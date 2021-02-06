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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor

    Rusya, tankların yanı sıra İHA’ların da dahil olduğu ve daha önce ulaşılamaz sayılan bir dizi hedefleri de vurma kabiliyetine sahip tanksavar sistemi üzerinde çalışıyor.
    06 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
    2,2b
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor
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    İnsansız hava araçlarının savunma sanayii sektörü içinde gösterdiği gelişmeye bağlı olarak sık kullanılır hale gelmesiyle birlikte bunlara karşı geliştirilen çözümler de ivme kazanmış durumda. Birçok ülkenin envanterine giren dronsavar sistemlerine ilaveten bazı ordular da farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı"

    İHA’ları karşı geliştirilen silah sistemleriyle ilgili bir haber, bu kez Rusya’dan geldi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Vısokotoçnıe Kompleksi şirketi çatısı altında faaliyet gösteren KBP Teçhizat Tasarım Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kuruluş, dünyanın ilk çok amaçlı ve İHA’ları da hedef alabilecek tanksavar füze sistemini geliştiriyor.

    Söz konusu alanda hiçbir ülkenin İHA’lar gibi küçük ve termal spektrumda düşük kontrasta sahip araçları vurabilecek sistemlere sahip olmadığını söyleyen Rus yetkililer, geliştirilmekte olan sistemde kullanılacak füzeler için hem termal hem de optik görüntüleme özelliklerine sahip güdümlü başlıklar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

    Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor
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    Çok amaçlı tanksavar sistemiyle ilgili konuşan Rostec Silah Sistemleri Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, “KBP, yeni tanksavar füze sistemlerini geliştirmeye başladı. Burada çok amaçlı bir savunma-saldırı silahından bahsediyoruz. Söz konusu silah, tank ve zırhlı araçlar gibi tipik hedeflerinin yanı sıra İHA’ların da dahil olduğu ve daha önce ulaşılamaz sayılan bir dizi hedefleri de vurma kabiliyetine sahip.” ifadelerini kullandı.



    https://tr.sputniknews.com/savunma/202102061043743325-rusyada-insansiz-hava-araclarini-vurma-kabiliyetine-sahip-tanksavar-sistem-gelistiriliyor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bakmayin ses cikaramadilar ama suriyede iyi tokat yediler ;)
    Yanıtla +8
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    abitgear (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Causality = SİHA - Tansavar
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Suriye'de kim tokat yedi belli. Türkiye ölen askerlerinin hesabını bile soramadı. Türk Ordusu Öso ile birlikte dar bir alana sıkıştırıldı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Şamdan yazıyorsunuz galiba. Zira İdlib'de Esed köpeklerinin ve Rus paralı askerlerinin bi tarafına kaçtı güdümlü mühimmatlarımız, en son tank envanterlerinin %15'ini heba etmişlerdi orada. 500'e yakın köpeklerini de cehenneme göndermiştik. Bunu bilip bizim tokat yediğimizi söylemek için Esed köpeği olmak gerekir.
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    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu sistem çıkarsa siha lar tepetaklak olur, avantajımızı kaybederiz.
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Nereye kaybediyon ya, aynı anda hem tankı hem bizim 8 km'den uçan sihaları vuracak füze yapılabilir mi. bunlar ancak 1 km'de alçak uçan basit drone'lara karşı etkili olabilir en fazla. O da biraz saçma bir konsept. Hem 60 tonluk tankı imha edecek hem de birkaç kg'lık İHA'yı :D
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    L logi666leboss (serhat agar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Gorebilirse belki belki
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bakmayin ses cikaramadilar ama suriyede iyi tokat yediler ;)
    Yanıtla +8
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    abitgear (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Causality = SİHA - Tansavar
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