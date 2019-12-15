Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor

Rus uzay ajansı Roscosmos meteorları, kuyruklu yıldızları ve asteroitleri izlemek amacıyla yeni bir merkez yaratıyor. Kurum, gök taşlarının dünyaya çarpmayacağını garanti etmek amacıyla uzay taşlarını dünyaya ulaşmadan patlatmak için kolları sıvadı.

Ayrıca kurum; Dünya’ya yakın alanlardaki uzay faaliyetlerinin güvenliği için izleme sistemi ve bilgi desteğinin oluşturulmasının bir parçası olarak, temel görevi Dünya'ya yaklaşan gök cisimlerini tespit etmek ve izlemek olan Russian Center for Small Celestial Bodies kuruluşunu faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Yeni kurumun 2020 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor

Tam Boyutta Gör

Pakistan haber ajansı UrduPoint News kurumunun açıklamalarına göre yeni kuruluşun, 2020 yılının ortalarında onaylanması bekleniyor. Yeni merkezin 2030 yılına kadar hizmet vereceği belirtiliyor.

Bütün gelişmelere ek olarak Rusya; uzay taşlarının izlemesine yardımcı olmak için Ay yüzeyine bir dizi teleskop inşa etme planları olduğunu da açıkladı.

Rusya’nın, tehlikeli asteroitleri patlatmadan önce, çok fazla araştırma yapması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi"

Bu amaçla, Rus bilim insanlarının şu anda uydular, roket motorları ve güneş yelkenleri de dahil olmak üzere Dünya’ya doğru yaklaşan uzay cisimlerini imha etmek veya cisimlerin rotasını değiştirmek için çeşitli yollar aradıkları belirtiliyor

https://futurism.com/the-byte/russia-plan-killer-asteroids