Tarihteki en büyük tam elektrikli uçak ilk uçuşuna hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Havacılık dünyası, çevre dostu bir geleceğe doğru önemli bir adım atıyor. İsveç merkezli girişim Heart Aerospace, geliştirdiği tamamen elektrikli test uçağı Heart X1 ile dönüm noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Heart X1, 2025 yılında ilk uçuşunu yapacak.

Havacılıkta elektrik dönemi

Tam Boyutta Gör Heart Aerospace, Heart X1 prototip uçağının 2025’in başlarında, en geç ikinci çeyreğinde New York'un kuzeyindeki Plattsburgh Uluslararası Havaalanı'ndan havalanacağını açıkladı. 2019 yılında kurulan ve bugüne kadar 145 milyon dolar yatırım toplayan Göteborg merkezli Heart Aerospace, bölgesel havacılıkta köklü bir dönüşüm hedefliyor.

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Şirketin tasarladığı X1, gelecekte ticari uçuşlar için kullanılacak 30 yolcu kapasiteli ES-30 modeline benzer boyutlara sahip. Uçağın kanat açıklığı tam 32 metre ve kısa mesafeli kalkış-iniş için özel olarak optimize edilmiş yüksek torklu elektrik motorlarıyla donatılmış.

Tam Boyutta Gör Heart Aerospace’in geliştirdiği ES-30 modeli, yalnızca 1.100 metre uzunluğundaki pistlerden kalkış yapabilecek. Bu yenilikçi uçak, 200 km sıfır emisyon menzile sahip olacak ve bir hibrit sistem ile bu mesafe 800 kilometreye kadar çıkartılacak. Heart’ın kurucu ekibine göre bu uçak, özellikle hizmete yeterince erişim sağlayamayan topluluklar için devrim niteliğinde bir çözüm olacak. Firma büyük hava yollarından ziyade cep havalimanlarına hizmet vermeyi planlıyor.

Heart Aerospace, X1’in ardından 2026 yılında daha gelişmiş bir versiyon olan X2’yi tanıtmayı ve bu uçakta “Bağımsız Hibrit İtki” sistemini test etmeyi planlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ES-30 temelli ticari uçuşlar ise 2028 yılında başlayacak. Bu süre zarfından hem testlerin yapılması hem de gerekli sertifikaların alınması hedefleniyor.

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