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    Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen heyecanlı etkinliğin ardından donanım dünyası yeni yongaları beklemeye koyuldu. Bununla birlikte işlemciler testlerde ortaya çıkmaya başladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,7b
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde
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    Kırmızı ekibin Ryzen 5000 tanıtımı oldukça geniş çaplı bir katılımla gerçekleşti. Tanıtımda yer verilen rakamlar tahminlerin de üzerindeydi. İlk test sonuçları düşmeye başladı.

    Intel'in tek çekirdek efsanesi tarihe karıştı

    Ryzen 5000 ailesinin Cinebecnh R20 skorları oldukça etkileyici. Tanıtımda yer verilen 4 işlemcinin de yer aldığı tabloda Ryzen 5 5600X’in dahi tek çekirdekte 600 puan barajını kırması oldukça etkileyici.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

     

    Diğer taraftan Intel’in çözümleriyle kıyaslama yaptığımızda Willow Cove sayesinde hacimli IPC artışına sahne olan Tiger Lake işlemcisi Ryzen 9 5950X’in %7 gerisinde kalırken Intel’in henüz yeni dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı yongası Core i9-10900K %19’lık payla listenin altlarında yerini almış.

    Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"

    Önemli bir nokta olarak testin gerçekleştirildiği sistemin detayları bilinmemekle birlikte rakamların AMD’nin sunumuyla eşleştiğinin altını çizelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/zen-3-lineup-cinebench-r20-scores-pop-up-in-database.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    intel 10900k işemcisi amazonda 649 dolar. Amd 5900x 549 dolar.
    Olsun yeğenim amd zam yabdı. Allahın kekoları sizi adam 12 core veriyo daha az güç tüketimi daha yüksek performans veriyo ve fiyatını rakibine göre daha ucuza veriyo hala zam yabdı zam yabdı.
    intel 10900k işemcisi amazonda 649 dolar. Amd 5900x 549 dolar. Olsun yeğenim amd zam yabdı. Allahın kekoları sizi adam 12 core veriyo daha az güç tüketimi d...
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    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Yuh 4.60'lık hız ile intel'in 5.30'luk hıza sahip işlemcisine %12'lik fark mı atıyorlar tek çekirdekte? Bu gerçekse hisseler 2 kat daha artar. Önümüzdeki bir kaç sene daha masaüstünde ezici dominasyonu amd sağlar. Zaten 1 senedir neredeyse tüm büyük mağazaların en çok satan ilk 5 işlemcisi amd.
    Yuh 4.60'lık hız ile intel'in 5.30'luk hıza sahip işlemcisine %12'lik fark mı atıyorlar tek çekirdekte? Bu gerçekse hisseler 2 kat daha artar. Önümüzdeki bir ka...
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    Yanıtla +25
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    mito1172 (mito ) 1 hf.
    umarım gerçek testlerde geçemez de geçirdiği 50 dolar boşa gider

    İNTELE dönüşme çabasını hayretle izliyorum
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf.
    Oyun performans testleri burada verilmemiş lakin çok komik. AMD'nin yayınladığı test sonuçlarına göre; Ryzen 3000 serisine kıyasla %30 performans artışı var, 10900k ile kafa kafaya gelmişler.

    Bu şimdiye kadar en iyi oyuncu işlemcisi diye 3000 serisi dahil piyasa sürdükleri tüm işlemcilerin çöp olduğunun kanıtı gibi bir şey. Yalancının mumu Nvidia 3080'e kadar yandı hehe. Tabi testleri de İntel'e kağnı ramlar, Ryzen 5000'lere de ultra ramlar takarak yaptıklarına da eminim.

    Daha da komik olan ryzen 5950'nin 5900'e kıyasla oyunlarda daha yavaş kalması. Yine iyi saklamışlar lakin Linkdeki farcry testinden kendini ele veriyor. Daha çok çekirdek, daha yüksek frekans daha yavaş :)
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. kaptan666
    Dediğin zihniyette olsalar geride oldukları test sonucunu ekrana vermezlerdi, bak bu sitede bile sözde inceleme yaptığını iddia eden editör, babasının malı gibi sakladı kötü sonuçları, hasta oyunlarda Nvidia kartlar suçlu

    değilmiş.


    Amd gereğinden fazla dürüst, bu karşısındaki intel ve nvidia + hayranlarının oluşturduğu kutsal ittifaka karşı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    nerden biliyorsun lisans ücreti ödediğini ? x86 yi amd'ye lisansladi bunun karşılığında da amd intel'e x64 lisansladi. nerelerden uyduruyorsunuz para ödediğini ? güzel kardeşim karşılıklı lisans anlaşmaları var.!
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 hf.
    adamlar boşuna fiyatları arttırmamış ¯\_(?)_/¯
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf.
    Güzel işlemciler geliyor, rekabet iyice kızışacak güzel bir durum. Hit üzerinden garip yorumlar yapanlar ne çekiyorlarsa azaltsınlar biraz.
    Yanıtla +1
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf.
    Evi arabayı satıp 5000 Serisi alacaklar var. Tek çekirdek 600ü geçince 5619684565164 fps veriyormuş 5000 serisi.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    Bellek rastgele erişim süresi ne oldu acaba ? aynı frekansta bir bellek intelde 41 ryzende 70 küsür çıkıyordu düzeldiyse ne âla düzelmediyse koy .... gitsin işime yaramaz
    2 Yanıt Yanıtla
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 hf. Normandia_06
    erişim sürelerini kısalttık diye açıklama yaptı ya başkan Lisa Su
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    Timeguard 1 hf. Normandia_06
    Gecikme süresi = Performans değildir.. Etkenlerden biri 3300X veya biraz daha iyi olmuştur.. İntel kadar olmaz çünkü modüller imc ile çip hala ayrı.
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    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    intel 10900k işemcisi amazonda 649 dolar. Amd 5900x 549 dolar.
    Olsun yeğenim amd zam yabdı. Allahın kekoları sizi adam 12 core veriyo daha az güç tüketimi daha yüksek performans veriyo ve fiyatını rakibine göre daha ucuza veriyo hala zam yabdı zam yabdı.
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    omerfak 1 hf. Boş yapma beni dinle
    Harbiden insanlar anlamıyor mu yoksa trollük mü yapıyorlar anlaması çok güç.
    Yanıtla
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    Jon_Kar 1 hf.
    Olsun AMD zam yabdı

    AMD soguducuyu cıhardı
    1 Yanıt Yanıtla
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    Timeguard 1 hf. Jon_Kar
    Amd soğutucuyu özellikle çıkardı iş güzar inceleme siteleri amd leri stok fanla test ediyordu iyi oldu.
    Yanıtla +3
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    mokoko_TR 1 hf.
    yahudi intel kazanamsın mümkünse batsın hatta batmadan az evvel türk biri alsın :)
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. mokoko_TR
    Şu anda, tarihinin en iyi zamanlarından birini yaşayan AMD'yi sadece bir ar-ge yatırımı olarak satın alabilir Intel. Hoş AMD'yi de Intel tekel diye kurdular, Intel lisansıyla. Aslına bakarsan AMD her sattığı işlemci için Intel'e lisans ücreti ödüyor. Hatta AMD tekel olsa Intel yine müthiş ücretler kazanır.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf. mokoko_TR
    hocam mantık hatası yapıyorsun. "Batmadan hemen önce türk birisi alsın" demek. bomba patlamadan 2 saniye önce sandalyenin altına koymak gibi, doğrusu iflasın eşiğine gelsin türk biri alsın şahlandırsın demek istediğinianlıyoruz biz yine sorun yok.

    Bu arada ya fırın yaparlar inteli yada arazilerine toplu konut yaparlar kapasite şuan bukadar. şirket almak bizim neyimize.
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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