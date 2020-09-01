Rüzgâr türbini pervanelerinin boyanmasıyla kuş ölümlerinin azaldığı tespit edildi

Tam Boyutta Gör Rüzgârdan enerji üretmek için kullanılan rüzgâr türbinleri, devasa boyutlarıyla oldukça uzun ve bir o kadar da geniş bir alan kaplayan pervanelere sahip yapılar. Temiz enerji için oldukça önemli olan rüzgâr türbinleri ne yazık ki kötü bir şöhrete de sahip.

Alternatif enerji karşıtları, sıklıkla dile getiriyor

Alternatif enerji kaynaklarına düşmanlığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmalarına dahi konu olan ve rüzgâr enerjisi karşıtlarının en çok dile getirdiği bu husus, söz konusu yapıların oldukça fazla sayıda kuşun hayatını kaybetmesine neden olduğu ile ilgili.

Dönüş hızları 242 km/saate kadar çıkan rüzgâr türbini pervaneleri, ulaştıkları bu hız sonucunda bulanıklaşmaya ve zor seçilir hale gelmeye başlıyor. Bu durum hem insanlar hem de kuşlar için geçerli. Pervanelerin aslında dönmediği ya da orada olmadığı hissini yaratan bu durum, bölgede uçan kuş sürüleri için ne yazık ki ciddi sonuçlar doğurmakta.

Rüzgârdan elektrik enerjisi üreten ülkelerin başında gelen Norveç ve ülkede faaliyet gösteren Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü, türbinlerin sebep olduğu bu trajediyi minimum seviyelere çekmek için bir araştırma başlatmış. Türbinleri daha görünür hale getirmek için pervanelerden birini siyaha boyayan bilim insanları, “Yok artık!” dercesine üretilen bu basit çözümle sürecin etkilerini dokuz yıl boyunca incelmiş. Araştırmacılar, bu süre sonunda kuş ölümlerinde %70’e varan azalma tespit etmiş.

İlginizi Çekebilir

Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı

Ayrıca Bkz. "İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi"

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan çalışma sonucunun odağında “pasif görsel ipuçları” yer alıyor. Bu tür ipuçları uçan canlılar için kolay içselleştirilebilir olmalarıyla biliniyor. Araştırmacılar, bu fikirden hareketle türbin pervanelerinden birini siyah renge boyamaya karar veriyor. Tek bir pervanenin boyanmasındaki amaç ise tüm pervanelerin boyanmasıyla yeniden ortaya çıkacak bulanıklık hissinin önüne geçmek olarak ifade ediliyor.

Araştırmacılar, Norveç’teki Smøla rüzgâr çiftliğinde yürütülen deneyde dört ayrı türbindeki pervaneleri boyarken çevredeki dördünü de kontrol türbini olarak seçiyor. Araştırma sonucunda ise boyalı pervaneye sahip türbinlerin bulunduğu bölgede ölüm oranlarında %70’lik bir azalma tespit ediliyor.

Boyama işlemi çok zahmetli

Enstitüsü ekibi, yürüttükleri bu çalışmanın daha geniş ölçekte yapılması gereken kapsamlı bir araştırmanın ilk adımı olarak görüyor. Çevresel faktörlerin farklılık gösterdiği ortamlarda da incelenmesi gerektiği düşünülen bu çözüm, vahşi doğaya verdiğimiz zararı azaltmak için önemli bir adım olabilir.

Araştırmacıların altını çizdiği bir diğer husus ise pervanelerin daha üretim aşamasındayken boyanmasının gerekliliği ile ilgili. Zira yaklaşık 40 metre uzunluktaki pervanelere sahip 100 metre yüksekliğindeki türbinlerde, bahsedilen faaliyeti gerçekleştirmek hiç de kolay olmamış.

https://www.popularmechanics.com/science/a33809700/wind-turbine-blades-bird-deaths-down/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.