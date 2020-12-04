Ryanair, yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max’ten yüklü miktarda sipariş verdi

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İrlanda merkezli düşük maliyetli uçak bileti satan havayolu şirketi Ryanair, karıştığı kazalar nedeniyle 346 insanın hayatını kaybetmesine neden olan ancak Amerikan Federal Havacılık İdaresi tarafından 20 ay sonra uçuşuna yeniden izin verilen 737 Max serisi uçaklardan 75 adet daha sipariş verdi.

Boeing’le varılan anlaşma kapsamında çok ciddi fiyat indirimi aldığı belirtilen Ryanair’dan yapılan açıklamada, “737 8200 muazzam bir uçak. Eskilerden daha verimli ve çok daha çevreci. Yolcularımız bu uçağı çok sevecek” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamadaki “737 8200” ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bu konuda hem Boeing hem de Ryanair 737 Max ismini kullanmaktan imtina ettikleri yönündeki eleştirileri haksız bularak, “Burada kurnazlık ya da yeniden markalandırma gibi bir olaya girişmiyoruz. 737 8200, 737 ailesinin sekiz kişiye kadar daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip bir üyesi” sözlerine yer verdi.

"Mütevazi" bir indirim !

Son siparişle ilgili “mütevazi” bir indirim aldığını söyleyen Ryanair CEO’su Michael O’Leary, yaklaşık 8 milyar dolar (yaklaşık 62.5 milyar lira) tutan sipariş için ne kadar ödeneceğini açıklamadı. Ancak uzmanlar, normal şartlar altında uçakların etiket fiyatı üzerinden yaklaşık %50 indirimle satılabildiğini, Ryanair siparişinde ise mevcut şartlar da göz önünde bulundurulduğunda bu indirim çok daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

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Boeing açısından oldukça önemli olan ve şirketin marka değerini artıracağına inanılan son anlaşma kapsamında şirketin Ryanair’a teslim edeceği uçak sayısı 210 oldu. Önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacak teslimatların, 2024 yılının Aralık ayına kadar devam etmesi planlanıyor.

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