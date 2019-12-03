RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir

AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde şekillenecek RX 5500/XT modelleri hitap edeceği segment itibariyle uzun bir süredir merakla bekleniyor. Görünüşe AMD, RX 5500 XT’nin ağabeyinin de hazırlığında.

RX 5600 XT

İş ortaklarından elde edilen bilgilere göre RX 5600 XT üzerinde çalışılıyor olabilir. Ocak ayında tanıtılması beklenen yeni model hakkında çok fazla detay paylaşılmasa da 6 GB kapasiteli GDDR6 tip belleklerin yer alacağı bilinmekte.

Buna bağlı olarak kartın 192 bit bellek veri yolu üzerinden belleklerle iletişimini sağlayacağını söyleyebiliriz. Ek olarak modelin GTX 1660 Ti’ın karşısına konumlandırılması bekleniyor.

RX 5000 ailesinde tüm kartlar GDDR6 bellekle desteklenebilir

Eğer RX 5600 XT'de de GDDR6 belleklere yer verilirse AMD'nin yeni RX 5000 ailesi tamamen GDDR6 belleklere sahip olmuş olacak ki Nvidia'nın halen GDDR5'i bırakmadığı düşünüldüğünde bu durum kullanıcıların nezdinde kırmızı ekibin hanesine olumlu bir şekilde yansıyabilir.

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Son olarak 4/8 GB kapasiteli GDDR6 bellek seçenekleriyle gelecek RX 5500 XT modellerine ise 2 haftadan az bir süre kaldı. Navi 14 GPU’sunu barındıracak kartın OEM üreticilere has tutulacak versiyonu ise RX 5500 olacak ki bu modelde bellek kapasitesi 4 GB ile sınırlı tutulacak. RX 5500 XT 150 dolarlık fiyatıyla RX 580'in yerini alabilir.

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