Nvidia iddiaları yalanladı: PC üreticisi satın alma planı yok

Tam Boyutta Gör Nvidia hakkında son günlerde paylaşılan "PC üreticisi satın alacak" iddiaları şirket tarafından resmen yalanlandı. Daha önce SemiAccurate tarafından paylaşılan raporda, Nvidia'nın ismi açıklanmayan büyük bir PC üreticisini satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.

Nvidia söylentilere noktayı koydu

Söz konusu haberin ardından özellikle Dell ve HP gibi büyük üreticiler potansiyel hedef olarak gösterilmiş, hatta bu söylentiler piyasalarda kısa süreli hareketliliğe bile neden olmuştu. Ancak Nvidia cephesinden gelen açıklama oldukça net oldu. Şirket, böyle bir satın alma sürecinin gündemde olmadığını belirterek iddiaları doğrudan reddetti.

Mevcut durumda kamuya yansıyan herhangi bir anlaşma veya görüşme sürecine dair somut bir kanıt bulunmadığı da vurgulanıyor. Öte yandan bu söylentilerin ortaya çıkmasının arkasında Nvidi'nın PC pazarına yönelik artan ilgisi yatıyor olabilir. Şirketin özellikle dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni nesil işlemciler üzerinde çalıştığı ve bu alanda daha fazla varlık göstermesi bekleniyor.

Nitekim Nvidia'nın önümüzdeki haftalarda yeni N1 dizüstü çip serisini tanıtması bekleniyor. Bu da şirketin donanım tarafında doğrudan sistem üretmek yerine, kendi ekosistemini de güçlendireceğini doğruladı. Sonuç olarak, Nvidia'nın bir PC üreticisini satın alacağı yönündeki iddialar şimdilik tamamen kapanmış durumda.

