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    Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend

    Bir süredir 'Lada 4x4' ismiyle pazarlanan ikonik model yeniden ilk ismiyle karşımızda. Lada tarafından yapılan açıklamada SUV'un isminin "Lada Niva Legend" olarak değiştirildiği duyuruldu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend
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    40 yılı aşkın süredir değişmeyen tasarımıyla ikonik modeller arasına adını yazdırmayı başaran Lada Niva, uzunca bir süredir Lada 4x4 olarak satılıyordu. Hatta Türkiye'ye gelen modeller de bu isimle gelmişti. Fakat bu durum artık değişti.

    Lada tarafından yapılan açıklamada ikonik SUV modelin efsaneleştiği isme yani ""Niva" ismine geri dönüş yaptığı belirtildi. Rus arazi canavarı 2021 model yılı itibariyle "Lada Niva Legend" ismiyle yoluna devam edecek.

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    Yeni ismin yanı sıra Lada Niva Legend'ın arka direklerinde yeni havalandırma yastıklarına yer verilmiş. Markadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin kabin içindeki konforu artırdığı belirtiliyor. Yapılan yol testlerinin sonucunda maksimum gürültü azaltımının hızlanma sırasında 3,7 dB(A), 120 km/s'e kadar olan sabit hızlarda ise 2,2 dB(A) olduğu görülmüş.

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    1977 yılından bu yana aynı görüntüsünü sürdüren Lada Niva (artık Niva Legend) en son 2019 yılının sonunda makyajlanmıştı. Bu alanda ön tampona eklenen yuvarlak sis farları, yeni klima kontrolleri, yeni göstergeler ve koltuklar gibi ufak dokunuşlar görmüştük.

    İkonik modelin kaputu altında herhangi bir değişim olmadığı gibi yeni Niva Legend ismiyle de bu alanda değişiklik yapılmamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Niva Legend'ın 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 1.7 litre atmosferik motorla yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz.



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    1,5 lada samara zaten 78bg üstüne bi çivi de mi çakmadınız bu güne kadar
    Yorumu gör »     ruzgarnufel
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sacrioral (Doğukan Karabağ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vodkayla çalışıyormuş duyduğuma göre,

    100kmde 1 şişe yaktığını söylüyorlar.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K.MARAŞLI TURAN (turan koz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim 86 model 53 beygir reno 12 den iyi gider

    Dik rampalarda kalıyor
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    sis651 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Havalandırma yastığı nedir?
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araba Fiat Egea'nın rn boş en kötüsünden kötü. Başka sözüm yok.
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    Meticulous 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    motor geberik.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah bunu alana akıl versin
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    Hisar18 (Hakan Demirci) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz Anadolu çocuğuyuz köy yollarında yaylalara gidiyoruz. Artık obez Bi millet olduk en düşük kilolumuz 95 kilo. Birde mangal malzemeleri düşün. Cık gitmez bize bu araba.
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    ohafener (murat pekergin) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asfalt yollarda lastik yakanlar, bu arabanın arazi de (orta be düşük bütçeli offroad çılar için) nasıl çalıştığına bir baksınlar
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    escanor_ (Aykut YILMAZ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Torka bak şaka gibi.
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    Greylights (THE E ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) escanor_
    Tork normal bence bg düşük. Gerçi adamlar seni beni düşünüp yapmıyor çinliler gibi iç piyasa. Dağa taşa tırmanıyor her türlü, hız sınırları içindede yol alıyor az yakıyor daha ne olsun?
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam efsane de şu aracın bir kaç tık iyisini yapsanız ya arkadaş. Mevcut kalsın yanına ne bileyim pro yapın, pro max yapın. Diğer yoldaşlar da faydalansın.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sırf lada niva biraz popüler diye, ikinci elciler sıfırından daha pahalıya iteler yine bize
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    lada niva, 2021 lada niva ve
    4 etiket daha lada niva legend SUV rus arazi aracı Bilim ve Teknoloji
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