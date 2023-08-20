Rusya'nın 47 yıl sonra Ay’a gönderdiği Luna-25 uzay aracı "acil durum" yaşıyor

Tam Boyutta Gör Rusya'nın tam 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi ciddi bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Luna-25 uzay aracının 19 Ağustos tarihinde iniş öncesi son yörünge manevrasını gerçekleştirmesi ve 21 Ağustos Pazartesi günü de yüzeye iniş yapması bekleniyordu. Ancak uzay aracının motor yakma işlemi sırasında bir sorunla karşılaştığı bildiriliyor.

Luna 25 kaybolmuş olabilir

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada "Operasyon sırasında otomatik istasyonda manevranın belirlenen parametrelerle gerçekleştirilmesine izin vermeyen acil bir durum meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Roscosmos, yönetim ekibinin şu anda durumu analiz ettiğini bildiriyor.

Resmi olarak elimizde olan tek açıklama şimdilik bu. Ancak Rus basını ciddi spekülasyonlarla dolmuş durumda. RussianSpaceWeb.com'dan Anatoly Zak’a göre Rus interneti şu anda Luna 25’in kaybolduğunu varsayıyor. Hatta sorun acil olmasaydı Roscosmos’un bundan hiç bahsetmeyeceği söyleniyor.

Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin görüntüsünü yakaladı 1 gün önce eklendi

Eğer Luna-25 gerçekten kaybolduysa, bu Rusya'nın uzay programı için büyük bir darbe olacaktır. Luna-25, modern Rusya tarafından geliştirilen ilk Ay görevi ve 1976'daki Luna-24'ten bu yana hem kendisi hem de öncü devleti Sovyetler Birliği için bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Luna-25 10 Ağustos'ta fırlatıldı ve altı gün sonra Ay yörüngesine ulaştı. Luna-25’in 21 Ağustos tarihinde Ay’ın güney kutbuna inmesi bekleniyor veya bekleniyordu.

Luna-25 eğer karşılaştığı arızadan kurtulabilirse üzerinde bulunan araçlar sayesinde Ay’da su buzu aramak ve bugüne kadar bir iniş aracı ya da gezgine ev sahipliği yapmamış olan gizemli güney kutup bölgesinde çeşitli araştırmalar yapmak için kullanacak.

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