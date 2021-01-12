Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend

Tam Boyutta Gör

40 yılı aşkın süredir değişmeyen tasarımıyla ikonik modeller arasına adını yazdırmayı başaran Lada Niva, uzunca bir süredir Lada 4x4 olarak satılıyordu. Hatta Türkiye'ye gelen modeller de bu isimle gelmişti. Fakat bu durum artık değişti.

Lada tarafından yapılan açıklamada ikonik SUV modelin efsaneleştiği isme yani ""Niva" ismine geri dönüş yaptığı belirtildi. Rus arazi canavarı 2021 model yılı itibariyle "Lada Niva Legend" ismiyle yoluna devam edecek.

İlginizi Çekebilir

Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı

Yeni ismin yanı sıra Lada Niva Legend'ın arka direklerinde yeni havalandırma yastıklarına yer verilmiş. Markadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin kabin içindeki konforu artırdığı belirtiliyor. Yapılan yol testlerinin sonucunda maksimum gürültü azaltımının hızlanma sırasında 3,7 dB(A), 120 km/s'e kadar olan sabit hızlarda ise 2,2 dB(A) olduğu görülmüş.

Ayrıca Bkz. "Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir"

1977 yılından bu yana aynı görüntüsünü sürdüren Lada Niva (artık Niva Legend) en son 2019 yılının sonunda makyajlanmıştı. Bu alanda ön tampona eklenen yuvarlak sis farları, yeni klima kontrolleri, yeni göstergeler ve koltuklar gibi ufak dokunuşlar görmüştük.

İkonik modelin kaputu altında herhangi bir değişim olmadığı gibi yeni Niva Legend ismiyle de bu alanda değişiklik yapılmamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Niva Legend'ın 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 1.7 litre atmosferik motorla yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.