Uçuşları rötar yapan yolculara artık tazminat ödenecek

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Tam Boyutta Gör Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre üç saati aşan rötarlı uçuşlar için yolculara tazminat ödenecek. Yeni düzenleme kapsamında, yolcuların alacakları tazminat, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek.

Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte (SHY-Yolcu) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"ine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

100 ila 600 euro arası tazminat hakkı getirildi

Tam Boyutta Gör Daha önce uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödendiğini aktaran Uraloğlu, uçuşların gecikmesi halinde ise bu uygulamanın bulunmadığını söyledi. Hatta eski düzenlemede AB varış veya çıkışlı yabancı yolculara AB Yolcu Hakları Tüzüğü kapsamında tazminat ödenirken Türk yolculara tazminat ödenmiyordu. Yeni düzenleme ile bu farklılık kaldırılarak uluslararası standartlarla uyum sağlanıyor. Uraloğlu “Söz konusu düzenlemeyi, hava yolu işletmelerinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla operasyonların daha az yoğun olduğu kış döneminde hayata geçirdik. Yaz döneminde olumlu etkilerinin görülmesi bekliyoruz." dedi.

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Atılan adımlar neticesinde uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi. Bu tazminat hakkı uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek şekilde düzenlendi:

İç Hat Uçuşları : 100 euro tazminat ödenecek.

: 100 euro tazminat ödenecek. Dış Hat Uçuşları : 1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, 1.500-3.500 kilometre arası uçuşlarda 400 euro, 3.500 kilometreden uzun uçuşlarda 600 euro tazminat ödenecek.

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Tazminat ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanarak yapılacak.

Öte yandan bu düzenleme, tazminat koşulları oluştuğunda otomatik olarak devreye giren bir hak değil; tazminat alabilmek için yolcuların havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor.

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Uçuşları rötar yapan yolculara artık tazminat ödenecek