Şirketin tasarladığı X1, gelecekte ticari uçuşlar için kullanılacak 30 yolcu kapasiteli ES-30 modeline benzer boyutlara sahip. Uçağın kanat açıklığı tam 32 metre ve kısa mesafeli kalkış-iniş için özel olarak optimize edilmiş yüksek torklu elektrik motorlarıyla donatılmış.
Heart Aerospace, X1’in ardından 2026 yılında daha gelişmiş bir versiyon olan X2’yi tanıtmayı ve bu uçakta “Bağımsız Hibrit İtki” sistemini test etmeyi planlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ES-30 temelli ticari uçuşlar ise 2028 yılında başlayacak. Bu süre zarfından hem testlerin yapılması hem de gerekli sertifikaların alınması hedefleniyor.
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.