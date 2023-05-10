HAVELSAN'ın Boeing 737 MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN’ın Türk Hava Yolları (THY) için geliştirdiği simülatör, EASA tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda EASA Level D sertifikası elde etti. BOEING tarafından sağlanan verileri ile geliştirilen simülatörün başarısı kanıtlanmış oldu.
Simülatör sayesinde pilotlar birebir gerçek kokpit üzerinde uçağın tüm uçuş sistemlerini kullanabiliyor. Aviyonikler, uçuş öncesi prosedürler, kalkış ve iniş, uçuş manevraları, uçuş sonrası prosedürler gibi uçuşa dair tüm aşamalarda kendini geliştirme fırsatı elde ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, "Dünyanın her yerinden daha fazla ülkeye ve uluslararası destinasyona ulaşan hava yolu şirketi olarak, eğitim kapasitemizi önemli ölçüde artırırken, artan talep ihtiyacını karşılamak için filomuzu istikrarlı bir şekilde genişletiyoruz. Bu kapsamda; 3 Airbus A320 FFS ve 2 Boeing 737 Max FFS simülatörünün üretimi için iş birliği içinde çalıştığımız dünyanın önde gelen uçuş simülasyon üreticilerinden HAVELSAN'a güveniyoruz. Simülatörümüz için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz ve uzun vadeli iş birliğimizi sürdürmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
HAVELSAN Boeing 737 MAX Uçuş Simülatörü Özellikleri
- Komple uçuş bölümü ve kokpit benzetimi
- Gerçek veya benzetilmiş hava aracı parçaları
- Simüle hava aracı aviyonikleri
- Tüm uçuş kumandalarında yük kontrol sistemi
- Uçuş Yönetim Sistemi (rehosted FMS), tam otopilot sistemi.
- Hava aracı sistemleri (elektrik, hidrolik, pnömatik vb.)
- Kullanıcı dostu eğitmen konsol yazılımı (IOS)
- Uçak üreticisi data paketine dayalı aerodinamik ve yer etkileşim modelleri
- Yüksek çözünürlüklü kolime görsel sistem
- Gelişmiş İmge Üreteci (Dünya veri tabanı dahil)
- Dünya FMS ve seyrüsefer veri tabanı
- Tam Otomatik QTG Yazılımı
- Sigorta Panelleri
- Tam elektrikli 6 DOF Hareket Sistemi
- Desteklenen Eğitim Programları: TR Type Rating, MPL Multi Pilot Licence, MCC Multi-Crew Co-operation, APS MCC Airline Pilot Standarts MCC, JOC Jet Oriented Course, IFR Instrumented Flight Rules, LOFT Line Oriented Flight Training, UPRT Upset Prevention & Recovery Training
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.