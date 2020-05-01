Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde

    AMD’nin fiyatıyla heyecan uyandıran yeni işlemcisinin test sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor.
    10
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,5b
    1
    52
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Geçtiğimiz hafta duyurulan 4/8 işlemcilerden fiyatıyla öne çıkan Ryzen 3 3100 3DMark’a düşmeye devam ediyor. Yonganın hızaşırtılmış hali kurulabilecek sistemlerin potansiyeline ışık tutuyor olabilir.

     

    Ryzen 3 3300X’in her ne kadar aldığı puan paylaşılmasa da tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e girdiği test gün yüzüne çıktı. Üstelik tek test sonucu da bu değil. Yonganın Geekbench 5’te elde ettiği sonuç dikkat çekici.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi

    Şimdiye kadar düşen sonuçlara göre stok haliyle tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1095/4507 puan elde eden işlemci 4.6 GHz’de aynı sırayla 1325/5669 puan alabilmiş. Kıyaslamak gerekirse Core i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün test sonuçlarının aralığına yerleşen skorlar çoğu test sonucunun önünde.

    Gıdıklanmış Ryzen 3 3300X’in,Core i7-7700K’nın 5 GHz’e hız aşırtıldığı sonuçlarla benzer seviyede bulunması 100 dolarlık işlemcinin cazibesini arttıyor. Skorlar hem tek çekirdek testinde hem de çoklu çekirdek başlığında iç içe denilebilir.

     Ayrıca 4.6 GHz’de alınan rakamlar Ryzen 5 1600’e yakın. Bununla birlikte 4.2 GHz’a hız aşırtılan Ryzen 5 1600’ün çoklu çekirdekte Ryzen 5 3100’e yakın seyretmesine karşın tek çekirdekte belirgin ölçüde geride kalmasının altını çizelim.

    Uygun fiyatlı anakartla fevkalade sonuçlar

    Geekbench 5’teki test sisteminde ASUS’un Crosshair ailesinden bir anakartta 3000 MHz’lik bellekler kullanılsa da tek sızan sonuç bu değil. Geekbench’teki diğer sonuçlar ve 3DMark’taki sonuçlarda yer alan uygun fiyatlı B450 yongasetli anakartlar, yeni işlemciyle kurulabilecek fiyat/performans sistemlerinin habercisi olabilir.

    Ryzen 5 1600AF mi Ryzen 3 3100 mü?

    Henüz inceleme sonuçlarını görmeden konuşmak erken. Buna karşın Ryzen 3 3300X’in izlek sayısı itibariyle duruma göre daha yavaş kalsa da Ryzen 5 1600AF’yi tercih etmek daha akıllıca bir tercih olacaktır.

    Ayrıca Bkz. "AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor"

    Zira günümüzde 4 çekirdeğin devri yavaş yavaş kapanıyor. 6 çekirdeğe geçildiğinde hissedilir performans artışı sunan oyunların sayısı artışta. Tabi çok çekirdekten yeteri kadar faydalanamayan kötü optimizasyonlu yapımlar ve CS:GO gibi eski oyun motoru kullanan oyunlardanbaşkasını oynamam diyenler için Ryzen 3 3300X kısa vadede daha iyi sonuç verecektir.



    https://www.notebookcheck.net/Quad-core-AMD-Ryzen-3-3100-CPU-gets-caught-speeding-at-up-to-4-50-GHz-on-all-cores-on-3DMark-and-up-to-4-60-GHz-on-Geekbench.463230.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak
    2 gün
    Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte!
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    efyavas (Ercan Yavaş) 2 hf. en beğenilen UnicornKnight
    Haha amd'nin giriş seviyesi r3 işlemci ile daha üç yaşında olan i7 işlemcisini geçmesini kendisine yediremeyen bir intel fanboyu.
    Yanıtla +47
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bronach 2 hf. UnicornKnight
    Ryzen 3 3100 ün fiyatının 99$ olduğunun farkındamısın ?
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 2 hf. UnicornKnight
    aynn ev kullanıcısı delid + liquid yapıp 5 ghz ye dayayıp 20 fps fazla alr
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rindaman ( -) 1 hf.
    ikiniz de adamsınız, teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ronotovi (hasan tandoğdu) 1 hf.
    ben direk 1.2v ta 4.4 kullanıyordum ordan aşağıya indim şu an 1.15v ta kullanıyorum . biraz şans işi gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ronotovi (hasan tandoğdu) 1 hf.
    verdiğin voltaja göre değişir 1.25 i geçmeden dene bence kaçta stabil olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ronotovi (hasan tandoğdu) 1 hf.
    Benim ramleri 3600 cl16 çalıştırıyorum skorum bu
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rindaman ( -) 1 hf. ronotovi
    nasıl bir oc politkanız var?

