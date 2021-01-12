Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir

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Tesla CEO'su Elon Musk geçen yıl düzenlenen Batarya Günü etkinliğinde önümüzdeki üç yıl içerisinde ucuz bir elektrikli otomobil üretmeyi düşündüklerini söylemişti. Yeni sızıntılara göre araç gelecek yıl piyasaya sürülebilir.

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Amerikalı şirketin 2022'de Şangay'daki Gigafactory 3'te düşük maliyetli üçüncü bir elektrikli aracın üretimine başlamayı planladığını gösteren belgeler ortaya çıktı. Hükümete sunulan raporda bazı önemli detaylar var.

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Detaylar açığa çıktı

İnternet sızdırılan Tesla Gigafactory inşaat projesi belgesine göre otomobilin fiyatı 160 bin ila 200 bin yuan arasında olacak. 160 bin yuanın 25 bin dolara denk geldiğini belirtelim. Aracın önce Çin'de daha sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tesla'nın elektrikli otomobil yelpazesinde Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck ve Roadster olmak üzere altı araç var. İlk dört model uzun süredir satışta, son ikisi ise önümüzdeki yıllarda satışa çıkacak. Tesla'nın ayrıca 2017 yılının sonunda tanıtılan ancak henüz üretime girmemiş Semi isimli bir elektrikli tırı da bulunuyor.

https://electrek.co/2021/01/08/tesla-25000-electric-car-coming-sooner-than-we-thought/

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