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    Türkiye, İngiltere’den 12 adet askeri nakliye uçağı alacak

    Türkiye, Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını kapatmaya devam ediyor. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin envanterden çıkardığı 12 adet C-130J Super Hercules nakliye uçağını Türkiye satın alacak.
    Türkiye, İngiltere’den 12 adet askeri nakliye uçağı alacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından envanterden çıkarılan ve Cambridge’de depolanan 15 Super Hercules nakliye uçağından 12’sine talip durumda. Haziran 2022 tarihinde envanterden çıkarılan C-130J uçakları için Milli Savunma Bakanlığı’nın İngiltere ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

    Hava Kuvvetleri’ne ikinci el C-130J

    Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) envanterden çıkardığı uçaklar iki tipten oluşuyor: Hercules C4 ve Hercules C5. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın RAF tarafından Hercules C4 olarak adlandırılan on iki adet görev ömrü uzatılmış C-130J-30 alacağı değerlendiriliyor.

    Kuvvet, halihazırda C-130B ve C-130E modellerini kullandığı, uçağa ve lojistiğine aşina olduğu için C-130J-30'un satın alınması mantıklı görünüyor. Ayrıca bu modellerin daha fazla taktik taşıma kapasitesi sunduğu uçakların toplam uçuş saatinin düşük olduğu belirtiliyor. Ek olarak eski nesil C-130E/H Hercules uçaklarında bulunan Allison T56-A-15 motorları yerine Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop motorlara geçilmiş. Bu da güç ve verimlilik avantajlarıyla birlikte yüksek hız ve menzili beraberinde getiriyor. Ayrıca dijital aviyonik sistem ve fly-by-wire uçuş kontrol sistemleri analog C-130 Hercules’e göre operasyonel yetenekleri artırıyor.

    Türk Hava Kuvvetleri altındaki 222. Filo’nun mevcut Hercules uçakları 2006 yılında başlatılan ERCiYES modernizasyon programı ile yenilenmeye alınmış ve 11 uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti. Dolayısıyla yeni satın alımın bu programa etkisi ne olur bilinmiyor. Bununla birlikte envanterde bulunan 10 adet A400M nakliye uçağının görev yükünün de 12 adet ikinci el C-130J nakliye uçağının alınmasıyla birlikte azalması bekleniyor. Türkiye, bölgede ve Afrika’da operasyonlarını genişletirken kritik öneme sahip nakliye uçaklarına ihtiyaç duyuyor. Türkiye, çok daha modern olan A400M'lere olan ilgisini de sürdürüyor.

    C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:

    Türkiye, İngiltere’den 12 adet askeri nakliye uçağı alacak Tam Boyutta Gör

    • Mürettebat: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)
    • Uzunluk:
      • C-130J: 34.37 metre
      • C-130J-30: 39.7 metre
    • Kanat Açıklığı: 40.41 metre
    • Yükseklik: 11.9 metre
    • Maksimum Kalkış Ağırlığı:
      • C-130J: 74,390 kg
      • C-130J-30: 79,380 kg

    Performans:

    • Motorlar: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop
    • Motor Gücü: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)
    • Maksimum Hız: 671 km/sa (362 knots, 417 mph)
    • Seyir Hızı: 643 km/sa (348 knots, 400 mph)
    • Menzil:
      • C-130J: Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil)
      • C-130J-30: Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)
    • Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)

    Taşıma Kapasitesi:

    • Yük Kapasitesi:
      • C-130J: 19,958 kg (44,000 lb)
      • C-130J-30: 27,216 kg (60,000 lb)
    • Yolcu Kapasitesi:
      • C-130J: 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta
      • C-130J-30: 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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