Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekibin Ryzen 5000 tanıtımı oldukça geniş çaplı bir katılımla gerçekleşti. Tanıtımda yer verilen rakamlar tahminlerin de üzerindeydi. İlk test sonuçları düşmeye başladı.

Intel'in tek çekirdek efsanesi tarihe karıştı

Ryzen 5000 ailesinin Cinebecnh R20 skorları oldukça etkileyici. Tanıtımda yer verilen 4 işlemcinin de yer aldığı tabloda Ryzen 5 5600X’in dahi tek çekirdekte 600 puan barajını kırması oldukça etkileyici.

İlginizi Çekebilir

65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Intel’in çözümleriyle kıyaslama yaptığımızda Willow Cove sayesinde hacimli IPC artışına sahne olan Tiger Lake işlemcisi Ryzen 9 5950X’in %7 gerisinde kalırken Intel’in henüz yeni dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı yongası Core i9-10900K %19’lık payla listenin altlarında yerini almış.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"

Önemli bir nokta olarak testin gerçekleştirildiği sistemin detayları bilinmemekle birlikte rakamların AMD’nin sunumuyla eşleştiğinin altını çizelim.

https://www.guru3d.com/news-story/zen-3-lineup-cinebench-r20-scores-pop-up-in-database.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.