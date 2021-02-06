Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçlarının savunma sanayii sektörü içinde gösterdiği gelişmeye bağlı olarak sık kullanılır hale gelmesiyle birlikte bunlara karşı geliştirilen çözümler de ivme kazanmış durumda. Birçok ülkenin envanterine giren dronsavar sistemlerine ilaveten bazı ordular da farklı alternatifler üzerinde çalışıyor.

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İHA’ları karşı geliştirilen silah sistemleriyle ilgili bir haber, bu kez Rusya’dan geldi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Vısokotoçnıe Kompleksi şirketi çatısı altında faaliyet gösteren KBP Teçhizat Tasarım Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kuruluş, dünyanın ilk çok amaçlı ve İHA’ları da hedef alabilecek tanksavar füze sistemini geliştiriyor.

Söz konusu alanda hiçbir ülkenin İHA’lar gibi küçük ve termal spektrumda düşük kontrasta sahip araçları vurabilecek sistemlere sahip olmadığını söyleyen Rus yetkililer, geliştirilmekte olan sistemde kullanılacak füzeler için hem termal hem de optik görüntüleme özelliklerine sahip güdümlü başlıklar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

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Çok amaçlı tanksavar sistemiyle ilgili konuşan Rostec Silah Sistemleri Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, “KBP, yeni tanksavar füze sistemlerini geliştirmeye başladı. Burada çok amaçlı bir savunma-saldırı silahından bahsediyoruz. Söz konusu silah, tank ve zırhlı araçlar gibi tipik hedeflerinin yanı sıra İHA’ların da dahil olduğu ve daha önce ulaşılamaz sayılan bir dizi hedefleri de vurma kabiliyetine sahip.” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/savunma/202102061043743325-rusyada-insansiz-hava-araclarini-vurma-kabiliyetine-sahip-tanksavar-sistem-gelistiriliyor/

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