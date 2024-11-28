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    Anlık Bildirim

    Türkiye, F-35 savaş uçağı için ABD’ye resmi talepte bulundu

    Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirerek gündeme dair bilgiler paylaştı. Bakanlık kaynakları, ABD’ye F-35 savaş uçağı için resmi talepte bulunulduğunu açıkladı.
    Türkiye, F-35 savaş uçağı için ABD’ye resmi talepte bulundu Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktarırken bakanlık kaynakları Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon ve yeni alımlarını hakkında açıklama yaptı. Türkiye, Eurofighter Typhoon, F-16 Block 70 ve F-35 tedarik etmek istiyor.

    40 adet F-35 için resmi talep

    Bakanlık kaynakları, F-16 Block 70, Eurofıghter ve F-35 tedariklerine ilişkin sorulara cevaplar verdi. Bakanlık, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

    Türkiye, F-35 savaş uçağı için ABD’ye resmi talepte bulundu Tam Boyutta Gör
    Bakanlık kaynakları, bu kapsamda 40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesinin yapılarak sözleşmenin yürürlüğe girdiğini ve teknik görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Aynı zamanda 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir.” denildi.

    Son birkaç günün ana konusu olan F-35 savaş uçağı meselesi için ise bakanlık kaynakları, “Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır” açıklamasını yaptı.

    ABD’de farklı tonda açıklama

    ABD Dışişleri Bakanlığı ise kısa bir süre önce “Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi.” açıklamasını yaptı. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı özelinde bir tavır değişikliği bulunmamasına rağmen Türkiye, resmi F-35 talebinde bulunmuş durumda.

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı günü ABD’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili herhangi bir itirazı kalmadığını belirtmişti. Güler, ek olarak ABD’nin F-35 savaş uçaklarını da verebileceklerini ifade etmişti.

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    E_Y_B_H_P_T 15 saat önce

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