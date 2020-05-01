Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde

Geçtiğimiz hafta duyurulan 4/8 işlemcilerden fiyatıyla öne çıkan Ryzen 3 3100 3DMark’a düşmeye devam ediyor. Yonganın hızaşırtılmış hali kurulabilecek sistemlerin potansiyeline ışık tutuyor olabilir.

Ryzen 3 3300X’in her ne kadar aldığı puan paylaşılmasa da tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e girdiği test gün yüzüne çıktı. Üstelik tek test sonucu da bu değil. Yonganın Geekbench 5’te elde ettiği sonuç dikkat çekici.

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Şimdiye kadar düşen sonuçlara göre stok haliyle tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1095/4507 puan elde eden işlemci 4.6 GHz’de aynı sırayla 1325/5669 puan alabilmiş. Kıyaslamak gerekirse Core i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün test sonuçlarının aralığına yerleşen skorlar çoğu test sonucunun önünde.

Gıdıklanmış Ryzen 3 3300X’in,Core i7-7700K’nın 5 GHz’e hız aşırtıldığı sonuçlarla benzer seviyede bulunması 100 dolarlık işlemcinin cazibesini arttıyor. Skorlar hem tek çekirdek testinde hem de çoklu çekirdek başlığında iç içe denilebilir.

Ayrıca 4.6 GHz’de alınan rakamlar Ryzen 5 1600’e yakın. Bununla birlikte 4.2 GHz’a hız aşırtılan Ryzen 5 1600’ün çoklu çekirdekte Ryzen 5 3100’e yakın seyretmesine karşın tek çekirdekte belirgin ölçüde geride kalmasının altını çizelim.

Uygun fiyatlı anakartla fevkalade sonuçlar

Geekbench 5’teki test sisteminde ASUS’un Crosshair ailesinden bir anakartta 3000 MHz’lik bellekler kullanılsa da tek sızan sonuç bu değil. Geekbench’teki diğer sonuçlar ve 3DMark’taki sonuçlarda yer alan uygun fiyatlı B450 yongasetli anakartlar, yeni işlemciyle kurulabilecek fiyat/performans sistemlerinin habercisi olabilir.

Ryzen 5 1600AF mi Ryzen 3 3100 mü?

Henüz inceleme sonuçlarını görmeden konuşmak erken. Buna karşın Ryzen 3 3300X’in izlek sayısı itibariyle duruma göre daha yavaş kalsa da Ryzen 5 1600AF’yi tercih etmek daha akıllıca bir tercih olacaktır.

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Zira günümüzde 4 çekirdeğin devri yavaş yavaş kapanıyor. 6 çekirdeğe geçildiğinde hissedilir performans artışı sunan oyunların sayısı artışta. Tabi çok çekirdekten yeteri kadar faydalanamayan kötü optimizasyonlu yapımlar ve CS:GO gibi eski oyun motoru kullanan oyunlardanbaşkasını oynamam diyenler için Ryzen 3 3300X kısa vadede daha iyi sonuç verecektir.

https://www.notebookcheck.net/Quad-core-AMD-Ryzen-3-3100-CPU-gets-caught-speeding-at-up-to-4-50-GHz-on-all-cores-on-3DMark-and-up-to-4-60-GHz-on-Geekbench.463230.0.html

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