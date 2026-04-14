Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia iddiaları yalanladı: PC üreticisi satın alma planı yok

    Nvidia hakkında ortaya atılan PC üreticisi satın alma iddiaları kısa sürede yalanlandı. Şirket, gündeme gelen söylentilere hızlı bir şekilde yanıt verdi.        

    Nvidia iddiaları yalanladı: PC üreticisi satın alma planı yok
    Nvidia hakkında son günlerde paylaşılan "PC üreticisi satın alacak" iddiaları şirket tarafından resmen yalanlandı. Daha önce SemiAccurate tarafından paylaşılan raporda, Nvidia'nın ismi açıklanmayan büyük bir PC üreticisini satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. 

    Nvidia söylentilere noktayı koydu

    Söz konusu haberin ardından özellikle Dell ve HP gibi büyük üreticiler potansiyel hedef olarak gösterilmiş, hatta bu söylentiler piyasalarda kısa süreli hareketliliğe bile neden olmuştu. Ancak Nvidia cephesinden gelen açıklama oldukça net oldu. Şirket, böyle bir satın alma sürecinin gündemde olmadığını belirterek iddiaları doğrudan reddetti.

    Mevcut durumda kamuya yansıyan herhangi bir anlaşma veya görüşme sürecine dair somut bir kanıt bulunmadığı da vurgulanıyor. Öte yandan bu söylentilerin ortaya çıkmasının arkasında Nvidi'nın PC pazarına yönelik artan ilgisi yatıyor olabilir. Şirketin özellikle dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni nesil işlemciler üzerinde çalıştığı ve bu alanda daha fazla varlık göstermesi bekleniyor. 

    Nitekim Nvidia'nın önümüzdeki haftalarda yeni N1 dizüstü çip serisini tanıtması bekleniyor. Bu da şirketin donanım tarafında doğrudan sistem üretmek yerine, kendi ekosistemini de güçlendireceğini doğruladı. Sonuç olarak, Nvidia'nın bir PC üreticisini satın alacağı yönündeki iddialar şimdilik tamamen kapanmış durumda. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum