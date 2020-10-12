Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde

Kırmızı ekibin Ryzen 5000 tanıtımı oldukça geniş çaplı bir katılımla gerçekleşti. Tanıtımda yer verilen rakamlar tahminlerin de üzerindeydi. İlk test sonuçları düşmeye başladı.
Intel'in tek çekirdek efsanesi tarihe karıştı
Ryzen 5000 ailesinin Cinebecnh R20 skorları oldukça etkileyici. Tanıtımda yer verilen 4 işlemcinin de yer aldığı tabloda Ryzen 5 5600X’in dahi tek çekirdekte 600 puan barajını kırması oldukça etkileyici.İlginizi Çekebilir 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde
Diğer taraftan Intel’in çözümleriyle kıyaslama yaptığımızda Willow Cove sayesinde hacimli IPC artışına sahne olan Tiger Lake işlemcisi Ryzen 9 5950X’in %7 gerisinde kalırken Intel’in henüz yeni dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı yongası Core i9-10900K %19’lık payla listenin altlarında yerini almış.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"
Önemli bir nokta olarak testin gerçekleştirildiği sistemin detayları bilinmemekle birlikte rakamların AMD’nin sunumuyla eşleştiğinin altını çizelim.
https://www.guru3d.com/news-story/zen-3-lineup-cinebench-r20-scores-pop-up-in-database.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Olsun yeğenim amd zam yabdı. Allahın kekoları sizi adam 12 core veriyo daha az güç tüketimi daha yüksek performans veriyo ve fiyatını rakibine göre daha ucuza veriyo hala zam yabdı zam yabdı.