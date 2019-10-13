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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto

    Rusya Merkez Bankası Başkanı ülkenin ulusal bir kripto paraya ihtiyaç duymadığını belirtti. Bu durum Rus yatırımcıları ve kripto para sektörünü etkileyecek gibi gözüküyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto
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    Uluslararası ticarette kripto paraların kullanılmaya başlandığı günümüzde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina tam aksi şekilde, ülkenin ulusal bir kripto paraya ihtiyaç duymadığını düşünüyor.
     

    Rusya Merkez Bankası, kripto paralar için hiç bir zaman olumlu yönde görüşler dile getirmemişti. Bu sebeple başkanın yaptığı açıklama pek de sürpriz gibi gözükmüyor. Finopolis forumunda yaptığı açıklamada, Nabiullina:

    Rusya'nın Merkez Bankası olarak bu konu üzeride çalışıyoruz ve ulusal bir kripto para birimi çıkarma ihtiyacı bizim için net değil. Sadece teknolojik nedenlerle değil, aynı zamanda ulusal dijital para biriminin, örneğin mevcut elektronik nakit ödemelere kıyasla ne gibi avantajlar sağlayacağını tahmin etmenin zor olduğu için de. Pek çok risk var ve avantajlar yeterince net olmayabilir. "

    Benzer olumsuz gelişmeler ve açıklamalardan sonra Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, Mayıs 2019'da kendi kripto para birimlerini geliştirme planlarını iptal etmeye karar vermişti. Üstelik bankanın CEO'su Herman Gref'in Bitcoin savunucusu olarak bilinmesine rağmen.

    Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto
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    Rusya'da çıkarılması beklenen ve Putin'in de desteklediği görülen, Dijital Varlıklar Düzenleme Yasası'nın birkaç defa Devlet Duması tarafından ertelenmesine şahit olunmuştu. Son ertelemede tasarı hazırlıklarının henüz bitmediğini belirtmişlerdi ve hedef Kasım ayı gösterildi.

    Tasarı her ne kadar olumlu ve destekleyici olarak yansıtılsa da, Rusya Maliye Bakanlığı'nın Ruble'yi korumak adına kripto para birimlerini suçlayacağı bekleniyor. Bütün bu gelişmelerin ışığında Rusya, kripto para birimleri için sağlam bir kapı olarak gözükmüyor.



    https://www.ccn.com/russia-central-bank-dismisses-national-cryptocurrency/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 sa.
    rusya gibi ulkelerin neden zenginlesip ekonomilerinin buyuyemedigine guzel bir ornek. yoksa rusyanin egitimli yetismis insan gucu, bilim insani sayisi cok fazla, cok genis yeralti kaynaklarina petrole dogalgaza sahipler, normalde gelismis zengin ulkelerin arasinda olmasi beklenir. ama asiri merkeziyetci herseyi kisitlayip kontrol etmek isteyen devlet sistemi hic bir yatirimin, yeniligin kok salip gelismesine imkan tanimiyor. en klasik ornek internet amerikada degilde rusyada ortaya ciksa nasil ilerlerdi. tabiyki askeri haberlesme sistemi olmanin otesine gecemezdi, rusya bilginin ve ticaretin kendi icinde bu kadar hizli ve serbest dolasmasini kabul edemez. ote yandan internet amerikada trilyonlarca dolar katma deger ureten sayisiz sektorun ticaretin gelisimine imkan tanidi, ekonomisinin buyumesine verimliligin artmasina buyuk katki sagladi. simdi karsilastirinca amerikada sadece teksas eyaletinin ekonomisi (1.8 trilyon dolar) rusyadan daha buyuk (1.6trilyon dolar), hele kaliforniya rusyayi nerdiyse ikiye katliyor (3trilyon dolar).
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    WB 2 sa.
    Kripto paralar ancak amerika ve arkasindaki zengin aileler, yahudi lobisi vs kontrolunde olursa yayginlasabilir. Benim tahminim kripto para konusu ulkeler arasindaki ticaretin dolar yerine kendi para birimlerinde olmasina karsi bir kenarda gelistirilen yedek plan..
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    SEO19 3 sa.
    adamların zaten parası para etmiyor !
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