İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş kalkış yapabilecek

Çalışmalarına 2022 yılında başlanan bağımsız üçlü paralel pist operasyonu için önümüzdeki ay eğitimlerin başlaması planlanıyor. Bu yıl içinde de denemelerin başlaması hedefleniyor.
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Bu sistem sayesinde havalimanının uçuş trafiği daha da artacak. Uçuşlar için bekleme süresi kısalacak. İstanbul Havalimanı, Eurocontrol verilerine göre 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1.309 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa'da ilk!
Eş zamanlı bağımsız üçlü iniş kalkışın ABD’nin ardından ilk defa Türkiye’de kullanılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
“Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.