    yani manuel mi?

    h100i v2 soğutucu ile acaba fix 4.3 kullansam ısım kaç olur?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    AMD'nin revizyon olayı çok saçma ön sipariş olarak 3600 aldım 0.25mhz bile overlcok olmuyor daha sonra çıkanlar normel voltajından bile daha düşük voltaj ile 2.25mhz çıkabiliyor ilk işlemciler eski silikon ile çıkıyor gerisi yeni silikon ile çıkarılıyor ne güzel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RElS 2 hf.
    Ryzen 5 3600x ile Ryzen 7 2700x arasında ne farklar var? Hangisi tercih edilmeli sizce? Fiyatlar aynı.
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mark Selby 2 hf. RElS
    3600x yerine düz 3600 alın tek çekirdekte r7 2700x önünde.Arada teknoloji farkı var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. RElS
    Çekirdek farkı var tdp farkı var biri daha yeni mimari falan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (okan yuksel) 1 hf. RElS
    oyun+ iş için 3600.. düzü xi cok da önemli değil..

    sadece iş içinse 2700x daha mantıklı duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    brokengineer (on ) 2 hf.
    R3 3300x sonuçlarının i7 işlemcilerle karşılaştırılmasını acınası gören cahillere sesleniyorum. Önümüzdeki aylarda çıkacak 10. Gen intel işlemciler 6.gen işlemcilerle aynı mimseiyi barındırıyor. Kısaca bugün yapılan karşılaştırma güncelliğini koruyor. Bu zavallılar pabucu damağa atılacak olan i7 6700k 7700k kullanıcıları mı yoksa? Biran önce işlemcilerinizi elinizden çıkartın 150 dolardan 10400f gelmeden yoksa yazık olacak.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lido 2 hf.
    10 yıldır phenom II X4 955 kullanıyorum sistemi güncellersem yine tercih amd olacak anlaşılan f/p olarak çok iyi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    noobszle 2 hf.
    onu bunu gec intel i7 10700kf in fiyatına göre ryze 9 3950x den tek cekirdekte daha iyi olması intelin 14nm de bu skorları elde etmesi takdire şayan fiyatlandırma beklentimi tatmin etti fakat bellek tarafı i5 icin üzdü ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    ikinci el fiyatlari tepe taklak olacak desene sen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5535 kez okundu.
    23 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ryzen 5 1600af, Ryzen 3 3100 ve
    3 etiket daha zen 2 amd Donanım
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı 2 hf. Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek 2 hf. Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz 2 hf. Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu 2 hf. NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı 2 hf. Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi 2 hf. Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi 2 hf. Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi? 2 hf. Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi 2 hf. Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek 2 hf. Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı! 2 hf. Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı 2 hf. HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı 2 hf. Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir 2 hf. Seagate arızalı sabit diskleri tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başladı 2 hf. Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü 2 hf. OPPO A92 sessizce tanıtıldı 2 hf. Yeni çalışma, 16 yıllık buz tabakası kaybını ortaya koyuyor 2 hf. Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 2 hf. Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde Sonraki Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı 2 hf. AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir 2 hf. Sınırları zorlayan bilgisayar | Acer Swift 7 mercek altında 2 hf. Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek 2 hf. AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor 2 hf. DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün 2 hf. Raspberry Pi için değiştirilebilir lens desteği sunan kamera modülü duyuruldu 2 hf. Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü 2 hf. Fancade ile kendi seviyelerinizi tasarlayabileceksiniz 2 hf. Steam'de "Altın Hafta" indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 2 hf. Netflix, RTÜK isteğinin ardından "Designated Survivor" dizisinin bir bölümünü kaldırdı 2 hf. Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı 2 hf. Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor 2 hf. Airbus, 2020’nin ilk çeyreğinde rekor zarar açıkladı 2 hf. Xbox Game Pass abone sayısı 10 milyona ulaştı 2 hf. TikTok dünya çapında 2 milyar indirmeye ulaştı 2 hf. Koronavirüs salgınında 30 Nisan tablosu 2 hf. Black Shark 3 serisinin global çıkış tarihi açıklandı 2 hf. HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi