüs Anti Virus Yazılım Tarayıcılar Çağrı Babuçcuoğlu
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