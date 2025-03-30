Honda'dan ilginç dayanıklılık testi: Üç arazi aracını vince astı

Otomobil üreticileri, araçlarının dayanıklılığını göstermek için zaman zaman sıra dışı yollara başvurabiliyor. Hatırlayacağınız üzere Volvo, 2020 yılında çarpışma testlerini bir üst seviyeye taşımak ve kurtarma ekiplerinin becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için araçlarını 30 metre yükseklikten aşağı bırakmıştı. Şimdi ise Honda, yeni Passport modellerinin sağlamlığını kanıtlamak için oldukça dikkat çekici bir test gerçekleştirdi.
Honda, Amerika pazarında satışa sunduğu Passport TrailSport ve TrailSport Elite SUV modellerini daha sağlam şasi ve oldukça güçlü ön ve arka kurtarma noktaları (recovery points) ile donatmış durumda. Bu bağlantı noktaları zorlu arazi koşullarında aracın güvenli şekilde çekilmesi/kurtarılmasını sağlıyor. Japon marka, söz konusu kurtarma noktalarının dayanıklılığını ve şasinin sağlamlığını sergilemek için çarpıcı bir test gerçekleştirdi. Bir vinç yardımıyla üç Passport'u birbirine bağlayarak havaya kaldırıldı.
Çölde sıra dışı gösteri
En üstteki araç doğrudan vincin kancasına tutturuldu. İkinci araç, en üstteki aracın arka kurtarma noktasına bağlanırken, üçüncü araç da ikinci aracın arkasına takıldı. Şirket, Passport'taki her kurtarma noktasının aracın kendi ağırlığının iki katını taşıyabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor. Sonuç olarak en üstteki Passport, toplamda 6.350 kg'lık bir yükü taşıdı. Honda'ya göre bu aracın ön tamponu yerden yaklaşık 30 metre yüksekteydi.
Çöldeki bu ekstrem gösteri, otomotiv dünyasında ilginç bir dayanıklılık testi olarak kayıtlara geçti. Bakalım bir sonraki sıra dışı testi hangi marka gerçekleştirecek? Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo