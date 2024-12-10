Uçuşları rötar yapan yolculara artık tazminat ödenecek

Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte (SHY-Yolcu) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"ine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
100 ila 600 euro arası tazminat hakkı getirildi
Atılan adımlar neticesinde uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi. Bu tazminat hakkı uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek şekilde düzenlendi:
- İç Hat Uçuşları: 100 euro tazminat ödenecek.
- Dış Hat Uçuşları:
- 1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro,
- 1.500-3.500 kilometre arası uçuşlarda 400 euro,
- 3.500 kilometreden uzun uçuşlarda 600 euro tazminat ödenecek.
Tazminat ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanarak yapılacak.
Öte yandan bu düzenleme, tazminat koşulları oluştuğunda otomatik olarak devreye giren bir hak değil; tazminat alabilmek için yolcuların havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241210-10.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/uc-saati-asan-rotarli-ucuslar-icin-yolculara-tazminat-odenecek/3420099 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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