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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor

    Rusya; uzay taşlarının izlemesine yardımcı olmak için Ay yüzeyine bir dizi teleskop inşa etme planları olduğunu açıkladı.
    9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor
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    Rus uzay ajansı Roscosmos meteorları, kuyruklu yıldızları ve asteroitleri izlemek amacıyla yeni bir merkez yaratıyor. Kurum, gök taşlarının dünyaya çarpmayacağını garanti etmek amacıyla uzay taşlarını dünyaya ulaşmadan patlatmak için kolları sıvadı.

     

    Ayrıca kurum; Dünya’ya yakın alanlardaki uzay faaliyetlerinin güvenliği için izleme sistemi ve bilgi desteğinin oluşturulmasının bir parçası olarak, temel görevi Dünya'ya yaklaşan gök cisimlerini tespit etmek ve izlemek olan Russian Center for Small Celestial Bodies kuruluşunu faaliyete geçirmeyi planlıyor.

     

    Yeni kurumun 2020 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor

    Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor
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    Pakistan haber ajansı UrduPoint News kurumunun açıklamalarına göre yeni kuruluşun, 2020 yılının ortalarında onaylanması bekleniyor. Yeni merkezin 2030 yılına kadar hizmet vereceği belirtiliyor.

     

    Bütün gelişmelere ek olarak Rusya; uzay taşlarının izlemesine yardımcı olmak için Ay yüzeyine bir dizi teleskop inşa etme planları olduğunu da açıkladı.

     

    Rusya’nın, tehlikeli asteroitleri patlatmadan önce, çok fazla araştırma yapması gerekiyor.

     

    Ayrıca Bkz. "Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi"

     

    Bu amaçla, Rus bilim insanlarının şu anda uydular, roket motorları ve güneş yelkenleri de dahil olmak üzere Dünya’ya doğru yaklaşan uzay cisimlerini imha etmek veya cisimlerin rotasını değiştirmek için çeşitli yollar aradıkları belirtiliyor



    https://futurism.com/the-byte/russia-plan-killer-asteroids Yorum Yaz
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    John Wick 3 sa.
    maydonoz suyu göndersinler
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    Galaxy. 4 sa.
    Adamlar sürekli uzay çalışmaları yapıyorlar helal olsun
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    Nat Alianovna 8 sa.
    Rusya hepsini yapacak teknolojik kapasiteye sahip ama finansal kapasiteden yoksun denebilir. Sovyet dönemindeki hayalperestlik bence tam gaz devam ediyor Ruslarda hala her şeyi kontrol edebileceklerini ya da karşılayabileceklerini zannediyorlar. Aynı yaklaşımla Sovyetler Birliği iflas etti. Kelimenin gerçek anlamıyla Sovyet devleti dağılmadan hemen önce iflas ediyor. Bu gidişle yeniden iflas edebilirler. Hala altın rezervlerine güveniyorlar. Orta sınıf ve ruble oldukça zayıf.
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    alemburda34 8 sa.
    milletin dertlerine bak birde bizimkilerine.
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