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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS Catalina indirmeye sunuldu

    macOS Catalina güncellemesi uyumlu Mac cihazlarına daha güvenli bir kullanım, kayıplara karşı takip, iOS uygulamalarının aktarılması gibi yenilikler sunuyor.
    3 gün
    3,8b
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    13
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın mobil taraftaki işletim sistemlerinin güncellenmesinin ardından sıra masa üstü işletim sistemine geldi. macOS Catalina güncellemesi bugün itibariyle Mac kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

    macOS Catalina neler sunuyor?

    İlk olarak WWDC 2019 konferansında görücüye çıkan macOS Catalina güncellemesinde dikkat çeken yenilik iTunes yazılımının emekliye ayrılması oldu. Onun yerine Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV olarak 3 yeni yazılım geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor"

    Sürümde diğer bir yenilik Sidecar. Sidecar, iPad modellerinin Mac cihazları için ek bir ekran olarak ve desteklenen Mac uygulamalarında yüksek hassasiyet sunan bir çizim tableti olarak kullanılmasına olanak veriyor. Böylece, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar işlerini iki ekrana yayabiliyorlar. Ayrıca, stylus kalemle veri girişini destekleyen tüm Mac uygulamalarında Apple Pencil ile eşleştirdikleri iPad’lerini çizim yapmak veya yazı yazmak için kullanabiliyorlar.

    macOS Catalina’daki Gatekeeper, tüm uygulamaları bilinen güvenlik sorunlarına karşı kontrol ediyor ve tüm uygulamaların kullanıcı belgelerine erişmeden önce izin istemesini zorunlu tutuyor. Approve with Apple Watch (Apple Watch ile onaylama) özelliği ile kullanıcılar, güvenlikle ilgili birçok doğrulama talebine Apple Watch’larındaki yan düğmeye basarak onay verebiliyorlar.

     

    macOS Catalina indirmeye sunuldu
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    Yeni Find My Mac (Cihazımı Bul) uygulaması ile kayıp veya çalınmış bir Mac’in konumu, Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor.

    macOS Catalina’daki Gatekeeper, tüm uygulamaları bilinen güvenlik sorunlarına karşı kontrol ediyor ve tüm uygulamaların kullanıcı belgelerine erişmeden önce izin istemesini zorunlu tutuyor. Approve with Apple Watch (Apple Watch ile onaylama) özelliği ile kullanıcılar, güvenlikle ilgili birçok doğrulama talebine Apple Watch’larındaki yan düğmeye basarak onay verebiliyorlar.

     

    macOS Catalina indirmeye sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Find My Mac (Cihazımı Bul) uygulaması ile kayıp veya çalınmış bir Mac’in konumu, Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor.

    Mac Catalyst ise iPad uygulamalarının macOS platformuna aktarılmasını sağlayacak Project Catalyst temeline dayanıyor. Başlangıçta Twitter, TripIt, Post-It, GoodNotes ve Jira gibi uygulamalar macOS platformunda kullanılabilecek. Diğer taraftan widget eklentilerinin yer aldığı 14 yıllık Dashboard alanı da tarih olmuş durumda. macoS Catalina sürümü 2012 ve sonrasındaki tüm Mac modelleri ile uyumlu.



    https://www.slashgear.com/macos-catalina-released-today-whats-in-apples-free-update-07594388/ Yorum Yaz
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    tesbihcekenhoroz 1 gün
    Güncellemeler tamam Sierraya devam.

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    mstf_ogrtmn 2 gün
    Macbook air 2017 cihaza indirdim. Kurmak için kapandı açıldı yükleme vs. derken yeniden açıldığında güncellemenin yüklenmemiş olduğunu gördüm. Güncellemeye girdiğimde indirdiğim 8 gb güncellemeyi baştan indirmeye başladı. Bu normal mi?
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    Eesti 2 gün mstf_ogrtmn
    Cihazımız aynı. Bende de indirirken 8'inci gb başında kesildi ve tekrar indirmeye başladı. Çözümü, bilgisayar başlarken Option-⌘-R tuşlarına basmakta buldum. Boot yaparken Catalina'yı yükledi yani.
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    suddenly30 3 gün
    Dün gece indirdim, kurdum. Bugün sabahtan beridir kullanıyorum ilk gözüme çarpan şey sistemin genel yazı tiplerinin değişmesi oldu. Zaten onun dışında günlük kullanımımı fazlasıyla etkileyen bir değişiklik yok. Uygulamalar için tek tek izin istedi. Açıkçası iTunes'un kalkması ve yerine Apple Music, TV, Podcasts, Find My uygulamalarının vs. gelmesi daha iyi oldu. Ayrıca artık iPhone'u bilgisayara bağlayınca Finder üzerinden daha anlaşılır bir arayüzle yönetebiliyoruz. Açıkçası bence başından beri böyle olması gerekiyordu, gayet güzel olmuş. Onun dışında büyük bir değişikliğe denk gelmedim, pek beklediğim de söylenemez.
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    Start Again 3 gün yeni yorumcu
    Ben de dayanamadan kurdum. Bildirimler için de izin istemeye başlamış.
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    num 3 gün
    Kurduk. Bazı uygulamalar (Steam, uTorrent gibi) henüz bunda çalışmıyor, haberiniz olsun.
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    darkfriairs 1 gün num
    Steam mühim değil, öbürü lazım.
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    drjacob 3 gün
    güncelledik bir değişiklik yok şuan
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    sahankazim 3 gün
    bu sürümde nfts desteği var mı? yani yazılım olmadan ntfs diskleri yazma yapabiliyor muyuz?
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    ceo-tr 3 gün
    "Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor."
    şimdi bu iyi bir özellikmi yoksa kötümü karar veremedim. :) kıskanç eşler bunu beğenir
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    0MG90 3 gün
    Desteklemeyen 2008 ve 2009 Mac - Macbook'lara da kurulabiliyor. Youtube'da videoları var.
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