Türkiye, F-35 savaş uçağı için ABD’ye resmi talepte bulundu

40 adet F-35 için resmi talep
Bakanlık kaynakları, F-16 Block 70, Eurofıghter ve F-35 tedariklerine ilişkin sorulara cevaplar verdi. Bakanlık, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.
Son birkaç günün ana konusu olan F-35 savaş uçağı meselesi için ise bakanlık kaynakları, “Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır” açıklamasını yaptı.
ABD’de farklı tonda açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı ise kısa bir süre önce “Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi.” açıklamasını yaptı. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı özelinde bir tavır değişikliği bulunmamasına rağmen Türkiye, resmi F-35 talebinde bulunmuş durumda.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı günü ABD’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili herhangi bir itirazı kalmadığını belirtmişti. Güler, ek olarak ABD’nin F-35 savaş uçaklarını da verebileceklerini ifade etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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