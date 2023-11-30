Türkiye’nin ilk Ay görevi için tarihi işbirliği gerçekleştirildi

Türkiye’nin Ay görevi için önemli gelişme
Türkiye, AYAP projesi ile ilk Ay görevini başarıyla gerçekleştirmeyi ve Ay'da kendi imkânlarıyla faaliyet yürütebilen sayılı ülkelerden biri olmayı hedefliyor. Thales Alenia Space, AYAP-1 uzay aracı için, uzay aracı ile yer istasyonu arasında iletişim bağlantısı kurmak için kilit bir birim olan S-Band TT&C (İzleme, Telemetri ve Komuta) Transponderini sağlayacak.
Fransız teknoloji şirketi Thales Group (%67) ile İtalyan savunma şirketi Leonardo (%33) arasında kurulan Thales Alenia Space'in İspanya CEO'su Stéphane Terranova şunları söyledi: “Thales Alenia Space olarak, TÜBİTAK UZAY'ın Türkiye'nin ilk Ay görevinin başarısı için kilit bir unsur olan AYAP-1 uzay aracına İletişim Transpondörü sağlama konusundaki güveninden onur duyuyoruz. İnsanlığın Dünya'nın doğal uydusunu keşfetme konusundaki yenilenen tutkusuna katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz.”
Thales Alenia Space neden önemli?
Thales Alenia Space'in Madrid'deki ekipleri, şu anda Ay'a yönelik 9 görevde yer almakta ve 4 Ay yörünge aracı, 3 Ay iniş aracı, 1 Ay gezgini ve NASA’nın Ay uzay istasyonu Lunar Gateway için S ve X frekans bantlarında Ay iletişim sistemleri ve ekipmanları sağlamakta.
Bu görevler arasında Güney Kore'nin Ay keşif programının ilk adımı olan ve 2022'den bu yana yörüngede bulunan Danuri yörünge aracı; Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak için hayati bir kaynak olan su buzunu aramak üzere Ay'ın Güney Kutbunu keşfedecek olan NASA'nın VIPER gezgini yer alıyor.
Son olarak Thales Alenia Space, İtalyan Uzay Ajansı (ASI) ile işbirliği yaparak Ay'da kalıcı bir karakol olabilecek Çok Amaçlı Habitat (MPH) adlı modül tasarlıyor. MPH, NASA'nın Artemis programı için önemli bir rol üstleniyor ve Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı amaçlıyor. Modül, astronotlar için güvenli, konforlu ve çok işlevli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Tasarım silindirik ve prototip, ayaklar ve güneş dizileri içeriyor. Fırlatmanın 2030'lardan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.Kaynakça https://www.thalesaleniaspace.com/en/press-releases/thales-alenia-space-provide-communication-transponder-turkeys-first-lunar-mission https://interestingengineering.com/innovation/first-home-of-astronauts-on-moon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.