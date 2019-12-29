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    RX 5600 XT ASRock’ın sayfasında ortaya çıktı

    AMD’nin son dönemde merakla beklenen çözümü RX 5600 XT bir AMD iş ortağının sayfasında gün yüzüne çıktı. Kart beklenenden daha güçlü geleceğe benziyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 5600 XT ASRock’ın sayfasında ortaya çıktı
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    AMD’nin RDNA mimarisine geçişiyle sunduğu performans artışını daha uygun bütçe seviyesinde yaşamak isteyenlere hitap edecek RX 5600 XT donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor.

    Beklenenden daha performanslı olabilir

    ASRock’ın sitesinde beliren Challanger modelinin detayları oldukça dikkat çekici. RX 5700 XT’deki GPU’unun ¾’ünü içereceği iddia edilen kart sayfaya göre RX 5700 ile aynı sayıda, 2304 adet işlem birimine ev sahipliği yapacak.

    Diğer taraftan GPU’nun belleklerle iletişiminin genişliğinde 256 bit’ten 192 bite düşüş mevcut. Ayrıca belleklerde de RX 5500 XT’de bile 14 Gbps’lik yongalar yer alırken AMD bu sefer 12 Gbps seviyesini tercih etmiş. Bellek kapasitesi ise uzun süredir bilindiği üzere 6 GB.

    RX 5600 XT ASRock’ın sayfasında ortaya çıktı
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    GPU’da da stok RX 5700’ün 1465 MHz’lik taban frekansından 1235 MHz’e düşülürken fabrika hız aşırtmalı ASRock modeli 1620 MHz’e kadar yükselebiliyor. Burada da yine stok RX 5700’in 1725 MHz’lik değerinden kırpma mevcut.

    1 adet 8 pin güç konnektörü üzerinden beslenecek kartın TDP değerinin çalışma frekanslarındaki düşüşlere bağlı olarak daha PSU dostu olması bekleniyor. Görüntü aktarım arayüzü tarafında 1 HDMI 2.0b ve 3 DP 1.4’e yer verilmiş durumda.

    RX 5600 XT ASRock’ın sayfasında ortaya çıktı
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    Şu anki sızıntılara göre GTX 1660 Ti’ın önünde yer alan RX 5600 XT’nin önümüzdeki CES fuarında tanıtılması beklenirken, belleklerin 14 Gbps’e hız aşırtıldığı senaryoda modelin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT’nin 3DMark sonuçları ortaya çıktı"

    192 bitlik veri yolu nedeniyle hızaşırtmadan tam verim alınamayacak olsa da doğru bir fiyatlandırma ile RX 5600 XT, 6 GB belleği göz önünde bulundurularak güzel bir tercih olabilir.



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5600-xt-navi-gpu-specs-leak/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Matrixde ki Zenci Adam 13 dk.
    6gb olması kötü.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sasuta 5 dk. Matrixde ki Zenci Adam
    192bit olduğu için 6gb kullanıyorlar malesef.
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    crysef 26 dk.
    Gerçekten 2304 shrader gelirse ortalık karışır.

    Biraz bellek OC ile stok 5700den farkı kalmaz.

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    Morichannnn 1 sa.
    AMD umarım bu Seder başarır ve sorunlardan uzak bir kart verir.
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    Steelo 1 sa.
    O değil de ces de umarım 5800 xt tanıtılır.Herhangi bilgi yok şuana kadar ama bu ekran kartı için beklemedeyim.5700xt alıcaktım bunun için almadım.
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