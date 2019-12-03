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    RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir

    RDNA mimarisi GPU pazarında işlemci pazarındaki kadar olmasa da firmanın yüzünü güldürüyor. Görünüşe göre AMD RDNA’yı uygun fiyatlı sistemlere getirmek için kolları sıvamış.
    1 hf.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde şekillenecek RX 5500/XT modelleri hitap edeceği segment itibariyle uzun bir süredir merakla bekleniyor. Görünüşe AMD, RX 5500 XT’nin ağabeyinin de hazırlığında.

    RX 5600 XT

    İş ortaklarından elde edilen bilgilere göre RX 5600 XT üzerinde çalışılıyor olabilir. Ocak ayında tanıtılması beklenen yeni model hakkında çok fazla detay paylaşılmasa da 6 GB kapasiteli GDDR6 tip belleklerin yer alacağı bilinmekte.

    Buna bağlı olarak kartın 192 bit bellek veri yolu üzerinden belleklerle iletişimini sağlayacağını söyleyebiliriz. Ek olarak modelin GTX 1660 Ti’ın karşısına konumlandırılması bekleniyor.

    RX 5000 ailesinde tüm kartlar GDDR6 bellekle desteklenebilir

     Eğer RX 5600 XT'de de GDDR6 belleklere yer verilirse AMD'nin yeni RX 5000 ailesi tamamen GDDR6 belleklere sahip olmuş olacak ki  Nvidia'nın halen GDDR5'i bırakmadığı düşünüldüğünde bu durum kullanıcıların nezdinde kırmızı ekibin hanesine olumlu bir şekilde yansıyabilir.

    Ayrıca Bkz. " B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir"

    Son olarak 4/8 GB kapasiteli GDDR6 bellek seçenekleriyle gelecek RX 5500 XT modellerine ise 2 haftadan az bir süre kaldı. Navi 14 GPU’sunu barındıracak kartın OEM üreticilere has tutulacak versiyonu ise RX 5500 olacak ki bu modelde bellek kapasitesi 4 GB ile sınırlı tutulacak. RX 5500 XT 150 dolarlık fiyatıyla RX 580'in yerini alabilir.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5500-xt-launches-next-week-radeon-rx-5600-xt-in-january Yorum Yaz
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    001ATB 1 hf. en beğenilen
    Raytraycing şu an için balondan ibaret daha zamanı var raytraycingin
    Yanıtla +9
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    VS18 1 hf. Matrixde ki Zenci Adam
    Yorumu ben mi yazdım diye kontrol ettim
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    001ATB 1 hf. en beğenilen
    Raytraycing şu an için balondan ibaret daha zamanı var raytraycingin
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    aschil 1 hf.
    Bu kulvarda seçenek bol. 2080ti veya üstüne tepe model çıkarsın artık. en fazla t2 model çıkarmaktan öteye gidemedi yıllardır.
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    Matrixde ki Zenci Adam 1 hf.
    6 GB kartlara alerjim var.
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    mamad 1 hf.
    Ocakta tanıtılıp haziranda çıkar.
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    Mutlak.Sıfır 1 hf. mamad
    Ya Rtx oyunları vardı çıkacaktı en son, o oyunlar nerede kaldı ya? Mesut Çevik'te oyunlar gelecek falan diyordu ortada bir şey göremedik. Devrim diye tanıtıp böyle olacağına geç çıkartsın daha iyi.
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu mamad
    Aynen. Nvidia üzerine tur bindirir piyasaya çıkana kadar. Adamlar farelerin üremesi gibi 1 ay içerisinde bizler kartın dedikodusuna alışmadan duyurusunu yapıp 3. parti üreticilere ürettirip piyasaya sürüyorlar...
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    amd rx 5600 XT, amd rx 5500 xt ve
    6 etiket daha amd rx 550 amd rdna amd navi 14 Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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