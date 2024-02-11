İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş kalkış yapabilecek

Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı, aynı anda 3 uçağın eş zamanlı bağımsız iniş kalkış yapabilmesine imkan tanıyan Avrupa'nın ilk havalimanı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalışmalarına 2022 yılında başlanan bağımsız üçlü paralel pist operasyonu için önümüzdeki ay eğitimlerin başlaması planlanıyor. Bu yıl içinde de denemelerin başlaması hedefleniyor.

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Bu sistem sayesinde havalimanının uçuş trafiği daha da artacak. Uçuşlar için bekleme süresi kısalacak. İstanbul Havalimanı, Eurocontrol verilerine göre 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1.309 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da ilk!

Eş zamanlı bağımsız üçlü iniş kalkışın ABD’nin ardından ilk defa Türkiye’de kullanılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.”

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