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    Honda'dan ilginç dayanıklılık testi: Üç arazi aracını vince astı

    Honda, yeni Passport modellerinin sağlamlığını göstermek için dikkat çekici bir test yaptı. Japon marka üç adet SUV aracı birbirine bağlayarak bir vinçle 30 metre havaya kaldırdı.

    Honda'dan ilginç dayanıklılık testi: Üç arazi aracını vince astı Tam Boyutta Gör

    Otomobil üreticileri, araçlarının dayanıklılığını göstermek için zaman zaman sıra dışı yollara başvurabiliyor. Hatırlayacağınız üzere Volvo, 2020 yılında çarpışma testlerini bir üst seviyeye taşımak ve kurtarma ekiplerinin becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için araçlarını 30 metre yükseklikten aşağı bırakmıştı. Şimdi ise Honda, yeni Passport modellerinin sağlamlığını kanıtlamak için oldukça dikkat çekici bir test gerçekleştirdi.

    Honda, Amerika pazarında satışa sunduğu Passport TrailSport ve TrailSport Elite SUV modellerini daha sağlam şasi ve oldukça güçlü ön ve arka kurtarma noktaları (recovery points) ile donatmış durumda. Bu bağlantı noktaları zorlu arazi koşullarında aracın güvenli şekilde çekilmesi/kurtarılmasını sağlıyor. Japon marka, söz konusu kurtarma noktalarının dayanıklılığını ve şasinin sağlamlığını sergilemek için çarpıcı bir test gerçekleştirdi. Bir vinç yardımıyla üç Passport'u birbirine bağlayarak havaya kaldırıldı.

    Honda'dan ilginç dayanıklılık testi: Üç arazi aracını vince astı Tam Boyutta Gör

    Çölde sıra dışı gösteri

    En üstteki araç doğrudan vincin kancasına tutturuldu. İkinci araç, en üstteki aracın arka kurtarma noktasına bağlanırken, üçüncü araç da ikinci aracın arkasına takıldı. Şirket, Passport'taki her kurtarma noktasının aracın kendi ağırlığının iki katını taşıyabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Sonuç olarak en üstteki Passport, toplamda 6.350 kg'lık bir yükü taşıdı. Honda'ya göre bu aracın ön tamponu yerden yaklaşık 30 metre yüksekteydi.

    Honda'dan ilginç dayanıklılık testi: Üç arazi aracını vince astı Tam Boyutta Gör

    Çöldeki bu ekstrem gösteri, otomotiv dünyasında ilginç bir dayanıklılık testi olarak kayıtlara geçti. Bakalım bir sonraki sıra dışı testi hangi marka gerçekleştirecek? Bekleyip göreceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 17 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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