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    Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılıyor

    Rusya bir süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılacağını ve kendi uzay istasyonunu kuracağını açıkladı. Rusya ve diğer ortakları 1998’den bu yana ISS’te birlikte çalışmıştı.
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    Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılıyor
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    Rusya Uzay Kurumu Roskosmos'un Başkanı Yuri Borisov, 2024 itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekileceklerini açıkladı. Borisov, bunun yerine Mir’in devamı niteliğindeki kendi uzay istasyonu üstünde çalışacaklarını belirtti.

    Uluslararası Uzay İstasyonu, 1998’den beri beş farklı uzay kurumunun birlikte çalıştığı ortak değer konumunda. Binlerce deneyin yapıldığı ISS’in geleceğinin 2024 yılında Rusya’nın ayrılığı sonrasında nasıl şekilleneceği ise belirsiz. Öte yandan Rusya ve kozmonotları, ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için ISS’de en az iki buçuk yıl daha kalacak.

    Rusya ve ABD birbirlerinin uzay araçlarını kullanacak

    Bu ayın başlarında ABD ve Rusya, birbirlerinin astronotlarını ISS’e götürmek için anlaşma yapmışlardı. Anlaşma sayesinde Rus kozmonotlar Amerikan uzay araçlarında, ABD’li astronotlar ise Rus uzay araçlarıyla ISS’e gidebilecek. Kısaca koltukları değiştiren iki ülke Eylül ayından itibaren birbirlerinin uzay araçlarıyla istasyona uçacak.

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