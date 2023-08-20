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    Rusya'nın 47 yıl sonra Ay’a gönderdiği Luna-25 uzay aracı "acil durum" yaşıyor

    Rusya'nın yaklaşık yarım yüzyıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi ciddi bir sorunla karşı karşıya olabilir. Roscosmos, yaptığı açıklamada acil bir durum yaşandığını duyurdu.

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    Rusya'nın Ay’a gönderdiği Luna-25 uzay aracı 'acil durum' yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın tam 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi ciddi bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Luna-25 uzay aracının 19 Ağustos tarihinde iniş öncesi son yörünge manevrasını gerçekleştirmesi ve 21 Ağustos Pazartesi günü de yüzeye iniş yapması bekleniyordu. Ancak uzay aracının motor yakma işlemi sırasında bir sorunla karşılaştığı bildiriliyor.

    Luna 25 kaybolmuş olabilir

    Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada "Operasyon sırasında otomatik istasyonda manevranın belirlenen parametrelerle gerçekleştirilmesine izin vermeyen acil bir durum meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Roscosmos, yönetim ekibinin şu anda durumu analiz ettiğini bildiriyor.

    Resmi olarak elimizde olan tek açıklama şimdilik bu. Ancak Rus basını ciddi spekülasyonlarla dolmuş durumda. RussianSpaceWeb.com'dan Anatoly Zak’a göre Rus interneti şu anda Luna 25’in kaybolduğunu varsayıyor. Hatta sorun acil olmasaydı Roscosmos’un bundan hiç bahsetmeyeceği söyleniyor.

    Eğer Luna-25 gerçekten kaybolduysa, bu Rusya'nın uzay programı için büyük bir darbe olacaktır. Luna-25, modern Rusya tarafından geliştirilen ilk Ay görevi ve 1976'daki Luna-24'ten bu yana hem kendisi hem de öncü devleti Sovyetler Birliği için bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Luna-25 10 Ağustos'ta fırlatıldı ve altı gün sonra Ay yörüngesine ulaştı. Luna-25’in 21 Ağustos tarihinde Ay’ın güney kutbuna inmesi bekleniyor veya bekleniyordu.

    Luna-25 eğer karşılaştığı arızadan kurtulabilirse üzerinde bulunan araçlar sayesinde Ay’da su buzu aramak ve bugüne kadar bir iniş aracı ya da gezgine ev sahipliği yapmamış olan gizemli güney kutup bölgesinde çeşitli araştırmalar yapmak için kullanacak.

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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