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    Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir

    Tesla'nın kurucusu Elon Musk geçen yıl ucuz bir elektrikli otomobil piyasaya süreceklerini açıklamıştı. 25 bin dolar fiyatla satışa sunulması planlanan araç önümüzdeki yıl gelebilir.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir
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    Tesla CEO'su Elon Musk geçen yıl düzenlenen Batarya Günü etkinliğinde önümüzdeki üç yıl içerisinde ucuz bir elektrikli otomobil üretmeyi düşündüklerini söylemişti. Yeni sızıntılara göre araç gelecek yıl piyasaya sürülebilir.

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    Amerikalı şirketin 2022'de Şangay'daki Gigafactory 3'te düşük maliyetli üçüncü bir elektrikli aracın üretimine başlamayı planladığını gösteren belgeler ortaya çıktı. Hükümete sunulan raporda bazı önemli detaylar var.

    Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir
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    Detaylar açığa çıktı

    İnternet sızdırılan Tesla Gigafactory inşaat projesi belgesine göre otomobilin fiyatı 160 bin ila 200 bin yuan arasında olacak. 160 bin yuanın 25 bin dolara denk geldiğini belirtelim. Aracın önce Çin'de daha sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Tesla'nın elektrikli otomobil yelpazesinde Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck ve Roadster olmak üzere altı araç var. İlk dört model uzun süredir satışta, son ikisi ise önümüzdeki yıllarda satışa çıkacak. Tesla'nın ayrıca 2017 yılının sonunda tanıtılan ancak henüz üretime girmemiş Semi isimli bir elektrikli tırı da bulunuyor.



    https://electrek.co/2021/01/08/tesla-25000-electric-car-coming-sooner-than-we-thought/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen hollowman_
    yurtdisindan ithal ettigin batarya ile motorla mi rekabet edecen? tesla senelerdir bataryaya yatirim yapiyor en onemlisi buyuk hacimli batarya uretimine yatirim yapiyor. elektrik arac dediginin buyuk kismi baratya. hele senede yuzbinlerce milyonlarca arac ureteceksen kritik nokta batarya tedarigi haline geliyor. tesla senelerce gigafactoryler insa etti, teknolojisini ilerletti. gostermelik yaptigimiz montaj fabrikasiyla mi rekabet edecegiz. gercek rekabet gucu icin once batarya uretim ve arastirma tesislerinin kurulmasi gerekiyordu daha onemlisi yuksek egitime ve arge enstitulerine yatirim yapilmasi gerekiyordu ki yeni bir alanda rekabet edebilecek teknolojin onu uretebilecek kalifiye is gucun olsun. gostermelik yapilan islerin gostermelik sonuclari olacak haliyle.
    yurtdisindan ithal ettigin batarya ile motorla mi rekabet edecen? tesla senelerdir bataryaya yatirim yapiyor en onemlisi buyuk hacimli batarya uretimine yatirim...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    TOGG'un fiyatı açıklandığında muhtemelen 500k'nin üzerinde (belki de çok üzerinde emin değilim) olacaktır. Şirket ilk üretim(fabrika kurulumu) ve arge maliyetini çıkarmak isteyeceği için fiyat konusunda çok ciddi vergi desteği olmazsa rekabet şansı olmayacaktır. Vergi desteği konusu Avrupa birliği ve rekabet kanunlarına ayrıkı bir durum oluşturabilir. Kaldı ki ilk aracını üreten ve daha ilk versiyonu olan bir araçta çıkacak kronik sorunlar tüketici için bir kabus olabilir. Araba konusunda 100 yıllık deneyimi ve oturmuş üretim hatları olan firmalar bile bu konuda temiz bir sicile sahip değiller. Tesla 'nın bile bu konuda kabarık bir sicili var.
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    ReaLGz 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu pil maliyetleriyle Türkiye'de elektrikli araç yaygınlaşamaz şuanlık. Yabancı kurların düşürülmesi gerekli ki pil maliyeti ucuzlasın. Veya %100 yerli yapmak gerekli. Bilmem kaç yıl sonra pilin değişmesi gerektiğinde 100 bin lira vermek zorunda olmak çok sıkıntılı bir durum.
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlamak isteyenler için
    Tesla iyi bir firma ve geleceği var. En çok beğenilen ve en gelişmiş elektrikli araçlar, onları üretecek en büyük ve en gelişmiş tesisler ve o araçları şarj edecek en yaygın ve en gelişmiş şarj ağı Tesla'da.
    FAKAT bunlara rağmen Tesla'nın hisse senedi değeri uçuk akıl almaz bir seviyede, Tesla hisse senedi bir balon. Balonlar da patlar. Tesla bu ilgi çeken haberlerle bu balonu şişirmeye en azında patlamasına engel olmaya çalışıyor.
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acele etmeyin 35.000 USD lik Model 3 olacaktı. Ne oldu? Lafta oldu da gerçekte 39.000USD nin altında fiyata satmadı.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    25 bin dolar yani 500 bin türk lirası.
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    hollowman_ (N. b.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    TOGG'un bir an önce üretime başlaması gerekiyor. Rekabet kızışmaya başlayacak. Bu 25 bin dolarlık araç piyasayı silip süpürür. Özellikle AB tarafını. Bizim gümrük birliği avantajımız var, gerçi Tesla Almanya'da da fabrika açtı, yalnız işte bu aracın Almanya üretimlerini 25 bin dolardan satabilirler mi orası muamma. Çin tarafının da vergi dezavantajı olacak.
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    darkaura 11 sa. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    yurtdisindan ithal ettigin batarya ile motorla mi rekabet edecen? tesla senelerdir bataryaya yatirim yapiyor en onemlisi buyuk hacimli batarya uretimine yatirim yapiyor. elektrik arac dediginin buyuk kismi baratya. hele senede yuzbinlerce milyonlarca arac ureteceksen kritik nokta batarya tedarigi haline geliyor. tesla senelerce gigafactoryler insa etti, teknolojisini ilerletti. gostermelik yaptigimiz montaj fabrikasiyla mi rekabet edecegiz. gercek rekabet gucu icin once batarya uretim ve arastirma tesislerinin kurulmasi gerekiyordu daha onemlisi yuksek egitime ve arge enstitulerine yatirim yapilmasi gerekiyordu ki yeni bir alanda rekabet edebilecek teknolojin onu uretebilecek kalifiye is gucun olsun. gostermelik yapilan islerin gostermelik sonuclari olacak haliyle.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Bu araç bu fiyata satılması için bataryasının oldukça kısıtlı ve limitli olması gerek oda TOGG’un menzili ile yarışamaz.
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